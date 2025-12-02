Jyväskylän yliopiston Nobel-illassa esitellään vuoden 2025 palkitut tiedeaiheet

2.12.2025 10:47:50 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

Jyväskylän yliopiston Nobel-illassa yliopiston asiantuntijat esittelevät fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja taloustieteen vuoden 2025 palkitut aiheet. Tervetuloa paikan päälle ja suoraan verkkolähetykseen tiistaina 9.12.2025 kello 18 alkaen.

Jyväskylän yliopiston Nobel-ilta kokoaa tieteentekijät ja tutkitun tiedon ystävät vuosittain joulukuussa. Kuva vuoden 2023 Nobel-illasta Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteestä.
Jyväskylän yliopiston Nobel-ilta kokoaa tieteentekijät ja tutkitun tiedon ystävät vuosittain joulukuussa. Jyväskylän yliopiston asiantuntijat esittelevät vuoden Nobel-palkitut saavutukset. Kuva vuoden 2023 tilaisuudesta Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteestä.

Nobel-palkinnot sähköistävät tieteen maailmaa syksyn tullen joka vuosi. Jyväskylän yliopiston perinteisiin kuuluu tilaisuus, jossa yliopiston asiantuntijat esittelevät palkinnon saajat ja palkitut aiheet. He kertovat, millaista merkitystä tutkimuslöydöllä tai saavutuksella on ollut tieteen kentällä – ja miten työ näkyy jokapäiväisessä elämässämme.

Tällä kertaa asiantuntijoina ovat tutkimusjohtaja Tiina Jokela, apulaisprofessori Manu Lahtinen, professori Tero Heikkilä, yliopistonlehtori Petteri Laihonen ja yliopistonlehtori Mika Nieminen Jyväskylän yliopistosta.

Illan juontaa tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Avaussanat tilaisuudessa lausuu Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala ja päätössanat Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen johtaja Lotta-Riina Sundberg. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä esiintyjille illan aikana.

Esittelyssä on viisi Nobel-palkittua aihetta

Lääketieteen palkinto: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ja Shimon Sakaguchi immuunijärjestelmän itsesäätely, T-solut

Kemian palkinto: Susumu Kitagawa, Richard Robson ja Omar M. Yaghi /
metalliorgaaniset verkkorakenteet

Fysiikan palkinto: John ClarkeMichel H. Devoret ja John M. Martinis
kvanttimekaaninen tunnelointi ja sähköpiirien kvanttimekaniikka

Kirjallisuuden palkinto: László Krasznahorkai /
unkarilaisen kirjailija László Krasznahorkain tuotanto

Taloustieteen palkinto: Joel MokyrPhilippe Aghion ja Peter Howitt /
innovaatioiden vaikutus talouskasvuun  

Nobel-ilta järjestetään Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä Tietoniekka-tilassa (Seminaarinkatu 15) tiistaina 9.12. klo 18.00-19.30. Tilaisuutta voit seurata myös suorassa verkkolähetyksessä Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla sekä Yle Areenassa. Tilaisuuden päätteeksi illan yleisölle on kahvitarjoilu Tietoniekassa.

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

