Rovaniemen hovioikeuden presidentin virka tulee avoimeksi
Rovaniemen hovioikeuden presidentin virka tulee avoimeksi 1.6.2026 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 30.12.2025.
Hovioikeuden presidentti on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.
Päällikkötuomari huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja sen kehittämisestä. Hän asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet ja huolehtii niiden toteutumisesta. Päällikkötuomarin tulee valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tuomioistuimen ratkaisuissa. Päällikkötuomari osallistuu lainkäyttöön siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sen sallivat.
Rovaniemen hovioikeus on yksi viidestä hovioikeudesta. Hovioikeuden päätehtävänä on toimia muutoksenhakutuomioistuimena, eli käsitellä tuomiopiiriinsä kuuluvien käräjäoikeuksien ratkaisuista tehdyt valitukset ja kantelut. Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kainuun, Lapin ja Oulun käräjäoikeudet. Merkittävä osa hovioikeuden pääkäsittelyistä toimitetaan muualla kuin Rovaniemellä.
Rovaniemen hovioikeudessa työskentelee noin 50 henkilöä. Hovioikeudessa on kaksi lainkäyttöosastoa, joita johtavat osastonjohtajat. Hovioikeudessa työskentelee hovioikeudenneuvoksia, asessoreita, esittelijöitä ja käräjänotaareita. Hovioikeudessa on myös kansliapäällikkö sekä kansliahenkilökuntaa. Hovioikeuden toimintaa johtaa presidentti. Hänen apunaan toimii johtoryhmä, johon kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä jäseninä lainkäyttöosastojen johtajat ja kansliapäällikkö.
Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.
Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on ID: 17161
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Korkeimman oikeuden hallinnollinen lakimies Jussi Alaranta, puh. 029 56 40025, sähköposti etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
Muut kielet
