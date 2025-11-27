Jukka Helminen aloitti Asuntosäätiön uutena toimitusjohtajana
Jukka Helminen aloitti työnsä Asuntosäätiö-konsernin uutena toimitusjohtajana 1.12.2025. Asuntosäätiö-konsernin hallitus valitsi Helmisen toimitusjohtajaksi aiemmin tänä vuonna, ja Helmisen työ Asuntosäätiössä käynnistyi suunnitellusti varatoimitusjohtajana lokakuussa 2025.
Toimitusjohtajan tehtävässään Asuntosäätiössä Helminen aloittaa innostunein mielin.
”On hienoa aloittaa työ Asuntosäätiön toimitusjohtajana. Asuntosäätiöllä on pitkä ja ainutlaatuinen historia asumisen kehittäjänä sekä tärkeä rooli yleishyödyllisenä kohtuuhintaisen asumisen turvaajana. Tavoitteeni on vahvistaa Asuntosäätiön asemaa vaikuttavana asumisen toimijana yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa”, Asuntosäätiön toimitusjohtaja Jukka Helminen sanoo.
Helminen tuo Asuntosäätiöön laajan osaamisensa kiinteistöalan johtotehtävistä. Asuntosäätiöön Helminen siirtyi kiinteistösijoitus- ja hallintayhtiö Round Hill Capitalista, jossa hän toimi vuodesta 2020 alkaen varainhoidonjohtajana ja Olo Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Helminen on toiminut aiemmin johtotehtävissä mm. Kuntarahoituksessa sekä toimitusjohtajana TA-Yhtymässä.
Toimitusjohtajana Helmisen työn ytimessä on Asuntosäätiön toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen.
”Seuraavaksi on haettava uusia tapoja, joilla viemme Asuntosäätiötä eteenpäin sekä edistämme kohtuuhintaista ja monipuolista asumista. Valtion tukeman asuntotuotannon kaventuessa ja asuntopolitiikan suunnan muuttuessa markkinaehtoiseksi on äärimmäisen tärkeää, että jatkamme Asuntosäätiössä määrätietoista työtämme kohtuuhintaisen asumisen edellytysten säilyttämiseksi. Näen tärkeänä, että asumisoikeusjärjestelmää ja muita kohtuuhintaisia asumismuotoja kehitetään kokonaisvaltaiseen markkinaymmärrykseen pohjaten”, Helminen toteaa.
Helminen seuraa toimitusjohtajana rakennusneuvos Esa Kankaista, jonka pitkäaikainen toimitusjohtajuus Asuntosäätiö-konsernissa päättyi marraskuun lopussa. Kankainen toimii vuoden 2026 maaliskuun loppuun saakka Asuntosäätiön johdon neuvonantajana, minkä jälkeen hän jää eläkkeelle.
Yhteyshenkilöt
Jukka HelminenToimitusjohtaja
Asuntosäätiö
Johanna Otranenviestintä- ja henkilöstöjohtajaPuh:020 161 2292Puh:040 747 2461johanna.otranen@asuntosaatio.fi
Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain käynnistämme noin 400 uuden asunnon tuotannon. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.
