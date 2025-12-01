Avaruustekniikan visionääri Jaan Praks on vuoden 2025 Espoo Ambassador

Praks on arvostettu asiantuntija avaruusteknologian alalla. Yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa Praks tutkii ja kehittää avaruustekniikkaa, pieniä satelliitteja tieteellisille mittauksille sekä menetelmiä maapallon kartoittamiseen. Praksin johdossa on päässyt taivaalle Suomen ensimmäiset satelliitti Aalto-1 ja Aalto-2 vuonna 2017 sekä myöhemmin myös satelliitit Foresail-1 ja Foresail-1 prime.

Praks keräsi aikanaan Aalto-1 projektin ympärille nuoren tiimin, joka sytytti Suomeen uuden avaruusinnostuksen ja aloitti kaupallisten satelliittien valmistamisen Suomessa. Suomesta on nyt tullut johtava piensatelliittimaa Euroopassa, erityisesti maata kuvaavien satelliittien kehittäjänä ja valmistajana. Praksin tiimistä onkin perustettu monia suomalaisia ​​kaukokartoitussatelliitti-startup-yrityksiä, kuten ICEYE ja Kuva Space. Nykyään Suomen avaruusala kuhisee ja Espoon Otaniemessä rakentuu satelliitteja jopa kymmenkunta vuodessa.

Kansainväliset verkostot ja konferenssityö

Praksin valintaa vuoden Espoo Ambassadoriksi puoltaa hänen aktiivinen roolinsa tieteellisissä järjestöissä ja alan konferensseissa. Praks on arvostettu asiantuntijapuhuja ja lisäksi hän toimii kansainvälisen yhteistyön vetäjänä useissa EU-hankkeissa ja satelliittiprojekteissa. Praks toimii Suomen radiotieteen kansalliskomitean URSIn puheenjohtajana sekä Suomen avaruustutkimuksen kansalliskomitean COSPAR puheenjohtajana.

Jaan Praks on kansainvälisen Winter Satellite Workshopin, Pohjoismaiden suurimman avaruusteknologian ja kaukokartoituksen konferenssin, perustaja ja tämänhetkinen puheenjohtaja. Tapahtuma tuo Espooseen Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle vuosittain yli tuhat avaruusteknologian asiantuntijaa, ammattilaista ja opiskelijaa. Kongressin teema, kaukokartoitus ja avaruustekniikka, ovat avainasemassa avaruuden ja maapallon kestävyysongelmien ratkaisemisessa.

Ihmiset ja yhteistyö on tieteen tärkein voimavara. Haluan edesauttaa tieteen ja maailman kehittymistä tuomalla ihmisiä yhteen heitä kiinnostavien aiheiden ympärille. Tutkimusalan tieteelliset johtajat ovat tyypillisesti yhteisön ja yhteistyön järjestäjiä. Jos halutaan tieteen ja teknologian huippuja Espooseen, niin täällä pitää järjestää myös eri alojen huipputapahtumia, Praks taustoittaa omaa intoaan kongressien järjestämiseen.

Professori Praks on järjestyksessään 15. Espoo Ambassador. Nimitys julkistettiin 2.12.2025 Aalto-yliopiston Dipolissa pidetyssä kutsuvierastilaisuudessa, jota isännöivät Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto yhdessä Visit Espoon kanssa.

Vuoden Ambassadorin valinta on osa Visit Espoon kongressimarkkinointia edistävää Espoo Ambassador -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on alusta asti ollut kansainvälisten tieteellisten kongressien arvon ja laaja-alaisen vaikuttavuuden esille nostaminen sekä tutkijoiden ja tieteentekijöiden auttaminen ja tukeminen näiden tärkeiden tapahtumien järjestämisessä.