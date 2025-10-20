St1 yhtenäisti asemaverkostonsa oman brändinsä alle
Energiayhtiö St1 on saanut päätökseen asemaverkostonsa uudistuksen ja toimii jatkossa yhtenäisesti St1-brändin alla. Suomessa yli 170 Shell-brändättyä asemaa on muutettu St1-asemiksi, ja verkosto kattaa nyt noin 470 St1-asemaa eri puolilla maata. Muutos on osa laajempaa Pohjoismaissa toteutettua kokonaisuutta, jossa yhteensä noin 630 Shell-brändättyä asemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on uudelleenbrändätty St1-asemiksi. Tämän myötä pohjoismainen St1-verkosto käsittää noin 1 250 energia-asemaa. Samalla yhtiö on yhtenäistänyt asemaverkostonsa palvelutarjontaa sekä laajentanut sähköautojen latausverkostoa ja raskaan liikenteen biokaasujakelua.
Huhtikuussa alkanut muutostyö valmistui Suomessa ja Norjassa marraskuussa, ja Ruotsissa jo elokuussa. St1 on aiemmin operoinut sekä St1- että Shell-brändättyjä asemia Suomessa ja Ruotsissa, kun taas Norjassa kaikki yhtiön asemat ovat tähän asti toimineet Shell-brändin alla. St1 solmi pitkäaikaisen lisenssisopimuksen Shell-brändin käytöstä vähittäismyynnissä, kun se osti enemmistön Shellin polttoaineiden jalostukseen ja myyntiin liittyvistä liiketoiminnoista Suomessa ja Ruotsissa vuonna 2010 sekä Norjassa vuonna 2015. Nykyinen sopimuskausi on päättymässä ja St1 siirtyy kokonaan oman brändinsä käyttöön.
Yhtenäinen ja kattava St1-asemaverkosto Pohjoismaissa
Uudelleenbrändäyksen myötä St1 on uudistanut ja yhtenäistänyt koko pohjoismaisen asemaverkostonsa palvelutarjontaa, tavoitteenaan vahvistaa asiakaskokemusta entisestään. 150 miljoonaa asiakaskäyntiä vuodessa palveleva verkosto on toiminut keskeytyksettä koko uudistuksen ajan – myös muutosten keskellä.
Pohjoismainen St1-verkosto tarjoaa kattavat palvelut: polttoaineiden jakelun, kasvavan määrän sähköautojen latauspisteitä, biokaasun tankkauspisteitä raskaalle liikenteelle sekä autopesupalveluita. Lisäksi asemien yhteydessä toimii myymälöitä ja ravintoloita.
Uudistuksen yhteydessä St1 on laajentanut sähköautojen latausverkostoaan ja raskaan liikenteen biokaasujakeluverkostoaan. St1 tarjoaa pikalatauspalveluita jo 42 asemalla Suomessa, joista kymmenen asemaa on avattu kuluvan vuoden aikana. Kaikkiaan lataus on nyt mahdollista 170 St1-asemalla Pohjoismaissa. Ensimmäiset ensisijaisesti sähköautoilijoille suunnatut asemat on avattu Ylöjärvelle ja Osloon – ne tarjoavat 400 kW:n suurteholatauspisteet sekä autopesun ja myymälä- ja kahvilapalveluita.
Lisäksi St1 on vahvistanut raskaan liikenteen nesteytetyn biokaasun (LBG) jakelua: kuluvan vuoden loppuun mennessä Suomessa on mahdollista tankata seitsemällä asemalla ja Pohjoismaissa yhteensä 13 asemalla. Tavoitteena on kaikkiaan yli 50 LBG-aseman verkosto Pohjoismaissa vuoden 2028 loppuun mennessä.
“Asiakkailtamme saatu palaute on todella lämmittänyt meitä. Olemme saaneet kiitosta siitä, että olemme uudistuksen yhteydessä säilyttäneet asiat, jotka ovat heille tärkeitä. Helmisimpukka-ravintolat tarjoavat yhä asiakkaillemme heidän suosikkituotteitaan – saman ammattitaitoisen ja ystävällisen henkilökunnan palvelemana, nyt vain entistä modernimmissa puitteissa”, sanoo Juha Vanninen, myynti- ja verkostojohtaja, St1 Suomi. “Yhtenäinen St1-brändi ja laaja pohjoismainen verkosto tukevat tavoitettamme pysyä kilpailukykyisenä ja houkuttelevana markkinoilla”, Vanninen jatkaa.
Laaja verkosto tukee St1:n energiasiirtymää
Yhden brändin strategia ja laaja, yhtenäinen asemaverkosto Pohjoismaissa muodostavat vahvan perustan St1:n energiasiirtymän toteuttamiselle ja pitkäjänteiselle, kannattavalle kasvulle.
“Energiasiirtymän tärkein tavoitteemme on lisätä vähäpäästöisten energiamuotojen osuutta. Yhtenäinen, pohjoismainen St1-verkosto tarjoaa meille tehokkaan kanavan tuoda yhä enemmän vähäpäästöisiä tuotteita asiakkaidemme saataville”, sanoo Daniel Wandebäck, Head of Sales and Retail, St1 Nordic.
Vähäpäästöisten tuotteiden jakeluverkoston laajentamisen lisäksi St1 myös tuottaa vähäpäästöisiä energiamuotoja. Yhtiön vähäpäästöisen energiantuotannon portfolioon sisältyvät uusiutuva lentopolttoaine (SAF) sekä biokaasu ja uusiutuva diesel (HVO) tieliikenteen ja meriliikenteen tarpeisiin. Aiemmin tänä vuonna St1 avasi ensimmäisen aurinkopuistonsa Göteborgissa, Ruotsissa.
