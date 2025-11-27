Veronika Honkasalo: Hallitus runnoo läpi tarkoitushakuisesti hutaistun esityksen susien perusteettomaksi tappamiseksi
Hallituksen esitys susien ympärivuotisen rauhoituksen poistamiseksi ja “kannanhoidollisen” metsästyksen mahdollistamiseksi on saapunut maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyyn. Valiokunnan jäsen Veronika Honkasalo pitää esityksen valmistelua räikeän puutteellisena ja tähänastista valiokuntakäsittelyä tarkoitushakuisesti kiirehdittynä.
– Hallituksen lakiesitysten laatua arvioiva lainsäädännön arviointineuvosto on antanut tämän hallituskauden heikoimman tähänastisen arvionsa hallituksen susien tappamista koskevasta lakiesityksestä. Neuvosto totesi puutteiden olevan niin merkittäviä, ettei esitys täytä lainvalmistelun vaatimuksia, Honkasalo sanoo.
– Lakiesitys on poikkeuksellisen lyhyt ja sen suhdetta perustuslakiin käsittelevä osuus vain noin sivun mittainen. Perustelut ovat niin ohuet, että hallitus ei käytännössä ole edes yrittänyt perustella esitystään. Ja nyt tämä tarkoituksella hutiloitu esitys halutaan runnoa eduskunnan läpi, ilman kunnollista vaikutustenarviointia tai asianmukaista prosessia, Honkasalo jatkaa.
Honkasalo muistuttaa, että Suomessa susikanta on yhä erittäin uhanalainen. Se tarvitsee elpyäkseen tiukan suojelun turvaa.
– Hallituksen tarkoitus ei näytä olleen perinpohjaisen ja tutkimustietoon perustuvan esityksen tekeminen. Meillä on petovihamielinen hallitus, joka haluaa mahdollistaa metsästyshuvit kannattajakunnalleen susikannan elinvoimaisuudesta viis veisaamatta, Honkasalo sanoo.
Ympäristöjärjestöt ovat painottaneet ehdotetun kaltaisen kiintiömetsästyksen olevan riskialtista, koska sitä ei voi kohdentaa ja valvoa yhtä hyvin kuin yksittäisiä pyyntilupia. Kiintiömetsästyksessä ongelmallista olisi myös kansalaisten oikeusvalvontakeinojen puuttuminen - heillä ei olisi pyyntiin valitusoikeutta.
– Hallitus perustelee esitystään “susikannan hoidolla” ja susien aiheuttamien kielteisten vaikutusten torjumisella, mutta nämä “perusteet” eivät kestä päivänvaloa. Hallituksen esitys on huonosti valmisteltu, koska se on todellisuudessa täysin katteeton, Honkasalo sanoo.
