Demarinaiset

Tasa-arvoa työelämässä kuuluu vahvistaa, ei heikentää

27.11.2025 14:51:50 EET | Demarinaiset | Tiedote

Jaa

Orpon hallituksen leikkaukset heikentävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. Irtisanomissuojan heikentäminen ja määräaikaisten työsopimusten lisääminen osuvat erityisesti naisvaltaisille aloille. Lisäksi Orpon hallituksen toimet kasvattavat raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä, sillä määräaikaisista työntekijöistä 60 % on naisia.

Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila
Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila Jukka-Pekka Flander/SDP

”Oikeistohallituksen talouslinja veronkevennyksineen hyödyttää eniten hyvätuloisia miehiä, samalla kun sukupuolten välinen palkkakuilu kasvaa ja palkkatasa-arvon eteneminen hidastuu. Leikkaukset ovat osuneet erittäin rajusti samoihin ihmisiin ja kipeimmin juuri pienituloisiin naisiin, yksinhuoltajiin ja perheisiin romuttaen arjen turvallisuuden. Tasa-arvon kehitys menee täysin väärään suuntaan”, painottaa Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.   

Sosiaalidemokraatit ovat julkaisseet oman esityksensä budjetista, joka rakentaa reilua ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. SDP:n vaihtoehtobudjetti turvaa toimeentulon ja samalla työelämän tasa-arvoa: varmistamalla työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun työmarkkinoilla ja edistämällä tasa-arvoista palkkakehitystä ja uralla etenemistä. 

”Haluamme vahvistaa työelämän oikeudenmukaisuutta konkreettisilla toimilla: mahdollistamme ammattiliittojen kanneoikeuden ja kriminalisoimme alipalkkauksen, jotta epäkohtiin voidaan puuttua tehokkaasti. Otamme käyttöön suhdanteisiin reagoivan suojaosan työttömyysturvaan ja asumistukeen, mikä mahdollistaa osa-aikatyön vastaanottamisen. Lisäksi edistämme koulutusta ja elinikäistä oppimista tukemalla ammatillisia oppilaitoksia ja luomalla uuden aikuiskoulutustuki 2.0-mallin. Nämä ovat vain osa keinoista, joilla varmistamme, että työelämän tasa-arvo vahvistuu – ei heikenny”, päättää Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila. 

Avainsanat

demarinaisetsdpdemaritvaihtoehdobudjettitalous

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila
Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila
Jukka-Pekka Flander/SDP
Lataa

Linkit

Demarinaiset

Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Demarinaiset

Emmi Lintonen valittiin Demarinaisten Euroopan kattojärjestön varapuheenjohtajaksi16.10.2025 14:58:55 EEST | Tiedote

Forssalainen Emmi Lintonen valittiin 16.10.2025 Demarinaisten Euroopan laajuisen kattojärjestön PES Womenin varapuheenjohtajaksi liiton kongressissa Amsterdamissa. Emmi on toiminut jäsenenä PES Womenin hallituksessa kuluneella kaudella. Lintonen on toiminut aiemmin Demarinaisten ensimmäisenä varapuheenjohtajana vuosina 2017–2024 ja Hämeen Demarinaisten puheenjohtajana. Lisäksi hän toimii tällä hetkellä muun muassa Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Demarinaiset varoittavat järjestöleikkausten seurauksista1.9.2025 11:59:58 EEST | Tiedote

Demarinaiset yhtyvät järjestökentän hätähuutoon järjestötoiminnan tulevaisuudesta. Ministeri Riikka Purra ja valtiovarainministeriö esittivät 100 miljoonan euron lisäleikkausta sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin. Jo aiemmin hallitus on päättänyt 140 miljoonan euron eli 36 prosentin leikkauksista valtionavustuksiin. Demarinaisten puheenjohtajisto vaatii, että hallitus budjettiriihessään tunnistaa järjestöjen arvokkaan työn ja ei toteuta näitä Purran leikkauksia.

Tekoja tasa-arvoisemman hoivavastuun puolesta28.8.2025 10:51:19 EEST | Tiedote

Keskustelu yhteiskunnan ja omaisten roolista vanhustenhoidossa on kysymys, joka tulee olemaan entistä ajankohtaisempi tulevina vuosina suurten ikäpolvien ikääntyessä. Demarinaiset muistuttavat, että hoivan ja kotitöiden kohdalla ajaudutaan yhä perinteiseen työnjakoon arjessa ja korostuen naisten vastuulle. Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia naisten urakehitykseen, eläkekertymään ja jaksamiseen. Omaishoitajaliiton mukaan Suomessa on jopa 350 000 omais- ja läheishoitajaa, joista 50 000 on kunnan kanssa sopimuksen tehnyttä sopimusomaishoitajaa. Näistä sopimusomaishoitajista jopa 70 prosenttia on naisia.

Vahva julkinen talous on naisen paras tuki13.6.2025 10:51:29 EEST | Tiedote

Vahva julkinen talous on naisten oikeuksien ja tasa-arvon toteutumisen kannalta välttämätöntä. Esimerkiksi palkkatasa-arvon edistäminen ja valmius puuttua raskaus- ja perhevapaasyrjintään riippuvat paljon julkisen talouden tilasta ja siihen käytettävissä olevista varoista. Orpon hallitus ja erityisesti pääministeripuolue kokoomus, aloittivat vaalikautensa lupauksella korjata Suomen talous, mutta saldo on reilusti miinuksen puolella.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye