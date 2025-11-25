Lapsettomien yhdistys Simpukan vuoden vapaaehtoinen 2025 Minna Jantunen: ”Vertaistuki pelasti minut”

Vantaalainen Minna Jantunen on valittu Lapsettomien yhdistys Simpukan vuoden 2025 vapaaehtoiseksi. Tunnustus julkistettiin vapaaehtoisten päivänä 5. joulukuuta.

Jantunen on järjestön pitkän linjan SYKE-vapaaehtoistoimija. SYKE-verkosto on Simpukan yksin ja kaksin elävien, lopullisesti lapsettomien yhteisö. Lapsettomuuden lopullisuus tarkoittaa, ettei toivoa lapsesta enää ole vaan kaikki lapsiyrittäminen on takana.

Jantunen aloitti vapaaehtoisena vuonna 2018 Simpukan käynnistettyä anonyymit vertaischatit. Hakuilmoitus vapaaehtoisille chatin vertaistoimijoille tuntui heti omalta. Siitä alkoi matka, joka on kasvanut monipuoliseksi, merkitykselliseksi ja koko yhteisöä vahvistavaksi vapaaehtoistyöksi.

Vertaistuki pelasti

Jantunen kertoo lopullisen lapsettomuuden koskettaneen syvästi.

”Sanon aina, että vertaistuki pelasti minut. Lopullinen lapsettomuus on valtava isku elämän peruspilareihin. Itselleni vertaistuki tarjosi tarvitsemani pelastusrenkaan. Sen avulla pysyin pinnalla pahimmissa myrskyaalloissa ja lopulta pääsin niistä kokonaan pois”, Jantunen kuvaa.

Hän muistaa kirkkaasti myös kevään 2016, jolloin hän rohkaistui viestittämään vertaiselle Simpukan SYKE-verkoston Facebook-ryhmässä.

”Arvelen, että oma selviytymistarinani olisi näyttänyt hyvin erilaiselta ilman tuota kohtaamista”, Jantunen muistelee.

Monipuolinen rooli

Jantunen on vuosien varrella toiminut Simpukassa chat-ohjaajana ja Helsingin lopullisesti lapsettomien vertaisryhmän vertaistoimijana. Hän on ollut myös järjestämässä lukuisia tapahtumia, kuten lopullisesti lapsettomien SYKE-verkoston 10-vuotissyntymäpäiviä ja valtakunnallisia lopullisesti lapsettomille suunnattuja SYKE-vertaispäiviä. Lisäksi hän on aktiivinen pääkaupunkiseudun SYKE-mimmien WhatsApp-yhteisössä ja toimii Facebookissa olevan SYKE-verkoston ryhmän moderaattorina sekä SYKE-sähköpostin vastuuhenkilönä.

Jantusen mukaan vapaaehtoistyön antoisimpia hetkiä ovat ne, joissa uusi tulija uskaltaa astua mukaan.

”On erityisen palkitsevaa, kun ensikertalainen kertoo jännittäneensä, mutta tapaamisen lopuksi sanoo olevansa iloinen, että tuli – ja huomaa, ettei ole yksin.”

Haastavimpina hetkinä hän pitää tilanteita, joissa toinen on vielä hyvin haavoittuvainen.

”Olen luonteeltani ratkaisujen etsijä, mutta olen oppinut, ettei kaikkea voi eikä tarvitse korjata. Riittää, että osoittaa ymmärtävänsä, mistä toinen puhuu.”

Muistot jäävät elämään

Vapaaehtoisuuden polulla on erityisesti jäänyt mieleen lapsettomien lauantain brunssi vuonna 2023, johon osallistui 16 lopullisesti lapsetonta sekä jännittävä hetki syksyllä 2024, kun Helsingin kasvokkaiset vertaistapaamiset aloitettiin tauon jälkeen uudelleen.

”Meitä jännitti, tuleeko ketään. Huoli osoittautui turhaksi – tuolit ovat olleet poikkeuksetta täynnä”, Jantunen muistelee.

Lämpimiä muistoja on myös omasta, läheisestä vertaisryhmästä ”keski-ikäisistä katkerista naisista”, joiden kanssa jaetaan elämää niin viestein, videopuheluin kuin kasvokkain.

