Kokoomuksen Vuornos: Keskusta ajaa eläkkeiden, työttömyysturvan ja sairausvakuutuksen Amerikan mallia

”Keskustan sosiaalivakuutukseen ja työeläkkeisiin esittämät muutokset tarkoittaisivat nykyisen kaltaisista ansiosidonnaisista sairauspäivärahoista, työttömyysturvasta sekä työeläkkeistä luopumista. Tämä olisi massiivinen muutos universaaliin sosiaali- ja eläkevakuutusjärjestelmään. Taloustieteellisestä tutkimuskirjallisuudesta tiedämme, että muutos johtaisi työttömyys- ja sairausriskien sekä eläkkeiden alivakuuttamiseen”, sanoo Vuornos.

”Käytännön seuraus olisi se, että aivan normaaleissa työ- ja virkasuhteissa olevat lukion opettajat, virkamiehet, insinöörit ja monet muut joutuisivat työsopimusneuvotteluissa neuvottelemaan itselleen lisäeläkkeitä ja -vakuutuksia. Tämä ajaisi sadat tuhannet työntekijät uuteen ja ahtaaseen tilanteeseen, jossa erityisesti julkisen sektorin työntekijät kärsisivät”, jatkaa Vuornos.

Vuornoksen mukaan työeläkemaksuihin tehtävät maksukevennykset ajaisivat todennäköisesti eläkejärjestelmän jo lähivuosina rahoitukselliseen epätasapainoon ja kasvattaisi eläkemaksujen korotuspainetta.



Vuornos ei myöskään pidä tarkoituksenmukaisena, että hieman keskitulon ylittävät suomalaiset ajetaan yksityisten lisäeläkejärjestelmien piiriin.



”Keskustan esityksellä jaettaisiin työntekijät laajasti kahden kastin työntekijöihin. Sosiaali- ja eläkevakuutusjärjestelmät muuttuisivat varsin nopeasti matalammin palkattujen työntekijöiden järjestelmiksi ja korkeammin palkatut työntekijät ajettaisiin yksityisen vakuutusjärjestelmän piiriin. Lisäeläkejärjestelyissä sekä lisävakuutuksissa on merkittävä työvoiman liikkuvuutta lukitseva vaikutus, kun järjestelyt ovat työnantajakohtaisia”, sanoo Vuornos.

”Suomessa on perinteisesti kannatettu universaaleja sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä, joissa kaikki suomalaiset ovat yhdessä veneessä. Keskustan ajama sosiaali- ja eläkevakuutuksen Amerikan malli ihmetyttää ja on kysyttävä, onkohan puolueen esitys aivan loppuun asti mietitty”, jatkaa Vuornos.