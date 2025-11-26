Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Marjaana Mäkinen nimitetty Danske Bank Suomen yritysasiakkaista vastaavaksi johtajaksi

1.12.2025 12:20:00 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote

Jaa

Danske Bank Suomen yritysasiakkaista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Marjaana Mäkinen. Mäkinen siirtyy tehtävään Danske Bankin Sisä-Suomen yrityspankin johtajan roolista. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.12.2025.

Danske Bank Suomen yritysasiakkaista vastaava johtaja Marjaana Mäkinen
Danske Bank Suomen yritysasiakkaista vastaava johtaja Marjaana Mäkinen

Marjaana Mäkisellä on lähes 20 vuoden kokemus pankkialalta ja kokemusta myös toimialan ulkopuolelta. Ennen siirtymistään Danske Bankiin syyskuussa 2024, hän toimi partnerina taloushallinnon ja vastuullisuuden palveluihin keskittyvässä konsulttitalo Greenstep Oy:ssä. Sitä ennen hän työskenteli Nordeassa muun muassa tuotepäällikkönä varainhoidossa ja useissa rooleissa yritysasiakasliiketoiminnassa vuosina 2004–2022.

”Olen iloinen saadessani toivottaa Marjaanan tervetulleeksi Danske Bankin Suomen maajohtoryhmään. Olen varma, että hänen johdollaan vahvistamme entisestään yritysasiakasliiketoimintamme hyvää asemaa Suomessa ja edistämme koko pankin kasvustrategian toteuttamista tiiviissä yhteistyössä ja yhtenä tiiminä”, sanoo Danske Bankin Suomen maajohtaja Jens Wiklund.

Jens Wiklundin mukaan nimitys tukee vahvasti Danske Bankin kasvustrategian tavoitteita. Myös Mäkinen korostaa uuden roolinsa merkitystä ja mahdollisuuksia:

Uuden tehtävän vaikuttavuus innostaa minua, ja samalla tiedostan siihen liittyvän merkittävän vastuun. Ympärilläni on osaava ja motivoitunut asiantuntijatiimi, jonka kanssa jatkamme yhdessä Danske Bankin kasvustrategian toteuttamista. Haluamme olla mutkaton ja asiantunteva pohjoismainen yrityspankki, joka tarjoaa laadukkaita palveluja sekä relevantteja neuvoja yritysten päätöksenteon ja kasvun tueksi”, sanoo Danske Bankin Suomen yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Marjaana Mäkinen.

Avainsanat

danske bankyrityspankkimarjaana mäkinennimitys

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Danske Bankin Suomen yritysasiakkaista vastaava johtaja Marjaana Mäkinen
Danske Bankin Suomen yritysasiakkaista vastaava johtaja Marjaana Mäkinen
Lataa

Danske Bankista

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. 

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye