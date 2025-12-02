Jyväskylän yliopiston Nobel-illassa esitellään vuoden 2025 palkitut tiedeaiheet
Jyväskylän yliopiston Nobel-illassa yliopiston asiantuntijat esittelevät fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja taloustieteen vuoden 2025 palkitut aiheet. Tervetuloa paikan päälle ja suoraan verkkolähetykseen tiistaina 9.12.2025 kello 18 alkaen.
Nobel-palkinnot sähköistävät tieteen maailmaa syksyn tullen joka vuosi. Jyväskylän yliopiston perinteisiin kuuluu tilaisuus, jossa yliopiston asiantuntijat esittelevät palkinnon saajat ja palkitut aiheet. He kertovat, millaista merkitystä tutkimuslöydöllä tai saavutuksella on ollut tieteen kentällä – ja miten työ näkyy jokapäiväisessä elämässämme.
Tällä kertaa asiantuntijoina ovat tutkimusjohtaja Tiina Jokela, apulaisprofessori Manu Lahtinen, professori Tero Heikkilä, yliopistonlehtori Petteri Laihonen ja yliopistonlehtori Mika Nieminen Jyväskylän yliopistosta.
Illan juontaa tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Avaussanat tilaisuudessa lausuu Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala ja päätössanat Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen johtaja Lotta-Riina Sundberg. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä esiintyjille illan aikana.
Esittelyssä on viisi Nobel-palkittua aihetta
Lääketieteen palkinto: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ja Shimon Sakaguchi / immuunijärjestelmän itsesäätely, T-solut
Kemian palkinto: Susumu Kitagawa, Richard Robson ja Omar M. Yaghi /
metalliorgaaniset verkkorakenteet
Fysiikan palkinto: John Clarke, Michel H. Devoret ja John M. Martinis /
kvanttimekaaninen tunnelointi ja sähköpiirien kvanttimekaniikka
Kirjallisuuden palkinto: László Krasznahorkai /
unkarilaisen kirjailija László Krasznahorkain tuotanto
Taloustieteen palkinto: Joel Mokyr, Philippe Aghion ja Peter Howitt /
innovaatioiden vaikutus talouskasvuun
Nobel-ilta järjestetään Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä Tietoniekka-tilassa (Seminaarinkatu 15) tiistaina 9.12. klo 18.00-19.30. Tilaisuutta voit seurata myös suorassa verkkolähetyksessä Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla sekä Yle Areenassa. Tilaisuuden päätteeksi illan yleisölle on kahvitarjoilu Tietoniekassa.
Yhteyshenkilöt
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
