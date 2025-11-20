Kirjassa "Katkelmia" Kuvataiteilija Reijo Puranen pukee sanoiksi pohjoisen luontoyhteyden.
Kuvataiteilija ja kirjailija Reijo Puranen julkaisee uuden teoksen "Katkelmia". Kirja on sarja fiktiivisiä, erillisiä tarinoita, jotka ovat saaneet vaikutteita mytologiasta ja kansantarinoista, tarjoten mielikuvitusta ruokkivan katsauksen Meänmaan ja Tornionlaakson elämään Ruotsin sekä Suomen puolelle.
Teoksesta
Katkelmia teoksen kerronta vaihtelee eri aikatasojen välillä, käsitellen sekä lapsuutta että vanhuutta, ja sekoittaen todellisia ja kuviteltuja tapahtumia. Tapahtumat sijoittuvat Meänmaalle (Tornionlaaksoon) sekä Etelä-Suomeen.
Kirjan keskeisimmät teemat ovat luontoyhteys sekä suomalainen ja saamelainen mytologia. Puranen on käsitellyt samoja teemoja pitkään myös kuvataiteessaan ja halusi nyt kirjoittaa sanoiksi sen, mikä häntä näissä tarinoissa kiehtoo. Tekstit ovat syntyneet vuosikymmenten aikana kerätyistä ideoista ja muistiinpanoista.
Kirjailijasta
Puranen on pitänyt kuvataiteilijana lukuisia näyttelyitä Euroopassa ja Japanissa. Hän on aiemmin julkaissut omaelämäkertaa mukailevan fiktiivisen RPNB-kirjasarjan.
Kirjan tiedot:
Nimi: Katkelmia
Kirjailija: Reijo Puranen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 236
ISBN: 9789527603383
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Reijo Puranen, tekijä
+358408257020
reijo.puranen@gmail.com
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
