Pääomasijoittajat uskovat yrityskauppamarkkinan piristyvän

Pääomasijoittajat ry:n tuore sijoitusbarometri ennakoi selkeää piristymistä pitkään hiljaisena olleelle yrityskauppamarkkinalle. Kyselyyn vastanneet 76 sijoitusammattilaista 32 pääomasijoitusyhtiöstä näkevät markkinassa nyt uuden vaihteen. Pääomasijoittajat ovat mukana noin 30 prosentissa Suomen yrityskaupoista [1], joten heidän näkemyksensä tarjoavat hyvän ikkunan markkinan suuntaan.

Pääomasijoittajien barometrissa yrityskauppa-aktiivisuuden näkymät saivat saldoluvun +25. Enemmistö sijoittajista arvioi siis yrityskauppojen määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana, mutta odotuksissa on edelleen varovaisuutta. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä.

”Ostajien ja myyjien käsitykset yritysten arvostustasoista ovat lähentyneet. Tämä on keskeinen edellytys sille, että yrityskaupat toteutuvat. Odotettavissa on pääomasijoittajien aktivoitumista sekä uusissa sijoituksissa että nykyisistä kohdeyhtiöistään irtautumisissa seuraavan puolen vuoden aikana”, toteaa Pääomasijoittajat ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Saari Partnersin toimitusjohtaja Mia Sirkiä.

Ensimmäinen vuosipuolisko oli yhä rauhallinen pääomasijoittajilla

Vaikka yrityskauppamarkkina osoittaa elpymisen merkkejä, pääomasijoitusten määrä jäi vielä alkuvuonna maltilliseksi. Suomalaiset buyout- ja growth-sijoittajat sijoittivat tammi–kesäkuussa vakiintuneisiin kasvuyrityksiin yhteensä 148 miljoonaa euroa, ja sijoituskohteita kertyi 29, kun tyypillinen puolivuotiskeskiarvo on 36.

Tilastointijaksolla kotimaisista pääomasijoittajista muun muassa Mandatum Asset Management sijoitti korkealaatuisia golfvälineitä valmistavaan Takomoon, Korona Invest asuntojen ja toimitilojen omistajia palvelevaan Asuntopehtooriin ja Vaaka Partners yrittäjien tilitoimisto- ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyneeseen Lemon Treehen.

Irtaantumismarkkinassa nähtiin jo piristymisen merkkejä, kun vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutui 11 irtautumista. Määrä on noussut kahden viimeisen vuosipuoliskon aikana vuoden 2023 pohjista ja palautunut lähelle keskiarvoa (12 irtautumista).

”Toisella vuosipuoliskolla on nähty jo selvästi enemmän irtautumisia, ja pörssiin listautuminenkin on jälleen vaihtoehto. Tiedämme myös, että useita isoja sijoituksia on mennyt läpi viime kuukausina, mikä nostanee koko vuoden sijoitussumman aiempien vuosien tasolle”, ennakoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Viitteet: [1] Lähde: Transaction Trends Q3 2025, EY-Parthenon (pdf).

Liitteet:

Pääomasijoittajat ry, Pääomasijoitusalan barometri 2025.

Pääomasijoittajat ry, Buyout ja Growth Suomessa H1 tilastot 2025.