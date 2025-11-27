Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kouvolassa välillä Rantinsuonpolku – Vennantie on poistettu suoraan valtatielle 6 johtavat yksityistieliittymät

28.11.2025 09:20:50 EET | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola -rakennusurakka on valmistunut yksityistiejärjestelyiden osalta. 

Jäätynyt maantie ja vaalea nurmikko aurinkoisena talvipäivänä; taustalla metsää ja taloja.
Liittymä Rantinsuonpolulta valtatielle on katkaistu. Esa Turpeinen

”Rantinsuonpolun ja Vennantien liittymien välisellä, noin kolme kilometriä pitkällä osuudella valtatiellä 6, tehtiin yksityistiejärjestelyjä liittymien poistamiseksi suoraan valtatielle”, kertoo projektipäällikkö Jane Maunu.  
 
Yksityistieliittymien poistoilla parannettiin päätieverkkoon kuuluvan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta. 
 
Yksityistieliittymät valtatielle poistuvat, joten liikenne valtatiellä on turvallisempaa ja sujuvampaa. ”Kulku kiinteistöiltä valtatielle on osoitettu maantieliittymän kautta, jolloin reitti valtatielle on pidentynyt, mutta tullut turvallisemmaksi. Kulku Lepolan hautausmaalle on opastettu uutta reittiä pitkin.” Maunu kertoo.  

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Jane Maunu, jane.maunu@ely-keskus.fi, p. 0295 029 255

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.