Merkitys, joka kantaa

Lopullisesti lapsettomien tarinoissa korostuu usein sen pohdinta, mitä merkitystä omalla elämällä on, kun ei koskaan itse saanut lapsia. “Minulle vapaaehtoistoiminta tarjoaa merkityksellisyyden tunnetta. Jos voin yhdellekin ihmiselle tarjota tukea, toivoa, iloa, yhteenkuuluvuutta, koen onnistuneeni ja olevani tarpeellinen. Koen, että minulla on merkitys.”

Hän näkee vapaaehtoistoiminnan tärkeänä myös koko Simpukalle.

“Lopullisesti lapsettomien ääni jää helposti lapsettomuustarinoissa taka-alalle, ja siitä syystä pidän SYKE-vapaaehtoistoimintaa erityisen tärkeänä ja arvokkaana. Se, että kaiken toiminnan taustalla on valtakunnallinen yhdistys, joka tekee systemaattista vaikuttamistyötä ja edistää lapsettomien asemaa, tarjoaa vankan ja tärkeän tuen yhteiselle asialle”, Jantunen toteaa.

Valinta kosketti syvästi

Tieto vuoden vapaaehtoiseksi valinnasta kosketti Minna Jantusta.

”Nauratti ja itketti yhtä aikaa. Olin hämmentynyt ja todella otettu. Ehdotusten kauniit perustelut liikutti­vat valtavasti”, Jantunen kuvailee.

Kohti yhdenvertaisuutta

Jantunen rohkaisee kaikkia toiminnasta kiinnostuneita lähtemään mukaan. ”Me vapaaehtoistoimijat voimme olla todella ylpeitä kaikesta siitä, mitä teemme. Lämmin kiitos jokaiselle kollegalle.”

Hän toivottaa uudet tekijät lämpimästi tervetulleiksi ja kannustaa ottamaan yhteyttä Simpukan kautta, jos mukana oleminen tuntuu omalta.

“Jokaiselle varmasti löytyy itselle mielekäs tapa olla mukana järjestämässä vertaistoimintaa ja -tukea. Yhteinen tekemisen meininki on jotain aivan mahtavaa!” Jantunen lisää.

Samalla Jantunen lähettää tärkeän toiveen: yhä useampi tahattomasti lapseton löytäisi tiensä Simpukan jäseneksi, ja työpaikat huomioisivat lapsettomat entistä paremmin arjen käytännöissään.

Kiitos vapaaehtoisille

Lapsettomien yhdistys Simpukan vuoden vapaaehtoinen valittiin kohderyhmältä tulleiden äänien perusteella. Järjestöllä on yli 120 vapaaehtoista.

Simpukka ry haluaa kiittää jokaista yhdistyksen vapaaehtoista. Ilman vapaaehtoisten toimintaa ei olisi muun muassa mahdollisuutta keskustella vertaisryhmissä eikä olisi vertaisten chatteja, Facebook-vertaisryhmiä tai Simpukka-lehteä. Kokemusasiantuntijat ja Simpukan hallituksen jäsenet toimivat myös vapaaehtoisesti ja tekevät lapsettomuuden kokemusta näkyväksi yhteiskunnassa.

Vuonna 1988 perustettu Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on valtakunnallinen tahattoman lapsettomuuden asiantuntija- ja vertaistukiorganisaatio, joka tarjoaa tietoa ja tukea tahattomasti lapsettomille. Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, jonka kohtaa joka viides hedelmällisessä iässä oleva Suomessa. Kokemus vaikuttaa kokijansa terveyteen, talouteen, työelämään, ihmissuhteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Simpukan Helminauha-toiminta jakaa tietoa ja tukea lahjasoluperheille, lahjasolutaustaisille ja ammattilaisille. Valtakunnallisesti toimivan Simpukan toimisto sijaitsee Tampereella.

Simpukan vuoden vapaaehtoiset

2025 Minna Jantunen

2024 Roosa Reponen

2023 Silja Vepsänrepo

2022 Pyry Young

2021 Viivi Selin

2020 Salli Moilanen

2019 Katja Helenelund

2018 Rea Marjamäki

2017 Helsingin lapsitoiveryhmän vertaisohjaaja Taija

2016 Sini Persson ja Laura Roininen