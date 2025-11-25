Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi on nimitetty Satu Mäkelä
Valtioneuvosto nimitti 27.11.2025 kymmenelle elinvoimakeskukselle ylijohtajat ajalle 1.1.2026–31.12.2030. Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan 10 alueellista elinvoimakeskusta. Elinvoimakeskukset perustetaan nykyisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) pohjalta. Uudistuksen myötä nykyiset 15 ELY-keskusta lakkaavat.
Elinvoimakeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2026. Tulevat ylijohtajat aloittavat joulukuussa 2025 elinvoimakeskusten valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi on nimitetty Satu Mäkelä. Hän on toiminut aiemmin myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajana. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueen tilanteesta hän toteaa:
Uuden Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen toimialue on kaikissa kolmessa maakunnassa sellaisessa työllisyystilanteessa, jossa valtion toimia todella tarvitaan. Uskon kuitenkin, että hyvällä yhteistyöllä alueen toimijoiden kanssa tästä päästään eteenpäin.
Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii kolmen maakunnan alueella
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2026 yhtenä kymmenestä alueellisesta elinvoimakeskuksesta. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii kolmen maakunnan eli Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa monipuolisia valtion aluehallinnon tehtäviä, jotka liittyvät muun muassa elinkeinoihin ja yrittäjyyteen, alueelliseen työllisyyteen, työvoiman osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön, luonnon monimuotoisuuden ja vesien hyvän tilan edistämiseen sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus palvelee keskitettyjen tehtävien kautta myös muita alueita. Omaa toimialuettaan laajemmalla alueella Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa muun muassa vesitaloustehtävää ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon liittyvää rakennerahastotehtävää.
Elinvoimakeskus edistää osaltaan alueensa elinvoimaa.
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Ruokavirasto ja Väylävirasto.
Yhteyshenkilöt
Satu Mäkelä, p. 045 857 9241
neuvotteleva virkamies Mia Jacobsson, TEM, p. 029 5047 200
viestintäpäällikkö Anne Sironen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029 322
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.
