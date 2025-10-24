Tasa-arvoa työelämässä kuuluu vahvistaa, ei heikentää

”Oikeistohallituksen talouslinja veronkevennyksineen hyödyttää eniten hyvätuloisia miehiä, samalla kun sukupuolten välinen palkkakuilu kasvaa ja palkkatasa-arvon eteneminen hidastuu. Leikkaukset ovat osuneet erittäin rajusti samoihin ihmisiin ja kipeimmin juuri pienituloisiin naisiin, yksinhuoltajiin ja perheisiin romuttaen arjen turvallisuuden. Tasa-arvon kehitys menee täysin väärään suuntaan”, painottaa Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.

Sosiaalidemokraatit ovat julkaisseet oman esityksensä budjetista, joka rakentaa reilua ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. SDP:n vaihtoehtobudjetti turvaa toimeentulon ja samalla työelämän tasa-arvoa: varmistamalla työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun työmarkkinoilla ja edistämällä tasa-arvoista palkkakehitystä ja uralla etenemistä.

”Haluamme vahvistaa työelämän oikeudenmukaisuutta konkreettisilla toimilla: mahdollistamme ammattiliittojen kanneoikeuden ja kriminalisoimme alipalkkauksen, jotta epäkohtiin voidaan puuttua tehokkaasti. Otamme käyttöön suhdanteisiin reagoivan suojaosan työttömyysturvaan ja asumistukeen, mikä mahdollistaa osa-aikatyön vastaanottamisen. Lisäksi edistämme koulutusta ja elinikäistä oppimista tukemalla ammatillisia oppilaitoksia ja luomalla uuden aikuiskoulutustuki 2.0-mallin. Nämä ovat vain osa keinoista, joilla varmistamme, että työelämän tasa-arvo vahvistuu – ei heikenny”, päättää Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.