Rovaniemen hovioikeuden presidentin virka tulee avoimeksi

Hovioikeuden presidentti on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.

Päällikkötuomari huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja sen kehittämisestä. Hän asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet ja huolehtii niiden toteutumisesta. Päällikkötuomarin tulee valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tuomioistuimen ratkaisuissa. Päällikkötuomari osallistuu lainkäyttöön siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sen sallivat.

Rovaniemen hovioikeus on yksi viidestä hovioikeudesta. Hovioikeuden päätehtävänä on toimia muutoksenhakutuomioistuimena, eli käsitellä tuomiopiiriinsä kuuluvien käräjäoikeuksien ratkaisuista tehdyt valitukset ja kantelut. Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kainuun, Lapin ja Oulun käräjäoikeudet. Merkittävä osa hovioikeuden pääkäsittelyistä toimitetaan muualla kuin Rovaniemellä.

Rovaniemen hovioikeudessa työskentelee noin 50 henkilöä. Hovioikeudessa on kaksi lainkäyttöosastoa, joita johtavat osastonjohtajat. Hovioikeudessa työskentelee hovioikeudenneuvoksia, asessoreita, esittelijöitä ja käräjänotaareita. Hovioikeudessa on myös kansliapäällikkö sekä kansliahenkilökuntaa. Hovioikeuden toimintaa johtaa presidentti. Hänen apunaan toimii johtoryhmä, johon kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä jäseninä lainkäyttöosastojen johtajat ja kansliapäällikkö.

Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.

Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on ID: 17161