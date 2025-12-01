Hoida Kela-asiat ajoissa ennen joulua – pyhät vaikuttavat maksupäiviin

Kela-asiointi kannattaa hoitaa hyvissä ajoin ennen joulua, sillä vuodenvaihde on Kelassa kiireistä aikaa ja pyhinä palvelupisteet sekä puhelinpalvelu ovat kiinni. Uudenvuodenaattona asiakaspalvelu on avoinna klo 13:een asti ja toimeentulotuen päivystys klo 16:een asti. Joulun vuoksi työttömyystuen ilmoitus- ja maksupäivät aikaistuvat. Joulukuun toimeentulotuki ehtii tilille ennen joulua, jos hakemus ja liitteet on toimitettu viimeistään 10.12.2025.

Sujuvin tapa hoitaa Kela-asiat on OmaKelassa, jossa voi hakea tukia, toimittaa liitteitä sekä tarkistaa hakemusten tilanteen ja maksupäivät. Kelan chattirobotti neuvoo tukien hakemisessa ympäri vuorokauden osoitteessa www.kela.fi ja OmaKelassa.

Asiakaspalvelu kiinni pyhinä – uudenvuodenaattona rajoitettu aukiolo

Kelan puhelinpalvelu, OmaKelan chatti-asiakaspalvelu ja palvelupisteet ovat kiinni jouluna 24.–26.12., uudenvuodenpäivänä 1.1. sekä loppiaisena 6.1.

Uudenvuodenaattona 31.12. OmaKelan chatti neuvoo klo 12–13, puhelinpalvelu palvelee klo 9–13 ja toimeentulotuen puhelinpäivystys klo 16:een asti. Palvelunumerot löytyvät osoitteesta www.kela.fi/soita-kelaan.

Uudenvuodenaattona avoinna olevat palvelupisteet sulkeutuvat viimeistään klo 13, mutta osa päivystää kiireellisen toimeentulotuen tarvitsijoita varten klo 16:een asti. Päivystävät palvelupisteet ovat: Helsinki (Kamppi), Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa.

Kaikkien palvelupisteiden aukioloajat ja osoitteet voi tarkistaa osoitteesta www.kela.fi/palvelupisteet.



Vammaisten tulkkauspalvelun joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat löytyvät osoitteesta www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-yhteystiedot.



Saamenkieliseen asiakaspalveluun voit jättää yhteydenottopyynnön osoitteeseen saame@kela.fi. Lisätietoja aukioloajoista löytyy osoitteesta www.kela.fi/saame.

Työttömyyspäivien ilmoittaminen ja maksupäivät muuttuvat

Joulu aikaistaa työttömyysajan ilmoituspäiviä ja työttömyystuen maksupäiviä. Näet OmaKelasta tai saamastasi ilmoituslomakkeesta päivän, jolloin voit jättää oman ilmoituksesi.

Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 19.–23.12.2025

ilmoituksen voi palauttaa 19.12.2025

rahat ovat tilillä aikaisintaan 23.12.2025.

Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 24.12.2025

ilmoituksen voi palauttaa 22.12.2025

rahat ovat tilillä aikaisintaan 29.12.2025.

Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 25.12.2025

ilmoituksen voi palauttaa 23.12.2025

rahat ovat tilillä aikaisintaan 30.12.2025.

Ilmoitus kannattaa tehdä OmaKelassa jo palautuspäivän aamuna, jotta se ehditään käsitellä mahdollisimman pian.

Hae toimeentulotukea ajoissa

Toimeentulotuen viimeinen maksupäivä ennen joulua on 23.12.2025. Tuki ehtii tilille ennen joulua, jos hakemus ja tarvittavat liitteet on toimitettu Kelaan viimeistään 10.12.2025.

Kiireellisissä tilanteissa, kuten äkillisessä tarpeessa saada maksusitoumus lääkkeisiin tai ruokaan, voi ottaa yhteyttä Kelan palvelunumeroon 020 692 207 tai asioida palvelupisteessä.

Kelan aukioloaikojen ulkopuolella kiireellisissä tilanteissa voi olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaalipalveluun, joka voi harkintansa mukaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Äkillisessä kriisitilanteessa joulunpyhien aikaan voi olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaalipäivystykseen. Yhteystiedot voi tarkistaa Suomi.fi-palvelusta hakemalla sosiaali- ja kriisipäivystys osoitteessa www.suomi.fi/kartta.

Muutoksia tukiin vuonna 2026

Useisiin Kelan maksamiin tukiin on tulossa muutoksia vuoden 2026 alussa. Osa muutoksista on jo hyväksytty eduskunnassa, osa on vielä käsittelyssä. Ajantasaiset tiedot määristä ja ehdoista löytyvät osoitteesta www.kela.fi/muutokset.

Verokorttia ei tarvitse toimittaa Kelaan

Kela saa vuoden 2026 ennakonpidätystiedot suoraan Verohallinnolta, joten verokorttia ei tarvitse lähettää Kelaan. Jos haluaa muuttaa veroprosenttia, voi uuden verokortin tilata OmaVerossa.

Toivotamme asiakkaillemme hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2026!



