Kokoomuksen Kilpi: Luottamus takseihin rakentuu valvonnalla ja koulutuksella

Kokoomuksen Vuornos: Keskusta ajaa eläkkeiden, työttömyysturvan ja sairausvakuutuksen Amerikan mallia 27.11.2025 15:01:24 EET | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos kritisoi Keskustan vaihtoehtobudjettia ansiosidonnaisten työeläkkeiden, sairausvakuutuksen ja työttömyysturvan romuttamisesta. Keskusta esittää vaihtoehtobudjetissaan, että yli 4000 euron kuukausituloista ei perittäisi sairausvakuutus- ja työttömyysturvamaksuja, eikä tämän ylittävät tulot siten myöskään kerryttäisi päivärahoja. Lisäksi Keskusta esittää, että eläkemaksuja ja eläkekertymää laskettaisiin noin 4000 euron kuukausitulojen jälkeen.