Kenen vastuulla palovaroittimet ovat jatkossa? – Palovaroitinuudistuksen siirtymäaika päättyy 31.12.2025

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 5 000 rakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa, käy ilmi Pelastustoimen Pronto-tietojärjestelmästä. Moni onnettomuus saa alkunsa huomaamatta ja usein juuri palovaroitin ratkaisee, ehtiikö asukas pelastautua ja voidaanko palo sammuttaa ajoissa.

“Palovaroitin on kodin tärkein turvalaite. Se havaitsee savun ja antaa ensihälytyksen kriittisten minuuttien aikana”, Pohjantähden korvausasiantuntija Suvi Santajärvi muistuttaa.

Kahden vuoden siirtymäaika päättyy ensi vuodenvaihteessa

Pelastuslain palovaroittimia koskeva uudistus tuli voimaan 1.1.2024, ja siirtymäaikaa on tämän vuoden loppuun saakka. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää vastuita ja parantaa palovaroittimien hankinnan ja kunnossapidon toteutumista.

Mikä muuttuu? Vastuu siirtyy rakennuksen omistajalle

Uudistuksen myötä vastuu palovaroittimista siirtyy huoneiston haltijalta rakennuksen omistajalle. Asunto-osakeyhtiöissä vastuu kuuluu jatkossa taloyhtiölle.

Rakennuksen omistajan tai asunto-osakeyhtiön velvollisuudet:

hankkia ja asentaa riittävä määrä palovaroittimia

huolehtia palovaroittimien kunnossapidosta: paristojen vaihto viallisten laitteiden uusiminen vanhentuneiden varoittimien vaihtaminen



luoda selkeät ohjeet siitä, miten ja kenelle asukas ilmoittaa vioista

dokumentoida kaikki toimenpiteet.

Asukkaan velvollisuudet:

testata palovaroittimet ohjeiden mukaan

ilmoittaa vioista ja pariston loppumisesta

olla poistamatta tai vahingoittamatta palovaroitinta

ilmoittaa mahdollisista erityistarpeistaan.





”Erityistarpeita ovat muun muassa erilaiset lisälaitteet, kuten kuulovammaisen tärinä- ja vilkkuhälytin sekä pyörätuolia käyttävän alas sijoitettu testauspainike. Näiden asennuksesta ja huollosta vastaa asukas. Lisälaitteet voivat olla maksuttomia, jos hyvinvointialueen vammaispalvelut ovat ne myöntäneet. Joissain tapauksissa myös taloyhtiö voi maksaa lisälaitteiden asennuksen”, Santajärvi kertoo.

Mikä ei muutu? Perusvaatimukset pysyvät ennallaan

Palovaroittimien tulee olla EN 14604 -standardin mukaisia.

Varoittimia on oltava vähintään yksi jokaista alkavaa 60 m2 kohden per kerros.

Palovaroittimet on edelleen asennettava kattoon.

Majoitustiloissa, hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumisessa vastuu säilyy toiminnanharjoittajalla.

Pelastuslaitos valvoo edelleen pelastuslain noudattamista.





Vakuutusyhtiön suojeluohje velvoittaa edelleen huoneiston haltijaa

Santajärvi alleviivaa, että Pohjantähden kotivakuutuksen suojeluohje edellyttää toimintakuntoisia palovaroittimia asuinhuoneistoihin ja vapaa-ajan asuntoihin myös jatkossa.

”Huoneiston haltija on velvollinen varmistamaan, että palovaroittimet ovat olemassa ja toimivat, vaikka omistaja tai taloyhtiö velvollisuuttaan rikkoisi. Palovaroittimien puute saattaa vaikuttaa mahdollisen vahingon korvattavuuteen”, Santajärvi painottaa.

Vaikka vastuu palovaroittimista siirtyy taloyhtiöille, voi asukas halutessaan asentaa myös omia varoittimia lain vaatiman vähimmäismäärän lisäksi. ”Palovaroittimia on suositeltavaa olla ainakin makuuhuoneissa ja eteisessä. Varastotilat sekä autotalli kannattaa varustaa ketjutetuilla hälyttimillä, jolloin ne hälyttävät tulipalon sattuessa myös asuinhuoneiston puolella”, Santajärvi korostaa.