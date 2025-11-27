Kouvolassa välillä Rantinsuonpolku – Vennantie on poistettu suoraan valtatielle 6 johtavat yksityistieliittymät
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola -rakennusurakka on valmistunut yksityistiejärjestelyiden osalta.
”Rantinsuonpolun ja Vennantien liittymien välisellä, noin kolme kilometriä pitkällä osuudella valtatiellä 6, tehtiin yksityistiejärjestelyjä liittymien poistamiseksi suoraan valtatielle”, kertoo projektipäällikkö Jane Maunu.
Yksityistieliittymien poistoilla parannettiin päätieverkkoon kuuluvan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta.
Yksityistieliittymät valtatielle poistuvat, joten liikenne valtatiellä on turvallisempaa ja sujuvampaa. ”Kulku kiinteistöiltä valtatielle on osoitettu maantieliittymän kautta, jolloin reitti valtatielle on pidentynyt, mutta tullut turvallisemmaksi. Kulku Lepolan hautausmaalle on opastettu uutta reittiä pitkin.” Maunu kertoo.
Projektipäällikkö Jane Maunu, jane.maunu@ely-keskus.fi, p. 0295 029 255
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.
