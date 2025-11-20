Kirjassa "Katkelmia" Kuvataiteilija Reijo Puranen pukee sanoiksi pohjoisen luontoyhteyden.

Teoksesta

Katkelmia teoksen kerronta vaihtelee eri aikatasojen välillä, käsitellen sekä lapsuutta että vanhuutta, ja sekoittaen todellisia ja kuviteltuja tapahtumia. Tapahtumat sijoittuvat Meänmaalle (Tornionlaaksoon) sekä Etelä-Suomeen.

Kirjan keskeisimmät teemat ovat luontoyhteys sekä suomalainen ja saamelainen mytologia. Puranen on käsitellyt samoja teemoja pitkään myös kuvataiteessaan ja halusi nyt kirjoittaa sanoiksi sen, mikä häntä näissä tarinoissa kiehtoo. Tekstit ovat syntyneet vuosikymmenten aikana kerätyistä ideoista ja muistiinpanoista.

Kirjailijasta

Puranen on pitänyt kuvataiteilijana lukuisia näyttelyitä Euroopassa ja Japanissa. Hän on aiemmin julkaissut omaelämäkertaa mukailevan fiktiivisen RPNB-kirjasarjan.

Kirjan tiedot:

Nimi: Katkelmia

Kirjailija: Reijo Puranen

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2025

Sivumäärä: 236

ISBN: 9789527603383

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

