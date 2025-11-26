Marjaana Mäkinen nimitetty Danske Bank Suomen yritysasiakkaista vastaavaksi johtajaksi

Marjaana Mäkisellä on lähes 20 vuoden kokemus pankkialalta ja kokemusta myös toimialan ulkopuolelta. Ennen siirtymistään Danske Bankiin syyskuussa 2024, hän toimi partnerina taloushallinnon ja vastuullisuuden palveluihin keskittyvässä konsulttitalo Greenstep Oy:ssä. Sitä ennen hän työskenteli Nordeassa muun muassa tuotepäällikkönä varainhoidossa ja useissa rooleissa yritysasiakasliiketoiminnassa vuosina 2004–2022.

”Olen iloinen saadessani toivottaa Marjaanan tervetulleeksi Danske Bankin Suomen maajohtoryhmään. Olen varma, että hänen johdollaan vahvistamme entisestään yritysasiakasliiketoimintamme hyvää asemaa Suomessa ja edistämme koko pankin kasvustrategian toteuttamista tiiviissä yhteistyössä ja yhtenä tiiminä”, sanoo Danske Bankin Suomen maajohtaja Jens Wiklund.

Jens Wiklundin mukaan nimitys tukee vahvasti Danske Bankin kasvustrategian tavoitteita. Myös Mäkinen korostaa uuden roolinsa merkitystä ja mahdollisuuksia:

”Uuden tehtävän vaikuttavuus innostaa minua, ja samalla tiedostan siihen liittyvän merkittävän vastuun. Ympärilläni on osaava ja motivoitunut asiantuntijatiimi, jonka kanssa jatkamme yhdessä Danske Bankin kasvustrategian toteuttamista. Haluamme olla mutkaton ja asiantunteva pohjoismainen yrityspankki, joka tarjoaa laadukkaita palveluja sekä relevantteja neuvoja yritysten päätöksenteon ja kasvun tueksi”, sanoo Danske Bankin Suomen yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Marjaana Mäkinen.