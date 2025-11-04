Digitaalinen kiinteistökauppa kaksinkertaistunut viime vuodesta
Digitaalisten kiinteistökauppojen kasvu on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen nopeaa. Tammi–marraskuussa suomalaiset solmivat kiinteistökauppoja sähköisesti 113 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kaiken kaikkiaan digitaalisia kiinteistökauppoja on tehty tänä vuonna jo enemmän kuin aiempina vuosina yhteensä.
Kiinteistökauppojen solmiminen sähköisesti on kasvattanut suosiotaan. Kauppoja on tehty pelkästään tämän vuoden aikana enemmän kuin kaikkina aiempina vuosina yhteen laskettuna. Kiinteistökaupan huippu ajoittui kesäkuusta lokakuuhun, jolloin sähköisiä talo-, tontti-, mökki- ja muita kiinteistökauppoja solmittiin keskimäärin 633 kappaletta kuukaudessa.
Marraskuussa vauhti tasaantui hieman, mikä liittynee mökkikauden päättymiseen ja yleiseen asuntokaupan rauhoittumiseen loppuvuotta kohti. Kiinteistökauppoja syntyi silti Digitaalinen asuntokauppa DIASin kautta 551 kappaletta, mikä on 83 prosenttia enemmän kuin vuoden 2024 marraskuussa.
“Kiinteistökauppojen solmiminen sähköisesti on kasvattanut suosiotaan nopeammin kuin ennustimme. Uskon kasvun liittyvän digitaalisen kauppatavan helppouteen ja prosessien kehitykseen. Välittäjät ja pankit ovat omaksuneet digitaaliset prosessit osaksi arkeaan, ja myös ostajat ja myyjät hyötyvät yhtenäisistä toimintatavoista sekä siitä, ettei kaupanteko riipu fyysisestä paikasta ja aikatauluista”, Digitaalinen asuntokauppa DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin sanoo.
Myös asunto-osakekauppa kasvoi viime vuoden marraskuusta
Kaiken kaikkiaan digitaalisesti omistajaa vaihtoi Suomessa marraskuussa yhteensä 2 510 asuntoa tai kiinteistöä. Myös asunto-osakekauppa kasvoi viime vuoteen nähden, sillä kauppoja syntyi 1 959 kappaletta – 22 prosenttia enemmän kuin edellisenä marraskuuna. Yhteensä DIASin kautta tehtiin 32 prosenttia enemmän kauppoja kuin vuoden 2024 marraskuussa.
Loppuvuonna DIAS vahvisti asemiaan myös välittäjien suosimana asuntokaupan alustana: DIASin osuus välittäjien tekemistä vanhojen asunto-osakkeiden kaupoista oli tuoreimmissa lokakuun luvuissa 58 prosenttia. Kokonaisuutena DIAS-kauppoja on tehty tänä vuonna lähes 50 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.
“Kasvun lisäksi hienoa on ollut huomata, että digitaalinen kaupankäynti on yhä tutumpaa niin ostajille ja myyjille kuin välittäjille ja pankeille. Marraskuussa neljä viidestä DIAS-kaupasta saatiin pakettiin viiden pankkipäivän sisällä, eli kaupanteko on entistä sujuvampaa kaikille osapuolille”, Ursin päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niilo UrsinLiiketoimintajohtajaDigitaalinen asuntokauppa DIAS OyPuh:+358405398902niilo.ursin@dias.fi
Kuvat
Linkit
DIAS on turvallinen tapa solmia asuntokaupat missä ja milloin vain
Digitaalinen asuntokauppa DIAS on Suomessa kehitetty asuntokaupan alusta, joka mahdollistaa asuntokauppojen solmimisen joustavasti ja turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. DIASia käyttävät ja kehittävät Suomessa lähes kaikki asuntokaupan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin. Ensimmäinen DIAS-kauppa solmittiin kesäkuussa 2019. Joulukuussa 2025 DIAS-kauppoja on tehty jo yli satatuhatta kappaletta, ja noin neljäsosa niistä on syntynyt vuoden 2025 aikana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy
Lokakuussa syntyi lähes 3 000 digitaalista asuntokauppaa4.11.2025 10:34:07 EET | Tiedote
Sähköinen asuntokauppa kävi syksyn lopulla jälleen ennätysvauhtia. Suomalaiset solmivat lokakuussa lähes kolmetuhatta digitaalista asunto- ja kiinteistökauppaa.
Suomessa on tehty jo 100 000 digitaalista asuntokauppaa22.10.2025 09:34:14 EEST | Tiedote
Digitaalinen asuntokauppa DIASin kautta syntyi lokakuussa Suomen sadastuhannes digitaalinen asuntokauppa. Merkkipaalu kuvastaa asuntokaupan suurta murrosta: fyysisen konttorin ja yhteisen allekirjoitusajan sijaan yhä useampi koti, tontti ja mökki vaihtaa omistajaa sujuvasti verkossa.
Digitaalinen asuntokauppa laajenee kolmikieliseksi15.10.2025 09:27:55 EEST | Tiedote
Digitaalisia asuntokauppoja voi tehdä tulevaisuudessa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Vaiheittain tapahtuvassa uudistuksessa ensimmäisenä kääntyvät sähköpostiviestit: DIAS lähettää jatkossa kauppaan liittyvät viestit kolmella kielellä.
Syyskuussa tehtiin ennätysmäärä digitaalisia asuntokauppoja2.10.2025 08:16:00 EEST | Tiedote
Digitaalinen asuntokauppa kävi ennätysvilkkaana syyskuussa. Kiinteistönvälittäjät solmivat digitaalisia DIAS-kauppoja enemmän kuin milloinkaan aiemmin yhden kuukauden aikana. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna sähköisten kauppojen määrä kasvoi lähes 50 prosenttia.
Digitaalinen kiinteistökauppa kasvoi 125 % viime vuodesta1.9.2025 13:18:11 EEST | Tiedote
Asuntokauppojen solmimisesta digitaalisesti on tullut kesän aikana entistä suositumpaa, eikä vauhti hiljentynyt elokuussa. Taloja, mökkejä ja muita kiinteistöjä ostettiin sähköisesti jopa 125 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme