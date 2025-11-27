Lidl Suomi

Lidl uudistetaan Joensuun Pilkossa – myymälä kiinni tiistaina 2.12.

27.11.2025 11:32:09 EET | Lidl Suomi | Tiedote

Jaa

Joensuussa Pilkon Lidl on palvellut asiakkaita vuodesta 2016. Nyt myymälässä tehdään pikainen mutta mittava remontti, jossa päivitetään myymälän hyllyjärjestystä ja tekniikkaa.

– Tänä päivänä nopeus ja helppous ovat asioita, joita asiakas arvostaa. Me Lidlissä olemme miettineet, miten voimme tehdä meillä asioinnista entistäkin sujuvampaa. Keskeisenä roolissa on tuotteiden sijoittelu ja esillepano myymälöissä, kertoo aluepäällikkö Anne Pyykkö.

Jo sisääntulossa on vastassa muutos: hedelmille ja vihanneksille rakentuu kokonainen alue pelkän käytävän sijaan. 

Tuorelihat siirtyvät keskikäytävän altaista ensimmäiselle käytävälle kaappeihin. Pakasteiden paikka siirtyy myymälän perältä lähemmäs asiakaskierron loppua. Samalla pakastekalusteiden sijoittelu muuttuu ”tunnelimalliseksi”, jossa pakasteet löytyvät molemmilta puolilta yhtä käytävää. 

Makeisia on aiemmin sijainnut eri puolella myymälää. Uudessa esillepanojärjestyksessä ne kaikki siirtyvät yhteiselle makeisalueelle, josta siis jatkossa löytyvät niin irtokarkit, suklaat kuin muutkin makeiset. Myös monet kuivatuotteet löytyvät jatkossa uusilta paikoilta.

– Muutoksilla teemme tilaa myös tuotevalikoiman kasvulle. Saamme kalustemuutoksilla esimerkiksi kuivatavaralle 10-15 % lisää hyllytilaa, aluepäällikkö Pyykkö kertoo. 

Esillepanomuutosten ohella myymälän yleisilmettä raikastetaan muun muassa uusimalla valaistusta.

Pilkon myymälä on remontin vuoksi kiinni tiistaina 2.12.2025. Keskiviikkona myymälä on auki normaalisti. Uudistetun myymälän avajaisia vietetään torstaina 4.12.2025 klo 8 alkaen.

– Tervetuloa uudistettuun myymälään, sekä vanhat että uudet asiakkaat! Jos joku tuote on aluksi hukassa, autamme myymälässä mielellämme. Uusi hyllyjärjestys tulee kuitenkin varmasti nopeasti tutuksi, Pyykkö vinkkaa.

Avainsanat

kaupparuokakauppamyymälä

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye