Kokoomuksen Kilpi: Luottamus takseihin rakentuu valvonnalla ja koulutuksella
Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi pitää taksisääntelyn uudistusta askeleena kohti turvallisempaa ja luotettavampaa taksialaa. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2026.
Kilven mukaan taksialan tietyt haastekohdat ovat olleet tiedossa pitkään, ja nyt valmisteltava uudistus vastaa niihin.
”Luottamus palautuu selkeillä säännöillä, valvonnalla ja kuljettajien osaamista vahvistamalla. Tämä uudistus tekee takseista turvallisempia liikkumisen välineitä kaikille suomalaisille”, Kilpi sanoo.
Alustatalouspohjaiset taksit voivat yhä jatkaa toimintaansa normaalisti. Kilpi näkee tämän tärkeänä osana uudistusta.
”Esimerkiksi Uber ja Bolt ovat olleet suosittuja niissä kaupungeissa, joissa ne ovat olleet tarjolla. On tärkeää, että nämä toimijat saavat jatkaa”.
Uudistus velvoittaa uudet kuljettajat 21 tunnin koulutukseen ja jo alalla toimivat seitsemän tunnin täydennyskoulutukseen ajoluvan uusimisen yhteydessä. Kilpi näkee koulutusvaatimusten vahvistumisen olevan yksi tärkeimmistä keinoista nostaa alan arvostusta ja varmistaa laadukkaat taksipalvelut.
”Taksikuskin työ on vastuullista turvallisuustyötä. Kun nyt koulutusta ja valvontaa lisätään, asiakkaat voivat luottaa siihen, että taksin ratissa on osaava ja tehtäväänsä sitoutunut ammattilainen”, Kilpi sanoo.
Taksiliikenneluvan haltijoiden tiedot tulevat jatkossa julkisesti tarkistettaviksi rekisteritunnuksen perusteella. Kilven mukaan tämä lisää avoimuutta ja tarjoaa kuluttajille uudenlaisen tavan varmistua kyydin turvallisuudesta.
”Kuluttajan on voitava yhdellä klikkauksella nähdä, että hänen käyttämänsä taksi toimii luvanvaraisesti ja luotettavasti. Tämä on oikeasuhtaista, modernia sääntelyä, joka tukee koko alan kehitystä”, Kilpi päättää.
Marko KilpiKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti.
