Tasa-arvoa työelämässä kuuluu vahvistaa, ei heikentää
Orpon hallituksen leikkaukset heikentävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. Irtisanomissuojan heikentäminen ja määräaikaisten työsopimusten lisääminen osuvat erityisesti naisvaltaisille aloille. Lisäksi Orpon hallituksen toimet kasvattavat raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä, sillä määräaikaisista työntekijöistä 60 % on naisia.
”Oikeistohallituksen talouslinja veronkevennyksineen hyödyttää eniten hyvätuloisia miehiä, samalla kun sukupuolten välinen palkkakuilu kasvaa ja palkkatasa-arvon eteneminen hidastuu. Leikkaukset ovat osuneet erittäin rajusti samoihin ihmisiin ja kipeimmin juuri pienituloisiin naisiin, yksinhuoltajiin ja perheisiin romuttaen arjen turvallisuuden. Tasa-arvon kehitys menee täysin väärään suuntaan”, painottaa Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.
Sosiaalidemokraatit ovat julkaisseet oman esityksensä budjetista, joka rakentaa reilua ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. SDP:n vaihtoehtobudjetti turvaa toimeentulon ja samalla työelämän tasa-arvoa: varmistamalla työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun työmarkkinoilla ja edistämällä tasa-arvoista palkkakehitystä ja uralla etenemistä.
”Haluamme vahvistaa työelämän oikeudenmukaisuutta konkreettisilla toimilla: mahdollistamme ammattiliittojen kanneoikeuden ja kriminalisoimme alipalkkauksen, jotta epäkohtiin voidaan puuttua tehokkaasti. Otamme käyttöön suhdanteisiin reagoivan suojaosan työttömyysturvaan ja asumistukeen, mikä mahdollistaa osa-aikatyön vastaanottamisen. Lisäksi edistämme koulutusta ja elinikäistä oppimista tukemalla ammatillisia oppilaitoksia ja luomalla uuden aikuiskoulutustuki 2.0-mallin. Nämä ovat vain osa keinoista, joilla varmistamme, että työelämän tasa-arvo vahvistuu – ei heikenny”, päättää Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Kuvat
Linkit
Demarinaiset
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demarinaiset
Rauhan rakentaminen tarvitsee vahvoja naisia24.10.2025 09:53:59 EEST | Tiedote
Demarinaiset ovat sitoutuneet rakentamaan maailmaa, jossa jokainen voi elää tasa-arvoisena ja vapaana – ilman väkivallan tai sodan uhkaa. Vaikka rauhanomainen tulevaisuus voi tuntua kaukaiselta nykyisessä maailmantilanteessa, Yhdistyneet Kansakunnat (YK) toimii edelleen tärkeänä foorumina, joka kokoaa valtiot yhteen ratkaisemaan konflikteja ja edistämään globaalia oikeudenmukaisuutta.
Emmi Lintonen valittiin Demarinaisten Euroopan kattojärjestön varapuheenjohtajaksi16.10.2025 14:58:55 EEST | Tiedote
Forssalainen Emmi Lintonen valittiin 16.10.2025 Demarinaisten Euroopan laajuisen kattojärjestön PES Womenin varapuheenjohtajaksi liiton kongressissa Amsterdamissa. Emmi on toiminut jäsenenä PES Womenin hallituksessa kuluneella kaudella. Lintonen on toiminut aiemmin Demarinaisten ensimmäisenä varapuheenjohtajana vuosina 2017–2024 ja Hämeen Demarinaisten puheenjohtajana. Lisäksi hän toimii tällä hetkellä muun muassa Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtajana.
Demarinaiset varoittavat järjestöleikkausten seurauksista1.9.2025 11:59:58 EEST | Tiedote
Demarinaiset yhtyvät järjestökentän hätähuutoon järjestötoiminnan tulevaisuudesta. Ministeri Riikka Purra ja valtiovarainministeriö esittivät 100 miljoonan euron lisäleikkausta sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin. Jo aiemmin hallitus on päättänyt 140 miljoonan euron eli 36 prosentin leikkauksista valtionavustuksiin. Demarinaisten puheenjohtajisto vaatii, että hallitus budjettiriihessään tunnistaa järjestöjen arvokkaan työn ja ei toteuta näitä Purran leikkauksia.
Tekoja tasa-arvoisemman hoivavastuun puolesta28.8.2025 10:51:19 EEST | Tiedote
Keskustelu yhteiskunnan ja omaisten roolista vanhustenhoidossa on kysymys, joka tulee olemaan entistä ajankohtaisempi tulevina vuosina suurten ikäpolvien ikääntyessä. Demarinaiset muistuttavat, että hoivan ja kotitöiden kohdalla ajaudutaan yhä perinteiseen työnjakoon arjessa ja korostuen naisten vastuulle. Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia naisten urakehitykseen, eläkekertymään ja jaksamiseen. Omaishoitajaliiton mukaan Suomessa on jopa 350 000 omais- ja läheishoitajaa, joista 50 000 on kunnan kanssa sopimuksen tehnyttä sopimusomaishoitajaa. Näistä sopimusomaishoitajista jopa 70 prosenttia on naisia.
Vahva julkinen talous on naisen paras tuki13.6.2025 10:51:29 EEST | Tiedote
Vahva julkinen talous on naisten oikeuksien ja tasa-arvon toteutumisen kannalta välttämätöntä. Esimerkiksi palkkatasa-arvon edistäminen ja valmius puuttua raskaus- ja perhevapaasyrjintään riippuvat paljon julkisen talouden tilasta ja siihen käytettävissä olevista varoista. Orpon hallitus ja erityisesti pääministeripuolue kokoomus, aloittivat vaalikautensa lupauksella korjata Suomen talous, mutta saldo on reilusti miinuksen puolella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme