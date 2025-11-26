MEP Aura Salla neuvotteli yrityksille 55 miljardin euron investointipaketin

“Suomi on siirtymässä EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, mikä korostaa tarvetta lisätä kasvua ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Tämä tekee InvestEU:n kaltaisesta markkinaehtoisesta välineestä erityisen arvokkaan juuri nyt. EU:n tarjoama lainatakaus ja riskien jakaminen mahdollistavat yritysten investointikynnyksen ylittämisen haastavassakin taloustilanteessa. Yritysten investoinnit ja pyrkimys kasvuun ovat nopein reitti siihen, että yksityinen pääoma liikkuu, työpaikkoja syntyy ja talouden pohja vahvistuu”, Salla sanoo.

InvestEU-lainatakausohjelma on rahoittanut kasvuhakuisia yrityksiä ja hankkeita jo yli 10 vuoden ajan. Ohjelman riskinjakoelementti on osoittanut toimivaksi, ja sen ansiosta ohjelma on myös tuottanut voittoa. Nyt nämä voitot kanavoidaan takaisin ohjelmaan. Suomessa Swappie sai 17 miljoonaa euroa InvestEU-ohjelmasta ja laajensi merkittävästi kiertotalousliiketoimintaansa. Keliber sai Euroopan investointipankilta 150 miljoonan euron rahoituksen. Sen avulla yritys tukee EU:n kykyä vastata kasvavaan litiumin tarpeeseen liikenteen sähköistymisen edetessä.

”Itse en usko yritystukiin, mutta lainatakaukset ovat järkevä tapa käyttää EU-budjettia. Viestini suomalaisyrityksille on yksinkertainen: pidemmän aikavälin riskirahoitusta on tarjolla. Mene omaan pankkiisi ja pyydä InvestEU-lainatakausta. Jos suunnittelet suurempaa investointia, tutustu Euroopan investointipankin tarjoamiin rahoitusratkaisuihin. Haluaisin jokaisen suomalaisen yrittäjän tietävän, että EU on tukenanne kasvussa. Yritysten menestys on koko Euroopan tulevaisuuden perusta”, Salla toteaa.

InvestEU-ohjelma on ensimmäinen komission yksinkertaistamispaketeista, joka hyväksyttiin Euroopan parlamentissa. Täysistunnossa parlamentti hyväksyi neuvottelutuloksen laajalla tuella.

”Euroopan parlamentti halusi vahvistaa lainatakausohjelmaa ja suunnata sitä entistä enemmän suomalaisten yritysten vahvuuksiin lukeutuviin turvallisuuteen, teknologiaan ja kestävään energiaan liittyviin hankkeisiin. Suomi ja Eurooppa tarvitsevat nopeaa ja kestävää kasvua. Tehtäväni Euroopan parlamentissa on mahdollistaa otolliset markkinaolosuhteet, keventää sääntelyä ja varmistaa, että yksityinen pääoma liikkuu mahdollisimman sujuvasti”, Salla päättää.