Vanhojen kalastusvälineiden kierrätyksestä jatkuvaa

Kalastusvälineiden keräys liittyy EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin. Se velvoittaa muovia sisältäviä kalastusvälineitä valmistavat ja maahantuovat yritykset järjestämään myymiensä tuotteiden erilliskeräyksen. Suomen SUP-Tuottajayhteisö järjestää keräyksen yritysten puolesta ja hankkii palvelun Ringiltä. Valtakunnallinen keräysverkosto mahdollistaa kalastusvälineiden vastuullisen keräyksen sekä ehkäisee roskaantumista ja muovin päätymistä vesistöön.

”Pysyvän keräyksen myötä harrastekalastajat voivat entistä helpommin tuoda käytöstä poistetut vapakalastusvälineet Motonetin ja Ruodon keräyspisteisiin ympäri vuoden. Tämä auttaa tukemaan kiertotaloutta, vähentää roskaantumista ja pitää vesistöt puhtaampina”, sanoo Suomen SUP-Tuottajayhteisön asiamies Pekka Tsupari.

Vapakalastusvälineiden keräyksen tavoitteena on myös pidentää kalastusvälineiden käyttöikää korjausten ja huollon avulla. Esimerkiksi keräykseen tuodut uistimet ja kelat kunnostetaan uudelleen käytettäviksi. Useat keräykseen tuoduista vapakalastusvälineistä ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Suomen vapaa-ajan kalastajat pyrkivät kunnostamaan ja lahjoittamaan ne nuorille sekä aloitteleville kalastajille kannustaakseen uusia harrastajia kalastuksen pariin.

”Keräykseen toimitetuista kalastusvälineistä voidaan valmistaa myös uusien kalastusvälineiden raaka-ainetta. Keräykseen tuodut jigit voidaan sulattaa ja puristaa uusiksi kalastusvälineiksi. Uudelleenkäyttöön kelpaamattomat pääosin metalliset vapakalastusvälineet pyritään kierrättämään muun metallin mukana ja kierrätykseen kelpaamaton jäte hyödynnetään energiana”, kertoo Ringin sopimusasiamies Taneli Lumiaro.

Vapavälineiden keräyksessä ovat mukana kaikki Motonet- ja Ruoto-myymälät.

Tarkista lähin myymäläsi alla olevilta verkkosivuilta:

Motonet-myymälät

Ruoto-myymälät

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Taneli Lumiaro

Sopimusasiamies, Suomen Pakkauskierrätys Rinki

+358 45 663 4343

Pekka Tsupari

Asiamies, Suomen SUP-Tuottajayhteisö

+358 40 570 2021