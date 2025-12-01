Oma Häme

Aluehallitus keskusteli vilkkaasti talousarviosta

2.12.2025 10:25:45 EET | Oma Häme | Uutinen

Aluevaltuusto päättää talousarviosta 16. joulukuuta.

Maanantaina 1. joulukuuta koolla ollut aluehallitus keskusteli vilkkaasti ensi vuoden talousarviosta. Päättäjien käsittelyssä oli alustava talousarvioesitys. Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen esittelee varsinaisen talousarvioesityksensä aluehallitukselle 8. joulukuuta, ja aluevaltuusto tekee lopullisen päätöksen 16. joulukuuta. 

Aluehallitus keskittyi kokouksessaan talousarvion lähetekeskusteluun. Oma Häme on laatinut vuoden 2026 talousarviotaan erittäin haastavassa taloustilanteessa. Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa, ja lain mukaan alijäämä on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Samanaikaisesti hyvinvointialueen menot kasvavat valtion rahoitusta nopeammin, ja ennakkolaskelmat osoittavat valtion rahoituksen heikentyvän edelleen vuosina 2026–2028. 

Aiemmille vuosille asetettuihin talouden tasapainottamistavoitteisiin ei ole kaikilta osin päästy, mikä kasvattaa säästöpaineita. Jotta alijäämä voidaan kattaa määräajassa, hyvinvointialueen tulee tehdä selvästi ylijäämäiset tilinpäätökset vuosina 2025 ja 2026. 

Alustavan talousarvioesityksen lähtökohtana on turvata palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla ja samalla vähentää raskaiden ja kalliiden palvelujen tarvetta. Ennaltaehkäisevien ja kotona selviytymistä tukevien palvelujen rooli vahvistuu kaikilla toimialoilla. Hyvinvointialuejohtajan alustavasta talousarvioesityksestä on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa: Oma Hämeen alustava talousarvioesitys: tavoitteena kestävä talous ja yhdenvertaiset palvelut - Oma Häme

Aluehallitus paneutui huolella talousarvion lähetekeskusteluun, minkä vuoksi useamman asian käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen. Siirtyviä asioita ovat kiinteistökaupat Forssan kaupungin ja Hausjärven kunnan kanssa, hyvinvointialueen palkkiosääntö, Oma Hämeen Tukipalveluyhtiön pääoman vahvistaminen ja Hämeen Tekstiilihuolto oy:n yhtiökokousta koskeva asia.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 8. joulukuuta.

