Oma Häme aloittaa Suomi.fi -viestien käytön asiakasviestinnässään 1. joulukuuta alkaen

Oma Häme aloittaa vaiheittain Suomi.fi -viestien käytön asiakasviestinnässään 1. joulukuuta alkaen.

Aluksi osa asiakkaiden ajanvarauskirjeistä lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta. Ensimmäisenä Suomi.fi -postitusta käyttävät sisätautien poliklinikka, Sydänsairaala ja muistipoliklinikka. Tammikuun 2026 alussa sähköinen postitus laajenee kaikkiin Oma Hämeen ajanvarauskirjeisiin.

Myös osa palveluseteleistä lähetetään Suomi.fi -viesteinä 8. joulukuuta alkaen. Ensimmäisenä viestejä lähetetään tukipohjallisia ja peruukkeja koskevissa palveluseteleissä. Tammikuun alussa käyttö laajenee kaikkiin Oma Hämeen kuntoutuksen palveluseteleihin.

Asiakkaat, jotka eivät käytä valtakunnallista Suomi.fi -palvelua, saavat edelleen postinsa paperisena Oma Hämeeltä. Tavoitteena on, että jatkossa Oma Häme lähettää kaiken asiakaspostinsa sähköisesti Suomi.fi -viesteillä, jos asiakas on ottanut Suomi.fi -palvelun käyttöön.

Mitä muutos tarkoittaa asiakkaille?

Suomi.fi-viestit on tietoturvallinen, sähköinen postilaatikko, jota viranomaiset ja julkisen hallinnon toimijat käyttävät arkaluonteisten viestien ja asiakirjojen lähettämiseen. Viestit voi lukea Suomi.fi-mobiilisovelluksella tai kirjautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun.

Jos käytät Suomi.fi-viestejä jo muiden viranomaisten kanssa (esimerkiksi poliisi tai Verohallinto), myös Oma Hämeen viestit toimitetaan sinulle jatkossa automaattisesti sähköisesti.

Jos et halua sähköisiä viestejä, voit muuttaa valintasi Suomi.fi-palvelussa paperipostiksi. Paperiposti toimitetaan Postin kautta. Valinta on voimassa kuusi kuukautta. Sen jälkeen sähköiset viestit käynnistyvät uudelleen, jos kirjaudut vahvasti viranomaisen palveluun. Muutos koskee kaikkea viranomaispostia. Et voi valita, mitkä viestit tulevat kirjeenä ja mitkä sähköisesti.

Suomi.fi -viestien käyttöönotto

Suomi.fi -palvelu ehdottaa viestien käyttöönottoa, kun tunnistaudut jonkun viranomaiseen sähköiseen asiointipalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Voit hyväksyä ehdotuksen heti tai myöhemmin. Ehdotus näytetään kaikille täysi-ikäisille, joilla Suomi.fi-viestit eivät vielä ole käytössä.

Tänä vuonna viestien käyttöönotto vaatii sähköpostiosoitteen ilmoittamisen ja vahvistamisen. Vuoden 2026 alusta sähköpostiosoitetta ei enää vaadita, mutta sen lisääminen on edelleen suositeltavaa, jotta saat ilmoituksia uusista viesteistä.

Lue lisää: Suomi.fi-viestit - Oma Häme