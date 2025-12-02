Luonnon monimuotoisuus –näyttely kutsuu tarkastelemaan luonnon valtavaa lajirikkautta
Luontoharrastaja Tuomo Kuitusen kokoama valokuvanäyttelyn on esillä Jyväskylän yliopiston luontomuseossa 9.12.2025 – 4.10.2026. Näyttely rohkaisee pohtimaan omaa luontosuhdetta ja ihmisen asemaa osana luontoa.
Luontoharrastaja Tuomo Kuitusen kokoaman valokuvanäyttelyn tarkoituksena on kertoa, kuinka valtava määrä lajeja on paitsi maapallolla, niin myös Suomessa tai pienellä paikkakunnalla. Lähes kaikki näyttelyn kuvat on otettu Luopioisten alueella Pirkanmaalla.
Näyttelyssä pääsee kurkistamaan muun muassa erilaisten hyönteisten värikkääseen kirjoon upeiden lähietäisyydeltä otettujen kuvien kautta. Näyttely rohkaisee pohtimaan omaa luontosuhdetta ja ihmisen asemaa osana luontoa. Meidän hyvinvointimme riippuu luonnon hyvinvoinnista. Olemme kaikki samassa veneessä!
Tuomo Kuituselle luonnon tarkkailusta on tullut harrastuksen sijasta jo elämäntapa: hän kulkee luonnossa kamera olallaan kuunnellen, katsellen ja haistellen. Nuoruuden lintuharrastus laajentui kovakuoriaisten ja kasvien keräilyyn ja määrittämiseen. Nykyään hän keräilee havaintoja lähinnä valokuvaamalla, koska se tuntuu eettisesti paremmalta
Luonnon monimuotoisuus -näyttely on esillä Jyväskylän yliopiston luontomuseossa 9.12.2025 – 4.10.2026. Näyttely on Luontomuseon vaihtuvien näyttelyiden tilassa.
- Ti 9.12. klo 17.00–18.30 Näyttelyn esittely: Tuomo Kuitunen esittelee Luonnon monimuotoisuus -näyttelyn. Tervetuloa kuuntelemaan sekä keskustelemaan näyttelyn taustasta ja teoksista.
Luontomuseo on avoinna:
ti–pe klo 12–18
la–su klo 12–17
Luontomuseon kaikkiin näyttelyihin on maksuton sisäänpääsy. Tervetuloa!
Yhteystiedot:
Luontomuseo
Vesilinna, Ihantolantie 5
40720 Jyväskylä
Puh. 040 805 4043
sähköposti: luontomuseo@jyu.fi
Lue lisää luontomuseosta verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/fi/tiedemuseo/luontomuseo
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
