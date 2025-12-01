Espoon kaupunki - Esbo stad

Avaruustekniikan visionääri Jaan Praks on vuoden 2025 Espoo Ambassador

2.12.2025 15:55:50 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Espoon uudeksi kongressilähettilääksi on valittu Aalto-yliopiston professori Jaan Praks. Praks työskentelee Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella ja johtaa pienten satelliittien ja mikroaaltojen kaukokartoituksen tutkimusryhmää.

Aalto-yliopiston professori Jaan Praks valittiin vuoden 2025 Espoo Ambassadoriksi Dipolissa 2.12.2025 järjestetyssä kutsuviesrastilaisuudessa, jossa oli paikalla laaja joukko Espoon ja Otaniemen alueen tiedeyhteisön edustajia.
Aalto-yliopiston professori Jaan Praks valittiin vuoden 2025 Espoo Ambassadoriksi Dipolissa 2.12.2025 järjestetyssä kutsuviesrastilaisuudessa, jossa oli paikalla laaja joukko Espoon ja Otaniemen alueen tiedeyhteisön edustajia. Kuva: Halla Tuotanto

Praks on arvostettu asiantuntija avaruusteknologian alalla. Yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa Praks tutkii ja kehittää avaruustekniikkaa, pieniä satelliitteja tieteellisille mittauksille sekä menetelmiä maapallon kartoittamiseen. Praksin johdossa on päässyt taivaalle Suomen ensimmäiset satelliitti Aalto-1 ja Aalto-2 vuonna 2017 sekä myöhemmin myös satelliitit Foresail-1 ja Foresail-1 prime.

Praks keräsi aikanaan Aalto-1 projektin ympärille nuoren tiimin, joka sytytti Suomeen uuden avaruusinnostuksen ja aloitti kaupallisten satelliittien valmistamisen Suomessa. Suomesta on nyt tullut johtava piensatelliittimaa Euroopassa, erityisesti maata kuvaavien satelliittien kehittäjänä ja valmistajana. Praksin tiimistä onkin perustettu monia suomalaisia ​​kaukokartoitussatelliitti-startup-yrityksiä, kuten ICEYE ja Kuva Space. Nykyään Suomen avaruusala kuhisee ja Espoon Otaniemessä rakentuu satelliitteja jopa kymmenkunta vuodessa.

Kansainväliset verkostot ja konferenssityö

Praksin valintaa vuoden Espoo Ambassadoriksi puoltaa hänen aktiivinen roolinsa tieteellisissä järjestöissä ja alan konferensseissa. Praks on arvostettu asiantuntijapuhuja ja lisäksi hän toimii kansainvälisen yhteistyön vetäjänä useissa EU-hankkeissa ja satelliittiprojekteissa. Praks toimii Suomen radiotieteen kansalliskomitean URSIn puheenjohtajana sekä Suomen avaruustutkimuksen kansalliskomitean COSPAR puheenjohtajana.

Jaan Praks on kansainvälisen Winter Satellite Workshopin, Pohjoismaiden suurimman avaruusteknologian ja kaukokartoituksen konferenssin, perustaja ja tämänhetkinen puheenjohtaja. Tapahtuma tuo Espooseen Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle vuosittain yli tuhat avaruusteknologian asiantuntijaa, ammattilaista ja opiskelijaa. Kongressin teema, kaukokartoitus ja avaruustekniikka, ovat avainasemassa avaruuden ja maapallon kestävyysongelmien ratkaisemisessa.

Ihmiset ja yhteistyö on tieteen tärkein voimavara. Haluan edesauttaa tieteen ja maailman kehittymistä tuomalla ihmisiä yhteen heitä kiinnostavien aiheiden ympärille. Tutkimusalan tieteelliset johtajat ovat tyypillisesti yhteisön ja yhteistyön järjestäjiä. Jos halutaan tieteen ja teknologian huippuja Espooseen, niin täällä pitää järjestää myös eri alojen huipputapahtumia, Praks taustoittaa omaa intoaan kongressien järjestämiseen.

Professori Praks on järjestyksessään 15. Espoo Ambassador. Nimitys julkistettiin 2.12.2025 Aalto-yliopiston Dipolissa pidetyssä kutsuvierastilaisuudessa, jota isännöivät Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto yhdessä Visit Espoon kanssa.

Vuoden Ambassadorin valinta on osa Visit Espoon kongressimarkkinointia edistävää Espoo Ambassador -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on alusta asti ollut kansainvälisten tieteellisten kongressien arvon ja laaja-alaisen vaikuttavuuden esille nostaminen sekä tutkijoiden ja tieteentekijöiden auttaminen ja tukeminen näiden tärkeiden tapahtumien järjestämisessä.

Avainsanat

kokouksetkongressitjärjestökongressitVisit Espookansainvälinen kongressi

Yhteyshenkilöt

Miikka Valo
Director, Conventions & Tourism
Visit Espoo
+358 43 824 6038
miikka.valo@espoo.fi

Kuvat

Vuoden 2025 Espoo Ambassador, professori Jaan Praks
Vuoden 2025 Espoo Ambassador, professori Jaan Praks
Kuva: Halla Tuotanto
Lataa
Espoo Ambassador -palkinnon professori Jaan Praksille luovuttivat Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen yhdessä Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelän, Enter Espoon toimitusjohtaja Jaana Tuomen sekä Visit Espoon matkailujohtaja Miikka Valon kanssa. Kuvassa oikealta alkaen: Miikka Valo, Jaana Tuomi, Jaan Praks, Kristiina Mäkelä, Kai Mykkänen.
Espoo Ambassador -palkinnon professori Jaan Praksille luovuttivat Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen yhdessä Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelän, Enter Espoon toimitusjohtaja Jaana Tuomen sekä Visit Espoon matkailujohtaja Miikka Valon kanssa. Kuvassa oikealta alkaen: Miikka Valo, Jaana Tuomi, Jaan Praks, Kristiina Mäkelä, Kai Mykkänen.
Lataa

Linkit

Visit Espoo

Visit Espoo vastaa vapaa-ajan sekä kokous- ja kongressimatkailun edistämisestä sekä markkinoinnista Espoossa. Visit Espoo hakee aktiivisesti erilaisia kokous- ja kongressitapahtumia kaupunkiin ja tarjoaa maksutonta neuvonta- ja konsultointipalvelua tapahtumajärjestäjille. Visit Espoo toimii myös alueen matkailutoimijoiden yhteistyö- ja yhteismarkkinointiverkoston koordinoijana ja auttaa yrityksiä kasvattamaan kestävää liiketoimintaa.

Visit Espoo on osa Espoon kaupungin omistamaa markkinointiyhtiötä, Enter Espoo Oy:tä.

https://www.visitespoo.fi/kokous-ja-kongressijarjestajat

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta muutti erityisryhmien liikuntarannekkeiden myöntämisperusteita27.11.2025 21:13:40 EET | Tiedote

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi 27.11.2025 pidetyssä kokouksessaan liikuntapaikkojen pukutilojen tarveselvitykset, päivitetyt Espoon kaupungin venesatamien sopimusehdot ja säännöt, hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen järjestöavustuksien periaatteet sekä hyvinvointisuunnitelman 2026–2029. Lisäksi se päätti talviuintipaikkojen kulunvalvonnan pilottihankkeesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye