Lyhytjälkihoitoinen kirurgia – nopean toipumisen malli potilaan parhaaksi
Sairaala Novassa tehdään paljon leikkauksia ja hoidetaan kansallisesti eniten potilaita lyhytkirurgisen prosessin mukaisesti. Lyhytjälkihoitoinen kirurginen toimintamalli on osoittautunut menestyksekkääksi Keski-Suomessa: potilaat toipuvat nopeammin, kustannukset pienenevät ja hoidon laatu sekä tyytyväisyys ovat korkealla tasolla. Mallia monistetaan myös muihin Suomen sairaaloihin.
Keski-Suomen hyvinvointialueella on kehitetty lyhytjälkihoitoista kirurgista toimintamallia, jonka tavoitteena on nopeuttaa potilaiden toipumista ja kotiutumista sekä parantaa hoidon kustannustehokkuutta. Tekonivelleikkauspotilaan hoitoketju on suunniteltu huolellisesti yhteistyössä eri yksiköiden välillä, ja potilaat ohjataan kattavasti ennen ja jälkeen leikkauksen. Asia ilmenee Keski-Suomen hyvinvointialueen onnistumistarinasta.
Kirurgian poliklinikan alla toimivassa päiväkirurgisessa kotiutusyksikössä hoidetaan kaikista suunnitelluista leikkauspotilaista 82 prosenttia. Tämä on merkittävästi vähentänyt leikkausten jälkeisiä osastohoitojaksoja. Noin 60 prosenttia tekonivelpotilaista käyttää digitaalista sovellusta kuntoutumisen tukena.
Vuonna 2024 hoidettiin yli 7 000 potilasta lyhytjälkihoitoisessa kirurgiassa, ja vuosittainen kasvu on ollut jopa 1000 potilasta. Kustannukset potilasta kohden ovat 24–47 prosenttia pienemmät kuin perinteisessä osastohoidossa. Asiakastyytyväisyys on korkea (NPS 75–85, 2024). Lisäksi potilaat palaavat harvemmin päivystykseen kuin osastohoidossa olleet.
Prosessien kehittäminen perustuu tiiviiseen yhteistyöhön eri ammattiryhmien välillä sekä Lean-johtamismalliin. Viikkopalaverit ja tiimien välinen vuoropuhelu ovat sujuvoittaneet toimintaa ja parantaneet tiedonkulkua.
Lyhytkirurgian onnistumistarinan voi lukea Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteessa www.hyvaks.fi/onnistumistarinat ,
suora osoite onnistumistarinaan: https://www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/tutkimus-ja-kehittaminen/onnistumistarinat/lyhytjalkihoitoisen-kirurgian-kehittaminen
Lisätietoja:
- ylihoitaja Teija Ollikainen, p. 050 357 8552, Keski-Suomen hyvinvointialue
- asiakaspalvelupäällikkö Raija Harju-Kivinen, p. 040 064 7666, Keski-Suomen hyvinvointialue
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestinnän yhteissähköpostiviestinta@hyvaks.fi
