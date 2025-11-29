Pankkibarometri: Odotukset kotitalouksien luotonkysynnästä heikentyneet – säästövakuutuksiin sijoittaminen kasvussa
- Kotitaloudet ovat kysyneet luottoja loppuvuoden 2025 aikana jonkin verran enemmän kuin vuotta aiemmin, selviää Finanssiala ry:n Pankkibarometrista.
- Odotukset lainanottohalukkuudesta maltillistuneet selvästi edelliseen kyselyyn verrattuna.
- Yritykset ovat kysyneet luottoja jonkin verran enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, ja odotukset yritysten luotonkysynnälle vuoden 2026 alussa ovat varsin positiiviset.
- Barometrin mukaan yritysten odotetaan kysyvän luottoa erityisesti investointeihin.
Kotitalouksien luotonkysyntä on ollut loppuvuonna 2025 jonkin verran vilkkaampaa kuin vuosi sitten, ilmenee Finanssiala ry:n (FA) Pankkibarometrista. Odotukset lainanottohalukkuudesta ovat kuitenkin selvästi maltillistuneet. Erityisesti odotukset oman asunnon hankintaan otettavien lainojen kysynnästä ovat heikentyneet, mikä on linjassa kotitalouksien heikkona pysyneen luottamuksen kanssa.
”Tilastokeskuksen tiedot asuntohinnoista kertovat samaa: hintojen lasku on jatkunut monin paikoin. Pitkittynyt taantuma näkyy niin luottamuksessa kuin työttömien määrässä ja painaa kysyntää. Samaan aikaan asuntojen tarjonta on pysynyt suurena. Näyttää siis siltä, että asuntomarkkinoiden elpyminen on siirtymässä ensi vuoden puolelle”, analysoi FA:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.
Yritykset ovat Pankkibarometrin mukaan kysyneet loppuvuoden 2025 aikana luottoja jonkin verran enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Vuoden 2026 alun luotonkysyntää koskevat pankinjohtajien odotukset ovat varsin positiiviset.
”Erityisen myönteinen havainto on, että yritysten odotetaan kysyvän aiempaa enemmän lainaa investointien rahoittamiseen. Tämä olisi toteutuessaan hyvä uutinen talouden kannalta”, Mattila toteaa.
Säästövakuutusten suosio kasvussa
Pankinjohtajien mukaan korkotason vakiintuminen ja riskinottohalukkuuden kasvu näkyvät kotitalouksien sijoittamisessa. Suosituimpia sijoituskohteita ovat edelleen osakkeet ja osakerahastot, mutta säästövakuutusten suosion odotetaan lisääntyvän.
Vakuutussäästäminen on pitkäaikaista säästämistä, ja sen muotoja ovat muun muassa säästövakuutus ja vapaaehtoinen eläkevakuutus.
”Suosion kasvua selittää ainakin osaltaan joustavuus ja se, että vakuutussäästäminen sopii sekä passiiviselle että aktiiviselle sijoittajalle. Lisäksi säästäjäksi voi ryhtyä myös pienillä kuukausittaisilla summilla”, Mattila sanoo.
Pankkibarometrissaan Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. Barometrikysely IV/2025 tehtiin pankinjohtajille marraskuussa.
