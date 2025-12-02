Ovensa sulkenut Lidlerie kerää ylistystä – tämä oli suosituin menu

Viiden päivän ajan Lidlin asiakkaat Helsingissä pääsivät nauttimaan Henri Alénin suunnittelemista ja Lidlin raaka-aineista valmistetuista huipputason annoksista. Annokset maksoivat vain niissä käytettyjen raaka-aineiden hinnan verran. Finnjävel oli sisustettu kokonaan Lidlin näköiseksi, ja ravintolassa oli myös pieni suklaapuoti, josta sai kotiinviemisenä Lidlin suklaaherkkuja.

– Tämä on ollut meille ihan valtava rutistus, ja saimme tästä ihan mahtavan kokemuksen! Halusimme näyttää asiakkaillemme tuotteidemme hyvää laatua sekä tarjota ainutlaatuisen ravintolakokemuksen. Tässä olemme onnistuneet, kertoo Lidlin markkinointipäällikkö Jonna Musa.

Ravintolassa oli tarjolla lounaalla eri annoksista koostettava kolmen ruokalajin menu sekä illallisella kolme neljän ruokalajin menua. Illallisen menut olivat nimeltään Maailman makuja, Kasvimaan makuja sekä Pohjolan makuja. Kaikki menut olivat suosittuja, mutta hienoisen voiton vei Pohjolan makuja -menu, jonka raaka-aineet ovat pääosin kotimaisia.

– Ei yllätä, että suomalaisille kaikista suosituin vaihtoehto oli kotimaisiin makuihin perustuva Pohjolan makuja -menu. Asiakkaidemme iloksi olemme julkaisseet tämän menun reseptit, ja jokainen voi kokeilla annosten tekoa omassa kotikeittiössään. Raaka-aineet saa tietysti omasta lähi-Lidlistä, Musa kertoo.

Reseptit löytyvät Lidlin verkkosivuilta.

Ylistävää palautetta

Käyttäjien arvioita keräävän varaussivusto Tableonlinen arvostelussa Lidlerien kokonaisuus oli joulukuun ensimmäisenä päivänä 4,93 pistettä viidestä. Keittiön arvosana oli 4,7, tunnelman 4,78 ja palvelun 4,81. Asiakkaiden palautteissa keskiöön nousee hyvän ruoan ja viinin lisäksi ravintolan ystävällinen ja hyvin palveleva henkilökunta.

“Jos olisi voinut antaa kuusi tähteä, niin palvelulle olisin sen antanut…”

“Aivan uskomaton konsepti ja kokemus! Henksu kohteli asiakkaita todella hienosti, menu oli loistava…”

Suomen Lidl-myymälöissä toistaiseksi ei saatavilla olevat Lidl-viinit nousivat palautteissa jopa pienoiseksi yllätyshitiksi.

”Ruoka oli hyvää, viinipaketti loistava ja palvelu erinomaista...”

”Erittäin hyvää ruokaa ja yllättävän hyvää viiniä - ja palvelukin ystävällistä...”

– Saamamme palaute vetää ihan hiljaiseksi. Olemme saaneet huippuarvosteluja sekä aivan ihanaa palautetta asiakkailtamme. Se on meille tärkeintä ja kertoo siitä, että olemme onnistuneet, Musa iloitsee.

Heviseinä hyötykäyttöön

Lidlerien näkemyksellinen sisustus herätti asiakkaissa paljon ihastusta. Ravintolan yksi elementti oli näyttävä heviseinä, joka koosui aidoista kasviksista ja hedelmistä. Monia on mietityttänyt, mihin heviseinän tuotteet päätyivät ravintolan sulkemisen jälkeen.

– Meille on itsestäänselvää, että heviseinän tuotteet pääsevät hyötykäyttöön. Ruoka ei kuulu roskiin. Myymälöissämme parhaat päivänsä nähneet kasvikset myydään hukka-alessa, ja myymättä jääneitä tuotteita lahjoitetaan ruoka-apuun ja eläinten rehuksi. Lidlerien heviseinän tuotteet lahjoitettiin eläinten ruoaksi eläinsuojelukeskus Tuulispäälle, Musa vastaa.

Asiakkaat ovat toivoneet jatkoa Lidlerie-konseptille. Lidlerietä on toivottu pysyväksi ravintolaksi sekä myös muille paikkakunnille.

– Lidlerien menestys on ollut tosi inspiroivaa meille kaikille. Haluamme ehdottomasti säväyttää vastaavalla tavalla myös jatkossa. Tällä hetkellä meillä ei ole konkreettisia suunnitelmia Lidlerien jatkoksi, mutta meillä on Henkan kanssa suunnitteilla kyllä yhteisiä tempauksa asiakkaidemme iloksi, Musa kertoo.

Lidlin kaksivuotinen yhteistyö Henri Alénin kanssa jatkuu suunnitellusti.