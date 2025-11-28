Markkinaoikeus edellyttää ateria- ja laitoshuoltopalveluiden tarjousvertailun uusimista
Päätöksellä ei ole suoraa vaikutusta asiakkaiden palveluihin.
Markkinaoikeus on antanut 27. marraskuuta päätöksen, joka koskee Oma Hämeen ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalveluiden hankintaa. Päätöksellä kumottiin hyvinvointialueen joulukuussa 2024 tekemä hankintapäätös, jolla Fodbar Oy ryhmittymä valittiin ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalvelun palveluntuottajaksi Hämeenlinnan ja Riihimäen alueille. Hankintapäätöksestä valittivat Compass Group Finland Oy ja Palmia Oy.
Markkinaoikeus hylkäsi Compass Groupin valituksen. Markkinaoikeuden mukaan hankintamenettelyssä ei oltu menetelty säännösten vastaisesti. Compass Groupin valitus liittyi muun muassa tarjousajan ja lisätietokysymysten määräajan asettamiseen sekä tarjousten vertailuperusteiden painotukseen.
Palmian tarjouksen käsittelyn osalta markkinaoikeus kuitenkin katsoi, että hankintamenettelyssä oli tapahtunut virhe. Palmian tarjousta ei olisi tullut sulkea pois tarjousvertailusta poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella, koska kyseistä menettelyä ei voitu soveltaa tähän hankintaan.
Sopimuksesta vastaa Oma Hämeen tukipalvelut Oy
Markkinaoikeuden päätöksen mukaan tarjoukset on vertailtava uudelleen ja tehtävä uusi hankintapäätös, jos kyseiset ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalvelut aiotaan edelleen hankkia käsittelyssä olleen tarjouskilpailun perusteella. Markkinaoikeus kielsi Oma Hämettä tekemästä kyseistä hankintasopimusta tai panemasta sitä täytäntöön. Kiellon tehosteeksi asetettiin kahden miljoonan euron uhkasakko.
– Kyseessä on alun perin Oma Hämeen järjestämä kilpailutus palveluista, jotka ovat myöhemmin siirtyneet Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n järjestettäväksi. Myös asiaan liittyvät sopimukset ovat siirtyneet hyvinvointialueelta yhtiölle. Tällä hetkellä kyseessä olevat palvelut on järjestetty väliaikaisella sopimuksella Fodbarin kanssa, kertoo Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Ville Vuorijärvi.
– Seuraavaksi arvioimme yhteistyössä Oma Hämeen kanssa, onko tarkoituksenmukaista hakea muutosta markkinaoikeuden päätökseen vai ei. Lisäksi selvitämme muut tarpeelliset toimenpiteet. Välttämättömien palveluiden jatkuminen keskeytyksettä ja häiriöttä tietenkin turvataan, jatkaa Vuorijärvi.
Hankinta sisältää palveluasumisen ja sairaaloiden ateriapalvelut, henkilöstöravintolat ja tilaustarjoilut. Laitoshuoltopalveluiden hankinta puolestaan sisältää muun muassa siivous-, vuodehuolto-, jätehuolto- sekä apuvälineidenhuoltotehtäviä hyvinvointialueen eri yksiköissä.
Oma Hämeen tukipalvelut Oy on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen 100 % omistama tytäryhtiö, joka on aloittanut operatiivisen toimintansa 1.1.2025. Yhtiö järjestää ja tuottaa ateria-, kiinteistöhuolto-, lääkintälaitehuolto- ja puhtauspalveluja hyvinvointialueen tarpeisiin.
