Oma Häme aloittaa Suomi.fi -viestien käytön asiakasviestinnässään 1. joulukuuta alkaen
Asiakkaat, jotka eivät käytä Suomi.fi -palvelua, saavat edelleen paperipostia.
Oma Häme aloittaa vaiheittain Suomi.fi -viestien käytön asiakasviestinnässään 1. joulukuuta alkaen.
Aluksi osa asiakkaiden ajanvarauskirjeistä lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta. Ensimmäisenä Suomi.fi -postitusta käyttävät sisätautien poliklinikka, Sydänsairaala ja muistipoliklinikka. Tammikuun 2026 alussa sähköinen postitus laajenee kaikkiin Oma Hämeen ajanvarauskirjeisiin.
Myös osa palveluseteleistä lähetetään Suomi.fi -viesteinä 8. joulukuuta alkaen. Ensimmäisenä viestejä lähetetään tukipohjallisia ja peruukkeja koskevissa palveluseteleissä. Tammikuun alussa käyttö laajenee kaikkiin Oma Hämeen kuntoutuksen palveluseteleihin.
Asiakkaat, jotka eivät käytä valtakunnallista Suomi.fi -palvelua, saavat edelleen postinsa paperisena Oma Hämeeltä. Tavoitteena on, että jatkossa Oma Häme lähettää kaiken asiakaspostinsa sähköisesti Suomi.fi -viesteillä, jos asiakas on ottanut Suomi.fi -palvelun käyttöön.
Mitä muutos tarkoittaa asiakkaille?
Suomi.fi-viestit on tietoturvallinen, sähköinen postilaatikko, jota viranomaiset ja julkisen hallinnon toimijat käyttävät arkaluonteisten viestien ja asiakirjojen lähettämiseen. Viestit voi lukea Suomi.fi-mobiilisovelluksella tai kirjautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun.
Jos käytät Suomi.fi-viestejä jo muiden viranomaisten kanssa (esimerkiksi poliisi tai Verohallinto), myös Oma Hämeen viestit toimitetaan sinulle jatkossa automaattisesti sähköisesti.
Jos et halua sähköisiä viestejä, voit muuttaa valintasi Suomi.fi-palvelussa paperipostiksi. Paperiposti toimitetaan Postin kautta. Valinta on voimassa kuusi kuukautta. Sen jälkeen sähköiset viestit käynnistyvät uudelleen, jos kirjaudut vahvasti viranomaisen palveluun. Muutos koskee kaikkea viranomaispostia. Et voi valita, mitkä viestit tulevat kirjeenä ja mitkä sähköisesti.
Suomi.fi -viestien käyttöönotto
Suomi.fi -palvelu ehdottaa viestien käyttöönottoa, kun tunnistaudut jonkun viranomaiseen sähköiseen asiointipalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Voit hyväksyä ehdotuksen heti tai myöhemmin. Ehdotus näytetään kaikille täysi-ikäisille, joilla Suomi.fi-viestit eivät vielä ole käytössä.
Tänä vuonna viestien käyttöönotto vaatii sähköpostiosoitteen ilmoittamisen ja vahvistamisen. Vuoden 2026 alusta sähköpostiosoitetta ei enää vaadita, mutta sen lisääminen on edelleen suositeltavaa, jotta saat ilmoituksia uusista viesteistä.
Lue lisää: Suomi.fi-viestit - Oma Häme
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia VilkmanprojektipäällikköPuh:040 548 9716pia.vilkman@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Markkinaoikeus edellyttää ateria- ja laitoshuoltopalveluiden tarjousvertailun uusimista1.12.2025 09:43:47 EET | Uutinen
Päätöksellä ei ole suoraa vaikutusta asiakkaiden palveluihin.
Muutos vaatii aikaa: työvuorosuunnittelun uudistus etenee vaiheissa henkilöstöä kuunnellen28.11.2025 15:45:25 EET | Uutinen
Oma Hämeessä on käynnissä laaja työvuorosuunnittelun uudistus, jonka tavoitteena on varmistaa palvelujen laatu ja henkilöstöresurssien kestävä käyttö myös tulevaisuudessa. Väestön palvelutarpeen kasvaessa ja ammattilaisten määrän vähentyessä tarvitaan ratkaisuja, jotka tukevat sekä henkilöstöä että asiakastyötä pitkäjänteisesti. Uuden Numeron- työvuorosuunnittelujärjestelmän toimivuudesta on ollut viime päivinä paljon keskustelua julkisuudessa. Työnantajana Oma Häme haluaa muistuttaa, että suurissa muutoksissa syntyy aina haasteita. Kokemukset Numeronin käytöstä ovat olleet pääosin hyviä – keskussairaalan päivystys on yksikkö, jossa työvuorosuunnittelu on suuren henkilöstömäärän ja työn erityispiirteiden vuoksi merkittävä kokonaisuus. Numeron otettiin käyttöön Oma Hämeessä helmikuun alussa. Uudistuksella vahvistetaan henkilöstöresurssien suunnittelua ja kohdentamista niin nykyhetken kuin tulevien vuosien tarpeisiin. Tavoitteena on, että työvoimatarve ja asiakastarve saadaan aiempaa täs
KokoOma-hanke rakentaa lastensuojelun osallisuutta uudella tavalla Kanta-Hämeessä – mukana vahvasti myös kokemusasiantuntija28.11.2025 13:21:39 EET | Artikkeli
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kehitetään uudenlaista toimintakulttuuria lastensuojeluun. Tavoitteena on juurruttaa arkeen käytäntöjä, joissa lastensuojelun ammattilaiset ja asiakkaat voivat oppia toisiltaan.
Oma Häme suunnittelee rakennuskauppoja alueen kuntien kanssa27.11.2025 09:47:34 EET | Tiedote
Hyvinvointialue on neuvotellut kuntien kanssa rakennuksista.
Markkinaoikeus kumosi Oma Hämeen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankintapäätöksen26.11.2025 11:47:27 EET | Uutinen
Nykyisten järjestelmien käyttö jatkuu, eikä päätöksellä ole vaikutusta asiakkaiden palveluihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme