St1 yhtenäisti asemaverkostonsa oman brändinsä alle

Huhtikuussa alkanut muutostyö valmistui Suomessa ja Norjassa marraskuussa, ja Ruotsissa jo elokuussa. St1 on aiemmin operoinut sekä St1- että Shell-brändättyjä asemia Suomessa ja Ruotsissa, kun taas Norjassa kaikki yhtiön asemat ovat tähän asti toimineet Shell-brändin alla. St1 solmi pitkäaikaisen lisenssisopimuksen Shell-brändin käytöstä vähittäismyynnissä, kun se osti enemmistön Shellin polttoaineiden jalostukseen ja myyntiin liittyvistä liiketoiminnoista Suomessa ja Ruotsissa vuonna 2010 sekä Norjassa vuonna 2015. Nykyinen sopimuskausi on päättymässä ja St1 siirtyy kokonaan oman brändinsä käyttöön.

Yhtenäinen ja kattava St1-asemaverkosto Pohjoismaissa

Uudelleenbrändäyksen myötä St1 on uudistanut ja yhtenäistänyt koko pohjoismaisen asemaverkostonsa palvelutarjontaa, tavoitteenaan vahvistaa asiakaskokemusta entisestään. 150 miljoonaa asiakaskäyntiä vuodessa palveleva verkosto on toiminut keskeytyksettä koko uudistuksen ajan – myös muutosten keskellä.

Pohjoismainen St1-verkosto tarjoaa kattavat palvelut: polttoaineiden jakelun, kasvavan määrän sähköautojen latauspisteitä, biokaasun tankkauspisteitä raskaalle liikenteelle sekä autopesupalveluita. Lisäksi asemien yhteydessä toimii myymälöitä ja ravintoloita.

Uudistuksen yhteydessä St1 on laajentanut sähköautojen latausverkostoaan ja raskaan liikenteen biokaasujakeluverkostoaan. St1 tarjoaa pikalatauspalveluita jo 42 asemalla Suomessa, joista kymmenen asemaa on avattu kuluvan vuoden aikana. Kaikkiaan lataus on nyt mahdollista 170 St1-asemalla Pohjoismaissa. Ensimmäiset ensisijaisesti sähköautoilijoille suunnatut asemat on avattu Ylöjärvelle ja Osloon – ne tarjoavat 400 kW:n suurteholatauspisteet sekä autopesun ja myymälä- ja kahvilapalveluita.

Lisäksi St1 on vahvistanut raskaan liikenteen nesteytetyn biokaasun (LBG) jakelua: kuluvan vuoden loppuun mennessä Suomessa on mahdollista tankata seitsemällä asemalla ja Pohjoismaissa yhteensä 13 asemalla. Tavoitteena on kaikkiaan yli 50 LBG-aseman verkosto Pohjoismaissa vuoden 2028 loppuun mennessä.

“Asiakkailtamme saatu palaute on todella lämmittänyt meitä. Olemme saaneet kiitosta siitä, että olemme uudistuksen yhteydessä säilyttäneet asiat, jotka ovat heille tärkeitä. Helmisimpukka-ravintolat tarjoavat yhä asiakkaillemme heidän suosikkituotteitaan – saman ammattitaitoisen ja ystävällisen henkilökunnan palvelemana, nyt vain entistä modernimmissa puitteissa”, sanoo Juha Vanninen, myynti- ja verkostojohtaja, St1 Suomi. “Yhtenäinen St1-brändi ja laaja pohjoismainen verkosto tukevat tavoitettamme pysyä kilpailukykyisenä ja houkuttelevana markkinoilla”, Vanninen jatkaa.

Laaja verkosto tukee St1:n energiasiirtymää

Yhden brändin strategia ja laaja, yhtenäinen asemaverkosto Pohjoismaissa muodostavat vahvan perustan St1:n energiasiirtymän toteuttamiselle ja pitkäjänteiselle, kannattavalle kasvulle.

“Energiasiirtymän tärkein tavoitteemme on lisätä vähäpäästöisten energiamuotojen osuutta. Yhtenäinen, pohjoismainen St1-verkosto tarjoaa meille tehokkaan kanavan tuoda yhä enemmän vähäpäästöisiä tuotteita asiakkaidemme saataville”, sanoo Daniel Wandebäck, Head of Sales and Retail, St1 Nordic.

Vähäpäästöisten tuotteiden jakeluverkoston laajentamisen lisäksi St1 myös tuottaa vähäpäästöisiä energiamuotoja. Yhtiön vähäpäästöisen energiantuotannon portfolioon sisältyvät uusiutuva lentopolttoaine (SAF) sekä biokaasu ja uusiutuva diesel (HVO) tieliikenteen ja meriliikenteen tarpeisiin. Aiemmin tänä vuonna St1 avasi ensimmäisen aurinkopuistonsa Göteborgissa, Ruotsissa.

Lisäksi St1 kehittää aktiivisesti useita tulevaisuuden energiaratkaisuja. Niihin kuuluu muun muassa Biorefinery Östrand, jonka tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta (SAF) ja uusiutuvia RFNBO-polttoaineita (Renewable Fuels of Non-Biological Origin) metsäteollisuuden sivuvirroista. Yhtiö panostaa lisäksi tuulivoiman tuotannon kehittämiseen sekä investoi energiasiirtymään öljynjalostamollaan Göteborgissa. Maaliskuussa St1 ilmoitti 13 miljoonan euron investoinnista ruotsalaiseen Novatron Fusion Groupiin (NFG) tavoitteenaan edistää fuusioenergian kaupallistamista.

”Energiasiirtymään ei ole yhtä ainoaa ratkaisua. Tarvitsemme monipuolisia energian tuotantotapoja, ja St1 investoi niihin, joihin uskomme vahvimmin. Haluamme vauhdittaa siirtymää kohti vähäpäästöistä tulevaisuutta ja myös varmistaa energian toimitusvarmuuden asiakkaillemme. Samalla kun kehitämme uutta, on tärkeää huolehtia siitä, että nykyiset ratkaisut toimivat luotettavasti”, Wandebäck jatkaa.