Vaikuta Pohjois-Karjalan LUMO-ohjelmaan

Pohjois-Karjalalle laaditaan luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelmaa eli LUMO-ohjelmaa. Nyt on sinun mahdollisuutesi vaikuttaa sen sisältöön.

LUMO-ohjelman tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen, sillä se on ilmastonmuutoksen ohella yksi aikamme suurimmista haasteista. Jotta toimet luonnon tilan parantamiseksi olisivat mahdollisimman vaikuttavia, tarvitaan hyvin monenlaisia toimia.

LUMO-ohjelman koordinaattori Ninni Saarinen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta antaa esimerkkejä: ”Vieraslajien torjumista, perinnebiotooppien hoitoa ja purokunnostuksia voi tehdä talkootyönä. Yhdessä tekeminen on jo itsessään mukavaa, ja samalla voi tehdä hyvää.”

Vieraslajit uhkaavat monia kotoperäisiä ja uhanalaisia lajeja. Vieraslajeja voi torjua kuka tahansa. Jo lyhyt aika auttaa oman lähiympäristön monimuotoisuutta.

Perinteisen maatalouden ympäristöt, kuten niityt ja metsälaitumet, taas tarjoavat elinympäristön monelle kasville ja eliölle. Nämä perinnebiotoopeiksi kutsutut uhanalaiset elinympäristöt vaativat säännöllistä ja jatkuvaa hoitoa, jotta niillä elävien lajien elinvoimaisuus voidaan varmistaa.

Moni puro ja muu pieni virtavesi kaipaa kunnostusta luonnonmukaisemmaksi. Puroja kunnostamalla voidaan esimerkiksi edesauttaa lohikalakantojen elpymistä. Kalat tarvitsevat suoja- ja kutupaikkoja, joita saadaan lisäämällä uomaan kiviä ja soraikkoja.

”Olisitko sinä halukas osallistumaan talkoisiin tai jopa järjestämään niitä? Tai löytyisikö lähipiiristä innokkuutta?” kysyy Saarinen.

Voit kertoa näkemyksiäsi ja toiveitasi luonnon tilan parantamiseksi. Voit myös ideoida, miten toimiin saataisiin mukaan mahdollisimman laajasti pohjoiskarjalaiset ja Pohjois-Karjalan ystävät.

Kysely on auki loppiaiseen 6.1.2026 asti. Vastaamalla olet mukana tärkeässä työssä Pohjois-Karjalan luonnon puolesta. Kiitos siis jo etukäteen jokaisesta vastauksesta!

Kyselyyn pääset vastaamaan tämän linkin kautta: https://forms.office.com/e/kqzUwP4azu

Lisätietoja Pohjois-Karjalan LUMO-ohjelmasta (ely-keskus.fi)