Aluevaltuusto pohjusti talousarviopäätöksiään seminaarissa

Aluevaltuusto oli koolla 27. marraskuussa Hämeenlinnassa talousseminaarissa. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviosta 16. joulukuuta. Valtuusto sai seminaarissa ajankohtaiskatsauksen Oma Hämeen taloustilanteesta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Lisäksi toimialajohtajat esittelivät omia talousarviosuunnitelmiaan.

– Seminaarin tärkein anti on tieto talousarvion laatimisen realistisesta lähtökohdasta ja rahoituslain velvoitteesta. Tätä asiaa kyllä hämärtää ennakkotieto alijäämien kattamisajan mahdollisesta jatkamisesta, mutta lakimuutos on vasta valmistelusta, pohtii aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuo (kok.).

Valtuustoseminaarin tarkoitus oli antaa valtuutetuille taustatietoa taloustilanteesta sekä mahdollisuuden pohtia yhdessä tulevia päätöksiä. Oma Hämeen ensi vuoden talousarvio on laadittu huomioiden asukkaiden kasvavat palvelutarpeet ja tiukka taloudellinen toimintaympäristö.

Vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa, ja lain mukaan hyvinvointialueiden on katettava alijäämänsä vuoden 2026 loppuun mennessä. Samanaikaisesti hyvinvointialueen menot kasvavat valtion rahoitusta nopeammin, ja ennakkolaskelmat osoittavat valtion rahoituksen heikentyvän edelleen vuosina 2026–2028.

Valtuusto päättää talousarviosta 16. joulukuuta

Hyvinvointialuejohtajan alustavan talousarvioesityksen tavoitteena on hillitä menoja ja keventää palvelurakennetta siten, että lakisääteiset palvelut ja asukkaiden yhdenvertaiset palvelut turvataan.

– Uskon, että vaikka tilanne on haastava, niin löydämme valmistelussa ja päätöksenteossa ratkaisuja, joilla palvelut turvataan. Jos teemme huonoja ratkaisuja, joudumme ottamaan korjaussarjat käyttöön. Siksi asiat vaativat keskusteluja, monipuolista arviointia ja toistemme näkemysten ymmärtämistä sekä virkamiehiltä että päättäjiltä ja etenkin asiakkaiden ja henkilöstön kuulemista, sanoo aluevaltuuston 2, varapuheenjohtaja Heini Ristavaara (kesk.).

Toimialajohtajat esittelivät valtuutetuille omia talousarvioluonnoksiaan sekä keskeisiä muutoksia ja palveluiden kehittämistoimia. Päättäjät kysyivät toimialajohtajilta perusteluita ja lisätietoja. Valtuutettuja huolestuttivat erityisesti perusterveydenhuollon palveluiden saatavuus sekä ikäihmisten asumispalvelut.

– Seminaarissa miljardit ja miljoonat vilisevät silmissä. Ajattelen, että tarvitaan yllin kyllin ymmärrystä käytännöllisestä ja inhimillisestä taloudesta. Valtion rahoituksen riittävyys ja ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan paikkojen tarpeen kasvu herättivät kylliksi keskustelua, mutta syystä pohtii aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Kylli Kylliäinen (sd.).

Valtuustoseminaarissa oli käsittelyssä myös hyvinvointialueen strategiset tavoitteet vuodelle 2026. Aluevaltuuston lokakuussa hyväksymät strategiset painopisteet ohjaavat hyvinvointialueen toimintaa tulevina vuosina kohti entistä asiakaslähtöisempää ja vaikuttavampaa palvelukokonaisuutta. Hyvinvointialueen uutta strategiaa valmistellaan parhaillaan – käynnissä on palvelustrategian ja strategian toimeenpanosuunnitelman valmistelu. Nämä valmistellaan päätöksentekoon kevään 2026 aikana.

Hyvinvointialuejohtaja tekee esityksensä talousarviosta aluehallituksen 8. joulukuuta pidettävään kokoukseen. Aluevaltuusto päättää talousarviosta 16. joulukuuta. Kokousta voi seurata suorana Oma Hämeen verkkosivujen kautta klo 10 alkaen.