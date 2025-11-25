Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kuuluu kokonaisuuteen
Monimuotoiset perheet -verkosto
Lapsettomien yhdistys Simpukan vuoden vapaaehtoinen 2025 Minna Jantunen: ”Vertaistuki pelasti minut”
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry valitsi Minna Jantusen vuoden 2025 vapaaehtoiseksi. Hänen tekemäänsä vapaaehtoistyötä ohjaa halu tarjota tukea ja toivoa lopullisen lapsettomuuden kohdanneille.
Vantaalainen Minna Jantunen on valittu Lapsettomien yhdistys Simpukan vuoden 2025 vapaaehtoiseksi. Tunnustus julkistettiin vapaaehtoisten päivänä 5. joulukuuta.
Jantunen on järjestön pitkän linjan SYKE-vapaaehtoistoimija. SYKE-verkosto on Simpukan yksin ja kaksin elävien, lopullisesti lapsettomien yhteisö. Lapsettomuuden lopullisuus tarkoittaa, ettei toivoa lapsesta enää ole vaan kaikki lapsiyrittäminen on takana.
Jantunen aloitti vapaaehtoisena vuonna 2018 Simpukan käynnistettyä anonyymit vertaischatit. Hakuilmoitus vapaaehtoisille chatin vertaistoimijoille tuntui heti omalta. Siitä alkoi matka, joka on kasvanut monipuoliseksi, merkitykselliseksi ja koko yhteisöä vahvistavaksi vapaaehtoistyöksi.
Vertaistuki pelasti
Jantunen kertoo lopullisen lapsettomuuden koskettaneen syvästi.
”Sanon aina, että vertaistuki pelasti minut. Lopullinen lapsettomuus on valtava isku elämän peruspilareihin. Itselleni vertaistuki tarjosi tarvitsemani pelastusrenkaan. Sen avulla pysyin pinnalla pahimmissa myrskyaalloissa ja lopulta pääsin niistä kokonaan pois”, Jantunen kuvaa.
Hän muistaa kirkkaasti myös kevään 2016, jolloin hän rohkaistui viestittämään vertaiselle Simpukan SYKE-verkoston Facebook-ryhmässä.
”Arvelen, että oma selviytymistarinani olisi näyttänyt hyvin erilaiselta ilman tuota kohtaamista”, Jantunen muistelee.
Monipuolinen rooli
Jantunen on vuosien varrella toiminut Simpukassa chat-ohjaajana ja Helsingin lopullisesti lapsettomien vertaisryhmän vertaistoimijana. Hän on ollut myös järjestämässä lukuisia tapahtumia, kuten lopullisesti lapsettomien SYKE-verkoston 10-vuotissyntymäpäiviä ja valtakunnallisia lopullisesti lapsettomille suunnattuja SYKE-vertaispäiviä. Lisäksi hän on aktiivinen pääkaupunkiseudun SYKE-mimmien WhatsApp-yhteisössä ja toimii Facebookissa olevan SYKE-verkoston ryhmän moderaattorina sekä SYKE-sähköpostin vastuuhenkilönä.
Jantusen mukaan vapaaehtoistyön antoisimpia hetkiä ovat ne, joissa uusi tulija uskaltaa astua mukaan.
”On erityisen palkitsevaa, kun ensikertalainen kertoo jännittäneensä, mutta tapaamisen lopuksi sanoo olevansa iloinen, että tuli – ja huomaa, ettei ole yksin.”
Haastavimpina hetkinä hän pitää tilanteita, joissa toinen on vielä hyvin haavoittuvainen.
”Olen luonteeltani ratkaisujen etsijä, mutta olen oppinut, ettei kaikkea voi eikä tarvitse korjata. Riittää, että osoittaa ymmärtävänsä, mistä toinen puhuu.”
Muistot jäävät elämään
Vapaaehtoisuuden polulla on erityisesti jäänyt mieleen lapsettomien lauantain brunssi vuonna 2023, johon osallistui 16 lopullisesti lapsetonta sekä jännittävä hetki syksyllä 2024, kun Helsingin kasvokkaiset vertaistapaamiset aloitettiin tauon jälkeen uudelleen.
