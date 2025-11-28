Kokoomuksen Jukkola: Hallitus perustaa kansallisen salmonellarahaston turvaamaan suomalaisen sianlihan salmonellavapauden myös tulevaisuudessa

Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Janne Jukkola on tyytyväinen siihen, että tiukasta taloustilanteesta huolimatta hallitus pystyy panostamaan suomalaiseen ruuantuotantoon ja ruokaturvallisuuteen.

”Sika-alan salmonellatapausten taloudelliset vaikutukset voivat olla yksittäistapauksissakin tuottajille mittavia. Siksi salmonellavahinkoja varten perustettava rahasto onkin sikatiloille erittäin tärkeä”, Jukkola aloittaa.

Uusi rahasto auttaa sikatuottajia selviytymään tuotannon kannattavuutta vakavasti vaarantavista tautitapauksista.

”Tämä parantaa alkutuottajan riskinhallintaa ja sitä kautta tuo myös helpotusta toimialalle. Rahaston tarkoituksena on varmistaa Suomen kansallisen salmonellavapauden jatkuminen ja turvata kotimaisen sianlihan puhtaus myös tulevaisuudessa. Hallitus luo ja rahoittaa rahaston tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa”, Jukkola jatkaa.

Lailla perustettava sika-alan salmonellavahinkorahasto olisi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto.

”Hallitus on jo kevään kehysriihessä päättänyt, pääomittaa rahastoa kertaluonteisesti 10 miljoonalla eurolla. Alkurahoituksen jälkeen toimiala kattaa itse vakuutusmaksuilla rahaston toiminnan”, Jukkola päättää.