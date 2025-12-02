Turun yliopisto

12 tunnin valmennus parantaa työntekijöiden palautumista ja psykologista joustavuutta, osoittaa tuore suomalaistutkimus

2.12.2025 13:53:53 EET | Turun yliopisto | Tiedote

Jaa

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuva palautumisvalmennus on tehokas keino työntekijöiden palautumisen vahvistamiseen. MSc Elina Honkasalo Turun kauppakorkeakoulusta tutki aihetta väitöskirjassaan.

MSc Elina Honkasalo väittelee Turun kauppakorkeakoulusta perjantaina 5. joulukuuta.
MSc Elina Honkasalo väittelee Turun kauppakorkeakoulusta perjantaina 5. joulukuuta.

Nykytyöelämää leimaavat usein kiire, kuormitus, vähenevät resurssit ja lisääntyvät vaatimukset. Vaikka työ voi tarjota monenlaisia voimavaroja, on se myös merkittävä kuormituksen ja stressin lähde.

Turun kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkija MSc Elina Honkasalo on tutkinut Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuvaa palautumisvalmennusta.

HOT on kliinisessä psykologiassa onnistuneesti hyödynnetty menetelmä, joka perustuu tietoisuustaito- ja arvotyöskentelyyn. Tarkoituksena on kasvattaa yksilön psykologista joustavuutta.

Tutkimuksessaan Honkasalo yhdisti HOT-menetelmät palautumisvalmennukseen. Honkasalon väitöskirja osoittaa, että työstä palautumista voidaan tietoisesti edistää 12 tunnin mittaisella HOT-pohjaisella palautumisvalmennuksella.

Valmennus vähensi osallistujien palautumisen tarvetta sekä edisti palautumiskokemuksia. Lisäksi se kasvatti osallistujien psykologista joustavuutta.

HOT-pohjaisen palautumisvalmennuksen myönteisiä vaikutuksia selittää erityisesti palautumiskokemusten vahvistuminen, Honkasalo kertoo.

– Yksilön olisi hyvä vaalia palautumiskokemuksia vapaa-ajalla, jotta se olisi palauttavaa. Palautumiskokemuksia ovat muun muassa työstä irrottautuminen ja rentoutuminen.

HOT-menetelmillä on aikaisemmin hoidettu stressioireita työelämässä, mutta niiden suhdetta työstä palautumiseen ei ole aikaisemmin tutkittu.

Honkasalon tutkimus tuo uutta tietoa HOT-pohjaisten menetelmien hyödyntämisestä organisaatioissa ja palautumisen tukemisessa. Lisäksi väitöstutkimus keskittyy palautumisvalmennusten vaikutuksia selittäviin mekanismeihin.

Palautumiskokemuksilla keskeinen rooli työstä palautumisessa

Palautuminen on stressille vastakkainen prosessi, jonka aikana yksilön psyko-fysiologiset järjestelmät palaavat stressiä edeltäneelle lepotasolle. Onnistuneella työstä palautumisella voidaan minimoida työkuormituksen ja -stressin negatiivisia vaikutuksia.

– Palautumiskokemusten tietoinen arvostaminen ja vaaliminen vapaa-ajalla edistää työstä palautumista todennäköisesti myös ilman muodollista valmennusta, vinkkaa Honkasalo.

Honkasalon väitöskirjan tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että työstä palautuminen on ainakin jossain määrin muokattavissa oleva prosessi. Lisäksi tulokset osoittavat, että työntekijöiden palautumista on mahdollista tukea ja edistää valmennuksen avulla.

– Palautumista edistävillä valmennuksilla on mahdollisuus olla osaltaan rakentamassa inhimillisempää työelämää, jossa työntekijät ovat vähemmän kuormittuneita, voivat hyvin ja jaksavat työskennellä tulevaisuudessakin, Honkasalo sanoo.

Väitöstilaisuus perjantaina 5. joulukuuta

MSc Elina Honkasalo esittää väitöskirjansa ”Recovery from work: Improving Recovery through Acceptance and Commitment Training” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 5.12.2025 klo 12.15 (Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Lähitapiola-sali, Rehtorinpellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori emerita Ulla Kinnunen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija Markku Jokisaari (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on johtaminen ja organisointi.

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta Väitöskirja Turun yliopiston julkaisuarkistossa  

Avainsanat

turun yliopisto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

MSc Elina Honkasalo väittelee Turun kauppakorkeakoulusta perjantaina 5. joulukuuta.
MSc Elina Honkasalo väittelee Turun kauppakorkeakoulusta perjantaina 5. joulukuuta.
Lataa

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.

Turun yliopiston mediatiedotteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye