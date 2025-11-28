Säästäminen ja luotonkäyttö -tutkimus: Suomalainen sijoittaja arvostaa vaivattomuutta ja tuottoa

Vaivattomuus ja tuotto ovat tärkeimmät tekijät sijoituskohdetta valittaessa, ilmenee Finanssiala ry:n (FA) teettämästä Säästäminen ja luotonkäyttö -tutkimuksesta. 64 prosentilla vastaajista vaivattomuudella on paljon vaikutusta sijoituskohteen valintaan ja 30 prosentilla jonkin verran.

”Vaivattomista sijoituskohteista tärkeimpiä ovat sijoitusvakuutukset ja rahastot. Ne tarjoavat helpon tavan sijoittaa ilman , että tarvitsee itse seurailla pörssikurssien muutoksia ja muokata sijoituksia. Rahaston kautta voi kerralla sijoittaa hajautetusti moniin eri kohteisiin pienelläkin summalla, ja suomalaiset rahastojen kulut ovat reilusti alle EU:n keskiarvon”, muistuttaa Finanssiala ry:n (FA) johtava lakimies Jari Virta.

Säästämis- ja sijoituskohteen tuotolla on paljon vaikutusta 63 prosentilla vastaajista. Tulos on sama kuin vuonna 2023, mutta sitä vanhemmissa tutkimuksissa näin on vastannut vain noin 40 prosenttia vastaajista.

”On ilo nähdä tuotto sijoittajien kriteerien kärjessä. Aiemmin sijoittajat ovat liian usein hakeneet turvallisuutta ja suojaa inflaatiolta. Hallittu ja hajautettu riskinotto on edellytys tuotoille ja vaurastumiselle”, Virta toteaa.

Kestävyys, vastuullisuus ja kotimaisuus vastatuulessa

Vähiten vastaajien sijoituspäätöksiin vaikuttaa sijoituskohteen kestävyys. Vain 21 prosenttia vastaa, että eettisyydellä ja vastuullisuudella on suuri painoarvo. Ekologisuutta ja ympäristöarvojen huomioimista painottaa vain 18 prosenttia vastaajista. Molemmat luvut ovat kutistuneet tutkimuksesta toiseen.

FA:n yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö Pirita Ruokonen arvelee, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta ovat jääneet muun muassa geopoliittisten jännitteiden varjoon.

”Tämä on toki lyhytnäköistä, sillä luonto- ja ilmastokriisi eivät odota sotien ja talouskurimusten päättymistä. Kaikesta huolimatta suomalainen finanssiala jatkaa työtä sen eteen, että kestävä ja vastuullinen sijoittaminen olisi jokaiselle mahdollista, helppoa ja houkuttelevaa myös jatkossa.”

Lue lisä