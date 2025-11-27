Keski-Suomen hyvinvointialue

Tietotaitokeskuksen toiminta jatkuu

27.11.2025 15:36:12 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Tietotaitokeskuksen toiminta jatkuu Keski-Suomen hyvinvointialueella toisin kuin julkisuudessa on esitetty. Tietotaitokeskus on osa lääkäreiden koulutusta. Sen toimintaa jatketaan entistä tiiviimmässä yhteistyössä, jotta sekä lääkäreiden että muiden ammattilaisten ja ammattiin valmistuvien osaamista lisätään ja ylläpidetään.

Olemassa olevia taitokoulutuksia on kehitetty aktiivisesti saadun palautteen perusteella ja uusia koulutuksia on lisätty hyvinvointialueen lääkärikoulutustarjontaan.

Myös lääketieteellinen johto tietotaitokeskuksen toimintaan säilyy, vaikka tietotaitokeskuksen sijoittuminen hyvinvointialueen organisaatiossa muuttuukin. Tietotaitokeskuksen ohjausryhmässä ja kliinisten kouluttajien neuvottelukunnassa on myös puheenjohtajina erikoislääkärit.

Samalla julkisuudessa on tuotu esille lääkärien koulutus yleisimminkin. Keski-Suomen hyvinvointialueella lääkärien koulutuksen vastuu on määritelty hallintosäännössä johtajaylilääkärille. Hänen tukenaan tässä roolissa on laaja koulutusorganisaatio.

- Olemme myös koonneet vastikään ylilääkäreistä ja kouluttajavastuulääkäreistä koostuvan työryhmän, joka johdollani selvittää lääkärikoulutuksen kokonaisuutta Keski-Suomen hyvinvointialueella, jotta koulutus vastaa parhaimmalla mahdollisella tavalla eri tarpeisiin. Lääkärien koulutusta kehitämme myös itäisen yhteistyöalueen puitteissa, sanoo johtajaylilääkäri Kati Kinnunen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Keski-Suomen hyvinvointialue on tehnyt myös aiesopimuksen Itä-Suomen yliopiston kanssa hajautetun lääkärikoulutuksen kehittämisestä Keski-Suomessa. Lääkärikoulutuksen asemaa vahvistaa osaltaan myös se, että hyvinvointialue on luopumassa vuokralääkäreistä, on ottamassa käyttöön omalääkärimallia ja panostaa lääkärien rekrytointiin.

Hyvinvointialueen aikana koulutettavien lääkärien määrä on pysynyt melko lailla samana. Erikoistuvien lääkärien koulutuksesta suurin osa on jokapäiväistä potilastyötä.

