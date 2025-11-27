Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Laine Offshore Wind Oy:n (co. OX2) Laineen merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Suomen talousvyöhyke, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
Laine Offshore Wind Oy suunnittelee enintään 150 tuulivoimalan merituulivoimahanketta Perämerelle Suomen talousvyöhykkeelle. Kuulemispalautteen perusteella hankkeen osalta korostuvat sen laajuus ja hyvin moniulotteiset vaikutukset sekä merellä että mantereella.
Hankealue on kooltaan noin 450 km2 ja se sijaitsee noin 35 kilometriä Pietarsaaresta länteen 29 kilometrin etäisyydellä rannikosta. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus merenpinnasta on enintään 370 m ja yksikköteho 15-25 MW. Merituulivoimapuiston arvioitu sähkön vuosituotanto on noin 11 TWh. Tuulivoimapuistosta sähkö siirretään merikaapeleilla merenpohjassa Pietarsaaren tai Uudenkaarlepyyn alueille, joissa ne tuodaan maihin. Sähkönsiirto mantereella toteutetaan rantautumisalueiden lähellä maakaapeleilla ja siitä eteenpäin uusilla 400 kV voimajohdoilla kantaverkon liityntäpisteisiin. Hankkeessa suunnitellaan myös vedyn tuotantoa. Vedyn tuotannon elektrolyysilaitteisto voidaan sijoittaa joko keskitetyille miehittämättömille meriasemille (3-8 asemaa) tai kunkin merituulivoimalan tornin alaosaan asennettavalle tasolle. Vetykaasu johdetaan merituulivoimapuistosta merenpohjaan asennettavaa siirtoputkea pitkin mantereelle ja varastoidaan rantautumisalueen lähellä. YVA-menettelyssä on arvioitu tuulivoimaloiden osalta kahta eri toteutusvaihtoehtoa, sekä useita eri reittivaihtoehtoja merikaapelien, merialueelle sijoittuvan vetyputken ja mantereen sähkönsiirtoreittien osalta.
Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta toimitettiin ELY-keskukselle kuulemisessa yhteensä 40 lausuntoa ja 33 mielipidettä. Yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä on huomioitu myös Ruotsilta kansainvälisessä kuulemisessa saadut lausunnot. Kuulemispalautteen perusteella hankkeen osalta korostuvat sen laajuus ja hyvin moniulotteiset vaikutukset sekä merellä että mantereella.
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeella voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia etenkin vesiympäristöön ja kalastolle, luonnonvaroihin, luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueisiin sekä meriliikenteelle. Suurimmat haitalliset vaikutukset merialueella aiheutuisivat hankkeen rakentamisesta. Kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia kohdistuu rannikkoalueen maisemaan ja ihmisten viihtyvyyteen. Linnustovaikutusten osalta tehtyyn arviointiin liittyi huomattavaa epävarmuutta ja hankkeella voi olla arvioitua suuremmat vaikutukset muuttolinnustoon ja alueella ruokaileviin lajeihin kuten uhanalaiseen selkälokkiin. Mantereen sähkönsiirron osalta yhteysviranomainen katsoo, että merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat luontoon, erityisesti linnustoon, eläimistöön, kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä luonnonsuojelualueisiin, mutta myös ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä maisemaan. Yhteysviranomainen katsoo myös, että sähkönsiirron osalta merkittäviä yhteisvaikutuksia saattaa muodostua vaikutusalueen muiden energiantuotantohankkeiden ja niiden sähkönsiirtoreittien kanssa.
Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/lainemerituulivoimaYVA
Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.
