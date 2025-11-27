Varastelu aiheuttaa haittaa kaikille kaupassa asioiville

Tilastokeskuksen* mukaan tammi-maaliskuussa 2025 ilmoitettujen myymälävarkauksien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 21,9 prosenttia. Myös Lidlillä on havaittu kasvua varkauksien määrässä.

– Varkaita on montaa eri sorttia. Ammattivarkaat pyrkivät hakemaan isoja määriä kilohinnaltaan arvokkaita tuotteita, kuten juustoja, lihaa ja kalaa, joskus myös suklaata tai pähkinöitä. Erikseen on sitten porukat, jotka hakevat juoksukaljoja omaan käyttöön ja vielä erikseen satunnaiset näpistelijät ja pikakassojen vilpit, Lidlin operatiivisen osaston johtaja Valtteri Suonperä luettelee.

Varkauksia pyritään torjumaan monin eri keinoin: varkaille kiinnostavaa tuotetta saatetaan laittaa hyllyyn vain pieni määrä, ja lisää saa henkilökunnalta pyytämällä. Tuote voidaan laittaa myös kassalta myytäväksi.

– On tosi harmillista, että varkaiden takia joudutaan hankaloittamaan tavallisten asiakkaiden kauppa-asiointia, mutta tämä on jossakin tapauksissa ainoa keino välttää varkaudet. Tästä aiheutuu kaupalle lisätyötä. Lisäksi aiheeseen liittyy aina myös huoli työntekijöiden turvallisuudesta, Suonperä jatkaa.

Varastamisella ja sen ehkäisyllä on siis harmillista vaikutusta työntekijöiden ja asiakkaiden arkeen. Varkaudet sekä niiden torjunta aiheuttavat kaupalle isoa tappiota sekä ylimääräistä työtä myös viranomaisille.

Varkauksien torjunta tehdään näkyväksi myymälässä, mutta kaikkea ei haluta paljastaa

Ruoan varastamisen yleistymisestä kertoo sekin, että ruokatuotteisiin on alettu viime vuosina lisätä hälyttimiä. Lidlissä hälyttimien tarvetta voidaan arvioida myymälöissä erikseen, joten hälyttimillä varustetut tuotteet voivat vaihdella myymälöittäin. Lisäksi myymälöissä on käytössä erilaista teknologiaa, kuten kameravalvontaa ja myyjillä kuulokkeita, joiden avulla varkauksia voidaan ehkäistä. Monissa myymälöissä on myös ammattivartijoita. Kaikista varkauksista ilmoitetaan poliisille.

Kaupoissa varkauksien torjunta on tehty näkyväksi, jotta se ennaltaehkäisisi varastamista. Esimerkiksi kaupan sisääntulossa saattaa olla ruutu, joka näyttää valvontakameran kuvaa. Kaikkia varkauksien ehkäisyyn tarkoitettuja keinoja ei kuitenkaan haluta paljastaa. Varkauksien torjuntakeinoja kehitetään jatkuvasti.

– Varastaminen on ollut runsaasti esillä mediassa, ja aihe selvästi kiinnostaa. On tärkeää, että aihetta ei piilotella tai vähätellä. Toisinaan käy kutenkin niin, että uutisointi lisää varkauksia ja toimii jopa inspiraationa joillekin toimia epärehellisesti. Siksi olemme varovaisia siitä, mitä julkisuuteen aiheesta puhumme. Emme tietenkään halua neuvoa varkaita varautumaan kaikkiin kaupan keinoihin. Aiheesta uutisoivilla medioilla onkin iso vastuu, jotta ei tulisi kasvattaneeksi ilmiötä ja vaikeuttaneeksi koko alan yhteistä haastetta, kertoo Suonperä.

Pikakassoillakin ehkäistään varkauksia

Kiinnostusta on herättänyt myös se, ovatko pikakassat kasvattaneet varasteluiden määrää. Pikakassalla asiakas skannaa itse tuotteet.

– Mitään tarkkaa arviota nimenomaan pikakassojen kautta tapahtuvista varkauksista meillä ei ole. Lähtökohtaisesti jos asiakas haluaa toimia epärehellisesti, hän tekee niin kassamallista riippumatta. Pikakassoilla on erilaista teknologiaa, joilla varkauksia ehkäistään, Suonperä kertoo.

Havainnot varasteluista ja keinot niiden ehkäisemiseen ovat käytössä kaikissa Lidleissä ympäri Suomen. Lidlille varkauksista aiheutuva tappio ei ole julkista tietoa, kuten ei myöskään tarkemmat tiedot liittyen varastamiseen tai niiden ennaltaehkäisyyn.

*Lähde: Tilastokeskus raportoi myymälävarkauksien määrää Suomessa: Ilmoitettujen myymälävarkauksien määrä kasvoi 21,9 % tammi–maaliskuussa 2025 | Tilastokeskus