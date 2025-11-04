Digitaalinen kiinteistökauppa kaksinkertaistunut viime vuodesta

Kiinteistökauppojen solmiminen sähköisesti on kasvattanut suosiotaan. Kauppoja on tehty pelkästään tämän vuoden aikana enemmän kuin kaikkina aiempina vuosina yhteen laskettuna. Kiinteistökaupan huippu ajoittui kesäkuusta lokakuuhun, jolloin sähköisiä talo-, tontti-, mökki- ja muita kiinteistökauppoja solmittiin keskimäärin 633 kappaletta kuukaudessa.

Marraskuussa vauhti tasaantui hieman, mikä liittynee mökkikauden päättymiseen ja yleiseen asuntokaupan rauhoittumiseen loppuvuotta kohti. Kiinteistökauppoja syntyi silti Digitaalinen asuntokauppa DIASin kautta 551 kappaletta, mikä on 83 prosenttia enemmän kuin vuoden 2024 marraskuussa.

“Kiinteistökauppojen solmiminen sähköisesti on kasvattanut suosiotaan nopeammin kuin ennustimme. Uskon kasvun liittyvän digitaalisen kauppatavan helppouteen ja prosessien kehitykseen. Välittäjät ja pankit ovat omaksuneet digitaaliset prosessit osaksi arkeaan, ja myös ostajat ja myyjät hyötyvät yhtenäisistä toimintatavoista sekä siitä, ettei kaupanteko riipu fyysisestä paikasta ja aikatauluista”, Digitaalinen asuntokauppa DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin sanoo.

Myös asunto-osakekauppa kasvoi viime vuoden marraskuusta

Kaiken kaikkiaan digitaalisesti omistajaa vaihtoi Suomessa marraskuussa yhteensä 2 510 asuntoa tai kiinteistöä. Myös asunto-osakekauppa kasvoi viime vuoteen nähden, sillä kauppoja syntyi 1 959 kappaletta – 22 prosenttia enemmän kuin edellisenä marraskuuna. Yhteensä DIASin kautta tehtiin 32 prosenttia enemmän kauppoja kuin vuoden 2024 marraskuussa.

Loppuvuonna DIAS vahvisti asemiaan myös välittäjien suosimana asuntokaupan alustana: DIASin osuus välittäjien tekemistä vanhojen asunto-osakkeiden kaupoista oli tuoreimmissa lokakuun luvuissa 58 prosenttia. Kokonaisuutena DIAS-kauppoja on tehty tänä vuonna lähes 50 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

“Kasvun lisäksi hienoa on ollut huomata, että digitaalinen kaupankäynti on yhä tutumpaa niin ostajille ja myyjille kuin välittäjille ja pankeille. Marraskuussa neljä viidestä DIAS-kaupasta saatiin pakettiin viiden pankkipäivän sisällä, eli kaupanteko on entistä sujuvampaa kaikille osapuolille”, Ursin päättää.