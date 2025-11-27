Uuden Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Juha Sammallahti
Valtioneuvosto on nimittänyt diplomi-insinööri Juha Sammallahden Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi vuosiksi 2026–2030. Keskus aloittaa toimintansa 1.1.2026 ja hoitaa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen elinvoimaan, liikenteeseen, maaseutuun ja ympäristöön liittyvistä tehtäviä.
Aluehallinnon uudistuksessa perustetaan kymmenen uutta elinvoimakeskusta nykyisten 15 ELY-keskusten pohjalta. Sisä-Suomen keskus palvelee Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä yli 710 000 asukasta, 71 500 yritystä ja 5100 maatilaa. Se hallinnoi alueen 7500 kilometriä valtion maanteitä. Päätoimipaikka on Tampereella, toinen Hämeenlinnassa, ja keskuksessa työskentelee noin 190 asiantuntijaa.
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksessa hoidetaan mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumisen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
Pitkä kokemus Pirkanmaalta ja Kanta-Hämeestä
Juha Sammallahti on toiminut Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtajana vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi hän on toiminut Pirkanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen johtajana vuodesta 2010 alkaen. Valtaosan työurastaan hän on tehnyt ELY-keskusta edeltäneissä organisaatioissa, kuten Tiehallinnon Hämeen tiepiirissä. Sen myötä molemmat maakunnat ovat tulleet tutuiksi.
- Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen toimintaympäristö on monipuolinen ja strategisesti merkittävä. Se sijoittuu keskeisesti Suomen kasvukäytävälle, erityisesti valtatie 3:n ja pääradan varrelle. Tämä tarjoaa erinomaiset edellytykset kulkemiselle, logistiikalle ja yritystoiminnalle. Alue tunnetaan vetovoimaisuudestaan niin asumisen, yrittämisen kuin vapaa-ajan näkökulmasta, Juha Sammallahti sanoo.
- Haluan vahvistaa alueen vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja kumppanuuksia kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa sekä varmistaa, että keskuksen toiminta on asiakaslähtöistä, tehokasta ja kestävää. Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus mahdollistaa uudella tavalla alueen kehittämisen, sillä tunnemme jo entuudestaan alueen, sen tarpeet ja toimijat, Sammallahti summaa.
Työuransa aikana Sammallahti on osallistunut lukuisiin eri hallinnonalojen valtakunnallisiin työryhmiin. Lisäksi 35-vuotisen julkishallinnon työuran myötä hänelle on syntynyt laajat yhteistyöverkostot.
Yhteyshenkilöt
Juha Sammallahtiylijohtaja, Pirkanmaan ELY-keskusPuh:0295 036 210juha.sammallahti@ely-keskus.fi
Mia Jacobssonneuvotteleva virkamies, TEMPuh:029 5047 200
Liitteet
Linkit
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
