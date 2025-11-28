Vanhojen kalastusvälineiden kierrätyksestä jatkuvaa
Muovia sisältävien vapakalastusvälineiden, kuten vapa- ja pilkkivälineiden, uistimien ja haavien vastaanotto muuttuu pysyväksi tavaksi Motonetin ja Ruodon myymälöissä. Välineitä voi palauttaa myymälöiden keräyspisteisiin 1.12. alkaen.
Kalastusvälineiden keräys liittyy EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin. Se velvoittaa muovia sisältäviä kalastusvälineitä valmistavat ja maahantuovat yritykset järjestämään myymiensä tuotteiden erilliskeräyksen. Suomen SUP-Tuottajayhteisö järjestää keräyksen yritysten puolesta ja hankkii palvelun Ringiltä. Valtakunnallinen keräysverkosto mahdollistaa kalastusvälineiden vastuullisen keräyksen sekä ehkäisee roskaantumista ja muovin päätymistä vesistöön.
”Pysyvän keräyksen myötä harrastekalastajat voivat entistä helpommin tuoda käytöstä poistetut vapakalastusvälineet Motonetin ja Ruodon keräyspisteisiin ympäri vuoden. Tämä auttaa tukemaan kiertotaloutta, vähentää roskaantumista ja pitää vesistöt puhtaampina”, sanoo Suomen SUP-Tuottajayhteisön asiamies Pekka Tsupari.
Vapakalastusvälineiden keräyksen tavoitteena on myös pidentää kalastusvälineiden käyttöikää korjausten ja huollon avulla. Esimerkiksi keräykseen tuodut uistimet ja kelat kunnostetaan uudelleen käytettäviksi. Useat keräykseen tuoduista vapakalastusvälineistä ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Suomen vapaa-ajan kalastajat pyrkivät kunnostamaan ja lahjoittamaan ne nuorille sekä aloitteleville kalastajille kannustaakseen uusia harrastajia kalastuksen pariin.
”Keräykseen toimitetuista kalastusvälineistä voidaan valmistaa myös uusien kalastusvälineiden raaka-ainetta. Keräykseen tuodut jigit voidaan sulattaa ja puristaa uusiksi kalastusvälineiksi. Uudelleenkäyttöön kelpaamattomat pääosin metalliset vapakalastusvälineet pyritään kierrättämään muun metallin mukana ja kierrätykseen kelpaamaton jäte hyödynnetään energiana”, kertoo Ringin sopimusasiamies Taneli Lumiaro.
Vapavälineiden keräyksessä ovat mukana kaikki Motonet- ja Ruoto-myymälät.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Taneli Lumiaro
Sopimusasiamies, Suomen Pakkauskierrätys Rinki
+358 45 663 4343
Pekka Tsupari
Asiamies, Suomen SUP-Tuottajayhteisö
+358 40 570 2021
Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy
Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti: rinkiin.fi.
Suomen SUP-Tuottajayhteisö
Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy on vuonna 2022 perustettu voittoa tavoittelematon tuottajayhteisö, joka vastaa ilmapallojen, kalastusvälineiden, kosteuspyyhkeiden ja tupakkatuotteiden tuottajavastuuvelvoitteiden toteuttamisesta Suomessa. Yhtiö toimii jätelain mukaisena tuottajayhteisönä varmistaen, että siihen liittyneet tuottajat täyttävät lakisääteiset velvoitteensa tehokkaasti ja vastuullisesti.
