Kenen vastuulla palovaroittimet ovat jatkossa? – Palovaroitinuudistuksen siirtymäaika päättyy 31.12.2025
Pelastuslain palovaroittimia koskeva uudistus astui voimaan vuoden 2024 alussa, ja siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa 2025. Mitä velvollisuuksia muutos tuo rakennuksen omistajalle ja asukkaalle? Pohjantähti kokosi tärkeimmät vastuut yhteen.
Suomessa tapahtuu vuosittain noin 5 000 rakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa, käy ilmi Pelastustoimen Pronto-tietojärjestelmästä. Moni onnettomuus saa alkunsa huomaamatta ja usein juuri palovaroitin ratkaisee, ehtiikö asukas pelastautua ja voidaanko palo sammuttaa ajoissa.
“Palovaroitin on kodin tärkein turvalaite. Se havaitsee savun ja antaa ensihälytyksen kriittisten minuuttien aikana”, Pohjantähden korvausasiantuntija Suvi Santajärvi muistuttaa.
Kahden vuoden siirtymäaika päättyy ensi vuodenvaihteessa
Pelastuslain palovaroittimia koskeva uudistus tuli voimaan 1.1.2024, ja siirtymäaikaa on tämän vuoden loppuun saakka. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää vastuita ja parantaa palovaroittimien hankinnan ja kunnossapidon toteutumista.
Mikä muuttuu? Vastuu siirtyy rakennuksen omistajalle
Uudistuksen myötä vastuu palovaroittimista siirtyy huoneiston haltijalta rakennuksen omistajalle. Asunto-osakeyhtiöissä vastuu kuuluu jatkossa taloyhtiölle.
Rakennuksen omistajan tai asunto-osakeyhtiön velvollisuudet:
- hankkia ja asentaa riittävä määrä palovaroittimia
- huolehtia palovaroittimien kunnossapidosta:
- paristojen vaihto
- viallisten laitteiden uusiminen
- vanhentuneiden varoittimien vaihtaminen
- luoda selkeät ohjeet siitä, miten ja kenelle asukas ilmoittaa vioista
- dokumentoida kaikki toimenpiteet.
Asukkaan velvollisuudet:
- testata palovaroittimet ohjeiden mukaan
- ilmoittaa vioista ja pariston loppumisesta
- olla poistamatta tai vahingoittamatta palovaroitinta
- ilmoittaa mahdollisista erityistarpeistaan.
”Erityistarpeita ovat muun muassa erilaiset lisälaitteet, kuten kuulovammaisen tärinä- ja vilkkuhälytin sekä pyörätuolia käyttävän alas sijoitettu testauspainike. Näiden asennuksesta ja huollosta vastaa asukas. Lisälaitteet voivat olla maksuttomia, jos hyvinvointialueen vammaispalvelut ovat ne myöntäneet. Joissain tapauksissa myös taloyhtiö voi maksaa lisälaitteiden asennuksen”, Santajärvi kertoo.
Mikä ei muutu? Perusvaatimukset pysyvät ennallaan
- Palovaroittimien tulee olla EN 14604 -standardin mukaisia.
- Varoittimia on oltava vähintään yksi jokaista alkavaa 60 m2 kohden per kerros.
- Palovaroittimet on edelleen asennettava kattoon.
- Majoitustiloissa, hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumisessa vastuu säilyy toiminnanharjoittajalla.
- Pelastuslaitos valvoo edelleen pelastuslain noudattamista.
Vakuutusyhtiön suojeluohje velvoittaa edelleen huoneiston haltijaa
Santajärvi alleviivaa, että Pohjantähden kotivakuutuksen suojeluohje edellyttää toimintakuntoisia palovaroittimia asuinhuoneistoihin ja vapaa-ajan asuntoihin myös jatkossa.
”Huoneiston haltija on velvollinen varmistamaan, että palovaroittimet ovat olemassa ja toimivat, vaikka omistaja tai taloyhtiö velvollisuuttaan rikkoisi. Palovaroittimien puute saattaa vaikuttaa mahdollisen vahingon korvattavuuteen”, Santajärvi painottaa.
Vaikka vastuu palovaroittimista siirtyy taloyhtiöille, voi asukas halutessaan asentaa myös omia varoittimia lain vaatiman vähimmäismäärän lisäksi. ”Palovaroittimia on suositeltavaa olla ainakin makuuhuoneissa ja eteisessä. Varastotilat sekä autotalli kannattaa varustaa ketjutetuilla hälyttimillä, jolloin ne hälyttävät tulipalon sattuessa myös asuinhuoneiston puolella”, Santajärvi korostaa.
Suvi SantajärviKorvausasiantuntijaPohjantähtiPuh:040 457 0705suvi.santajarvi@pohjantahti.fi
Teemu SuominenJuristiPohjantähtiPuh:020 763 4734teemu.suominen@pohjantahti.fi
Hanna KemppiMarkkinointi- ja viestintäsuunnittelijaPohjantähtiPuh:040 525 6192hanna.kemppi@pohjantahti.fi