”Meitä jännitti, tuleeko ketään. Huoli osoittautui turhaksi – tuolit ovat olleet poikkeuksetta täynnä”, Jantunen muistelee.
Lämpimiä muistoja on myös omasta, läheisestä vertaisryhmästä ”keski-ikäisistä katkerista naisista”, joiden kanssa jaetaan elämää niin viestein, videopuheluin kuin kasvokkain.
Merkitys, joka kantaa
Lopullisesti lapsettomien tarinoissa korostuu usein sen pohdinta, mitä merkitystä omalla elämällä on, kun ei koskaan itse saanut lapsia. “Minulle vapaaehtoistoiminta tarjoaa merkityksellisyyden tunnetta. Jos voin yhdellekin ihmiselle tarjota tukea, toivoa, iloa, yhteenkuuluvuutta, koen onnistuneeni ja olevani tarpeellinen. Koen, että minulla on merkitys.”
Hän näkee vapaaehtoistoiminnan tärkeänä myös koko Simpukalle.
“Lopullisesti lapsettomien ääni jää helposti lapsettomuustarinoissa taka-alalle, ja siitä syystä pidän SYKE-vapaaehtoistoimintaa erityisen tärkeänä ja arvokkaana. Se, että kaiken toiminnan taustalla on valtakunnallinen yhdistys, joka tekee systemaattista vaikuttamistyötä ja edistää lapsettomien asemaa, tarjoaa vankan ja tärkeän tuen yhteiselle asialle”, Jantunen toteaa.
Valinta kosketti syvästi
Tieto vuoden vapaaehtoiseksi valinnasta kosketti Minna Jantusta.
”Nauratti ja itketti yhtä aikaa. Olin hämmentynyt ja todella otettu. Ehdotusten kauniit perustelut liikuttivat valtavasti”, Jantunen kuvailee.
Kohti yhdenvertaisuutta
Jantunen rohkaisee kaikkia toiminnasta kiinnostuneita lähtemään mukaan. ”Me vapaaehtoistoimijat voimme olla todella ylpeitä kaikesta siitä, mitä teemme. Lämmin kiitos jokaiselle kollegalle.”
Hän toivottaa uudet tekijät lämpimästi tervetulleiksi ja kannustaa ottamaan yhteyttä Simpukan kautta, jos mukana oleminen tuntuu omalta.
“Jokaiselle varmasti löytyy itselle mielekäs tapa olla mukana järjestämässä vertaistoimintaa ja -tukea. Yhteinen tekemisen meininki on jotain aivan mahtavaa!” Jantunen lisää.
Samalla Jantunen lähettää tärkeän toiveen: yhä useampi tahattomasti lapseton löytäisi tiensä Simpukan jäseneksi, ja työpaikat huomioisivat lapsettomat entistä paremmin arjen käytännöissään.
Kiitos vapaaehtoisille
Lapsettomien yhdistys Simpukan vuoden vapaaehtoinen valittiin kohderyhmältä tulleiden äänien perusteella. Järjestöllä on yli 120 vapaaehtoista.
Simpukka ry haluaa kiittää jokaista yhdistyksen vapaaehtoista. Ilman vapaaehtoisten toimintaa ei olisi muun muassa mahdollisuutta keskustella vertaisryhmissä eikä olisi vertaisten chatteja, Facebook-vertaisryhmiä tai Simpukka-lehteä. Kokemusasiantuntijat ja Simpukan hallituksen jäsenet toimivat myös vapaaehtoisesti ja tekevät lapsettomuuden kokemusta näkyväksi yhteiskunnassa.
Vuonna 1988 perustettu Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on valtakunnallinen tahattoman lapsettomuuden asiantuntija- ja vertaistukiorganisaatio, joka tarjoaa tietoa ja tukea tahattomasti lapsettomille. Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, jonka kohtaa joka viides hedelmällisessä iässä oleva Suomessa. Kokemus vaikuttaa kokijansa terveyteen, talouteen, työelämään, ihmissuhteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Simpukan Helminauha-toiminta jakaa tietoa ja tukea lahjasoluperheille, lahjasolutaustaisille ja ammattilaisille. Valtakunnallisesti toimivan Simpukan toimisto sijaitsee Tampereella.
Simpukan vuoden vapaaehtoiset
2025 Minna Jantunen
2024 Roosa Reponen
2023 Silja Vepsänrepo
2022 Pyry Young
2021 Viivi Selin
2020 Salli Moilanen
2019 Katja Helenelund
2018 Rea Marjamäki
2017 Helsingin lapsitoiveryhmän vertaisohjaaja Taija
2016 Sini Persson ja Laura Roininen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna ParviainenViestinnän asiantuntijaLapsettomien yhdistys Simpukka ry
Viestintä ja tiedotus, Simpukka-lehden koordinointi, mediayhteistyö.
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Essillä on lähes 40 geneettistä lahjasisarusta - lapsettomuusjärjestöt vaativat lahjoitettujen sukusolujen käytölle kansainvälisiä rajoituksia25.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Lahjasoluhoidoilla alkunsa saanutta saattaa odottaa aikuisena hämmentävä yllätys: voi löytyä jopa useita kymmeniä geneettisiä lahjasisaruksia. Lapsettomien yhdistys Simpukka toivoo, että lahjasoluhoidoilla lapsen saavien, lahjasolutaustaisten ja sukusolulahjoittajien hyvinvointi ja oikeudet otetaan prosessissa huomioon. Pohjoismaiset lapsettomuusjärjestöt vaativat kansainvälisen rajan asettamista yhden sukusolulahjoittajan sukusoluista alkunsa saaneiden lasten määrälle.
Itsellisten miesten lapsitoive on tabu23.10.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Itsellisten miesten ja miesparien lapsitoiveen tunnistamiseksi tarvitaan avointa puhetta, perhenormien laajentamista, perhesuunnittelupalveluita ja ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista. Miesten toiveet isyydelle ovat muuttuneet: miehet toivovat isyydeltä hellyyttä, hoivaamista ja yhdessäoloa lapsen kanssa. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry tuo miesten viikolla 3.–9.11.2025 esille miesten tahattoman lapsettomuuden kokemusta.
Lapsettomuuskriisin keskellä koettu keskenmeno järkyttää syvästi - keskenmenon empaattinen ja asianmukainen hoito on tärkeää6.10.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Neljännes keskenmenon kohdanneista kokee, että heitä ei ole kohdattu terveydenhuollossa lainkaan empaattisesti. Lapsettomuuskriisin kokeneelle keskenmeno on uusi syvä kriisi, joka voi vaikuttaa niin, että uutta raskautta ei enää uskalleta toivoa. Keskenmenon kokeneiden päivä 15.10.2025 muistuttaa, että elämänkokoista menetystä on lupa surra.
Yhä useampi tarvitsee lahjoitettuja munasoluja saadakseen lapsen - munasolulahjoittajien korvausta on nostettava merkittävästi25.9.2025 12:21:54 EEST | Tiedote
Julkisen sektorin hedelmöityshoitojen resurssit eivät riitä vastaamaan kasvavaan hedelmöityshoitojen tarpeeseen. Munasolulahjoittajien haittakorvauksen merkittävä nostaminen ja julkisen sektorin hedelmöityshoitojen resurssien lisääminen ovat erittäin tärkeitä toimenpiteitä. Työttömälle munasolujen lahjoitus on taloudellinen riski: Simpukka ry:n saamien tietojen mukaan lahjoittamisesta saatavan korvauksen vuoksi työttömät menettävät osan työttömyysturvastaan.
Kemppi, Mäkynen ja Grahn-Laasonen tukevat ei-kaupallista sijaissynnytystä26.6.2025 13:53:24 EEST | Tiedote
Hedelmöityshoitojen resursseja lisätään, ei-kaupalliset sijaissynnytykset sallitaan ja parisuhteita ja lapsiperheitä tuetaan. Muun muassa näitä asioita Matias Mäkynen, Hilkka Kemppi ja Sanni Grahn-Laasonen ovat valmiita ajamaan. Lapsettomien yhdistys Simpukan ja Monimuotoiset perheet -verkoston järjestämässä Lapsitoiveiden toteuttaminen 2030 -tapahtumassa SuomiAreenassa keskusteltiin poliittisista ja lainsäädännöllisistä muutoksista lapsitoiveiden tukemiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme