Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä suppeampi kuin vuosiin
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset ovat päivittäneet alueellisen linjauksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Uusi päivitetty linjaus astuu voimaan joulukuun alussa. Ammattinimikkeiden määrä on edelleen vähentynyt kymmeneen ja on nyt alimmalla tasolla sitten vuoden 2018. Nimikkeitä on poistettu linjauksesta kolmena peräkkäisenä päivityskertana heikon yleisen työmarkkinatilanteen vuoksi. Linjaus päivitetään puolen vuoden välein.
Alueellisessa linjauksessa on lueteltu ne ammattinimikkeet, joiden osalta työvoiman saatavuus alueella on arvioitu niin haastavaksi, ettei ulkomaista työntekijää palkattaessa erillistä saatavuusharkintaa tarvitse tehdä. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan sen selvittämistä, onko tehtävään saatavissa työvoimaa Suomesta tai EU-alueelta.
Poistuneissa nimikkeissä eri alojen nimikkeitä
Päivitetystä linjauksesta poistettiin ammattinimikkeitä, joihin ei odoteta kohdistuvan erityistä työvoiman tarvetta seuraavan puolen vuoden aikana. Yhteensä linjauksesta vähennettiin kaksitoista ammattinimikettä. Linjauksesta poistui mm. lähihoitajan, sairaanhoitajan, metsurin ja maansiirtokoneen kuljettajan ammattinimikkeet.
Ammattinimikkeiden poistoon on vaikuttanut erityisesti heikentynyt työmarkkinatilanne, minkä vuoksi ELY-keskukset arvioivat työvoiman saatavuuden useimmilla aloilla paremmaksi kuin aiemmin. Toisaalta haasteena on, että vaikka maakunnissa on työttömiä työnhakijoita, monella alalla työnhakijat eivät ole samalla alueella työpaikan kanssa. Työntekijät eivät välttämättä muuta työn perässä paikkakunnalta toiselle etenkään niissä tilanteissa, joissa työ on luonteeltaan määräaikaista.
Linjauksen päivittämiseen osallistui ELY-keskusten lisäksi alueen maahanmuuton ja kotoutumisen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asettama molemmat maakunnat kattava toimielin, jossa on edustettuina alueen kuntia, työllisyysalueet, viranomaisia, työmarkkinajärjestöjä sekä oppilaitoksia. Päivittämisessä hyödynnettiin mm. taustatilastoja työnhakijoista, avointen työpaikkojen määristä, työvoimabarometrin tietoja ja Maahanmuuttoviraston tietoja myönnetyistä työntekijöiden oleskeluluvista.
Työntekijöiden oleskelulupien määrä ollut kuluneena vuonna vähäinen
Kuluvana vuonna työntekijöiden oleskelulupien määrä on vähentynyt molemmissa maakunnissa merkittävästi edellisestä vuodesta. Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueille on syyskuun loppuun mennessä tehty 198 myönteistä työntekijän oleskelulupapäätöstä, kun niitä tehtiin edellisen vuoden aikana 712 kpl. Kuluvana vuonna, syyskuun loppuun mennessä, eniten myönteisiä päätöksiä maakuntiin on tehty nimikkeille ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (33 kpl), lähihoitajat (26 kpl), hitsaajat ja kaasuleikkaajat ym. (25 kpl) sekä muut sähköasentajat (18 kpl).
”Työntekijöiden oleskelulupien määrän vähenemisessä näkyy yleinen työmarkkinatilanne”, toteaa ryhmäpäällikkö Hanna Määttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. ”Silloin kun työnantajilla on tehtäviin sopivaa osaavaa työvoimaa riittävästi saatavilla kotimaasta, työnantajat eivät lähde rekrytoimaan ulkomailta. Ulkomailta rekrytointi vie enemmän aikaa ja rahaa niissäkin tehtävissä, joissa työtä tehdään englanniksi. Monissa tehtävissä vaaditaan suomen kielen osaamista ja tehtäviin voi liittyä myös luvitusprosesseja, kuten sote-alalla. Silloin rekrytointiprosessi on kokonaisuudessaan niin pitkä ja kallis, että työnantajat lähtevät siihen vain silloin, kun todellinen tarve on olemassa.”
Kamal Singh, Kansainvälisyys- ja kotoutumispalvelut -asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
Karoliina Oikarinen, Maahanmuuttoasiantuntija, Kainuun ELY-keskus (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
