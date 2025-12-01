Päiväkotiryhmät pääsevät kulkemaan maksutta bussilla

Vaasassa varhaiskasvatuksen ryhmät pääsevät nyt matkustamaan henkilökunnan johdolla maksutta bussilla esimerkiksi museoon, konserttiin tai liikennepuistoon. Maksuttomat bussikyydit helpottavat varsinkin kauempana keskustasta sijaitsevien päiväkotien tilannetta.

Lapsiryhmät matkustavat aina opettajan valvonnassa. Ilmaiset matkat koskevat myös varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, joka matkustaa lapsiryhmän mukana.

Kokeilu koululuokkien kanssa sujunut hyvin

Vaasassa perusopetuksen oppilaat ovat päässeet jo vuoden 2025 alusta saakka kulkemaan koulupäivän aikana maksutta bussilla vierailuille esimerkiksi kulttuurikohteisiin.

Kyseessä on ollut kokeilu, jolla on pyritty kehittämään joukkoliikennettä yhä lapsiystävällisempään suuntaan.

- Kokeilu on sujunut hyvin, ja sitä laajennetaan nyt koskemaan myös varhaiskasvatusta, kertoo liikennepäällikkö Pertti Hällilä.

Busseissa tilaa keskellä päivää

Tilausajojen korkeat hinnat ovat olleet este vierailujen toteuttamiselle varsinkin kauempana keskustasta sijaitsevissa kouluissa ja päiväkodeissa.

- Vaasan seudun joukkoliikenteessä matkustajamäärät ovat pienempiä keskellä päivää eli juuri koulu- ja päiväkotipäivien aikana. Yksi koululuokka tai päiväkotiryhmä yhtä Lifti-vuoroa kohti mahtuu siis hyvin päiväsaikaan matkustamaan bussilla, Hällilä kertoo.

Koululuokat ja päiväkotiryhmät voivat matkustaa maksutta arkipäivisin klo 8.30–13.30 välisenä aikana.

Asiasta päätti joukkoliikennelautakunta kokouksessaan 22.10.2025.

Lapsiystävällinen kunta –mallissa kehitetään joukkoliikennettä

Vaasan kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa.

Vaasalla on viisi konkreettista tavoitetta, joilla pyritään kehittämään kaupungin toimintaa lapsiystävällisemmäksi. Yksi tavoitteista on julkisen liikenteen reittien ja aikataulujen kehittäminen.

Tavoitteiden toteutuessa Vaasa voi saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. UNICEF tekee arvioinnin sekä päätöksen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksesta vuoden 2025 loppuun mennessä.