Lisäksi St1 kehittää aktiivisesti useita tulevaisuuden energiaratkaisuja. Niihin kuuluu muun muassa Biorefinery Östrand, jonka tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta (SAF) ja uusiutuvia RFNBO-polttoaineita (Renewable Fuels of Non-Biological Origin) metsäteollisuuden sivuvirroista. Yhtiö panostaa lisäksi tuulivoiman tuotannon kehittämiseen sekä investoi energiasiirtymään öljynjalostamollaan Göteborgissa. Maaliskuussa St1 ilmoitti 13 miljoonan euron investoinnista ruotsalaiseen Novatron Fusion Groupiin (NFG) tavoitteenaan edistää fuusioenergian kaupallistamista.
”Energiasiirtymään ei ole yhtä ainoaa ratkaisua. Tarvitsemme monipuolisia energian tuotantotapoja, ja St1 investoi niihin, joihin uskomme vahvimmin. Haluamme vauhdittaa siirtymää kohti vähäpäästöistä tulevaisuutta ja myös varmistaa energian toimitusvarmuuden asiakkaillemme. Samalla kun kehitämme uutta, on tärkeää huolehtia siitä, että nykyiset ratkaisut toimivat luotettavasti”, Wandebäck jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Juha VanninenMyynti- ja verkostojohtajaSt1 Suomi OyPuh:+358408450221juha.vanninen@st1.com
Tiia LemmettiViestintäpäällikköSt1 Nordic OyPuh:+358 400 480 370tiia.lemmetti@st1.com
Kuvat
St1 on energiasiirtymäyhtiö, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.
St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. Lisäksi edistämme useita energiasiirtymähankkeita, mukaan lukien siirtymäinvestoinnit Göteborgin öljyjalostamollamme.
St1:llä on kaikkiaan 1 250 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismainen verkostomme tarjoaa monipuolisia palveluita: polttoaineita, kasvavan määrän sekä sähköautojen latauspisteitä että raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteitä ja autopesupalveluita. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita.
St1 työllistää yli 1 000 henkilöä.
www.st1.com
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta St1
Suomella hyvä mahdollisuus Pohjoismaiden ensimmäisen fuusioreaktorin sijoituspaikaksi20.10.2025 10:21:44 EEST | Tiedote
Novatron Fusion Group suunnittelee pilottihanketta fuusioreaktorin rakentamiseksi Pohjoismaihin 2030-luvulla. VTT:n tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi olisi kärkivalinta fuusioenergian sääntelyvalmiuden suhteen.
Report shows best locations for fusion reactor in the Nordics20.10.2025 10:21:44 EEST | Press release
As the global fusion race accelerates, Novatron Fusion Group (NFG) – the only private fusion energy company in the Nordics – is preparing to build a pilot fusion reactor in the Nordic region during the 2030s. A new study conducted by VTT Technical Research Centre of Finland shows that Denmark, Finland, Norway and Sweden all meet the technical requirements to host the facility, but that Finland is the most prepared in terms of regulatory readiness.
Vielä ehdit ilmoittautua Nordic Fusion Forumiin 20.10.2025 Espoon Hanasaaressa13.10.2025 09:59:27 EEST | Kutsu
Hyvä toimittaja, kutsumme sinut/toimituksenne edustajan Nordic Fusion Forumiin, joka järjestetään ensi maanantaina 20.10. klo 13.30 alkaen Hanasaaressa, Espoossa. Tilaisuuden järjestää St1 yhteistyössä ruotsalaisen Novatron Fusion Groupin (NFG) kanssa. NFG on ensimmäinen täysimittaista kaupallista fuusioenergiaratkaisua kehittävä yksityinen yritys EU:ssa. St1 on pääsijoittajana investoinut yritykseen 13 miljoonaa euroa. NFG:n ensimmäinen fuusioratkaisun prototyyppi NOVATRON 1 valmistui joulukuussa 2024 ja se sijaitsee Tukholmassa. Nordic Fusion Forumin avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala videon välityksellä. Yksi tapahtuman keskeisistä kohokohdista on VTT:n uuden raportin esittely. Raportissa selvitetään fuusioenergian pilottilaitoksen rakentamisen mahdollisuuksia ja strategista potentiaalia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa - sekä tunnistetaan optimaaliset sijaintivaihtoehdot useiden eri kriteerien perusteella. Raportti tarjoaa vankan tietopohjan tuleville investoinneille,
St1 Suomi Oy fuusioi tytäryhtiönsä Lämpöpuisto Oy:n vuoden 2025 lopussa4.9.2025 11:03:04 EEST | Tiedote
St1 Suomi Oy fuusioi tytäryhtiönsä Lämpöpuisto Oy:n osaksi emoyhtiötä. Fuusion on määrä toteutua 31.12.2025 mennessä. Fuusiosuunnitelma on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) 28.8.2025. Lämpöpuisto on ollut St1:n kokonaan omistama tytäryhtiö vuodesta 2016 alkaen. Järjestely tukee St1:n strategiaa selkeyttää konsernirakennettaan, vahvistaa palvelukykyä ja kehittää yhteistyötä pitkäjänteisesti eri sidosryhmien kanssa.
St1 Suomi Oy to merge its subsidiary Lämpöpuisto Oy at the end of 20254.9.2025 11:03:04 EEST | Press release
St1 Suomi Oy will merge its subsidiary, Lämpöpuisto Oy. The merger is expected to be completed by 31 December 2025. The merger plan was registered with the Finnish Patent and Registration Office (PRH) on 28 August 2025. Lämpöpuisto has been a wholly owned subsidiary of St1 since 2016. The arrangement supports St1’s strategy to streamline its group structure, strengthen its service capabilities, and enhance long-term collaboration with various stakeholders.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme