Suomalainen menestysresepti -ohjelman finalistit on valittu – nämä ruokainnovaatiot kilpailevat voitosta
Suomalaisen menestysresepti -kilpailun seitsemännen tuotantokauden voitosta, ykköslanseerauksesta ja paikasta suomalaisten ruokapöydissä kilpailee kuusi toinen toistaan innovatiivisempaa reseptiä.
Kilpailun finaaliin ylsivät kovatasoisten karsintavaiheiden jälkeen Anemone Aaltosen kahvimarja-energiajuoma, Antti Helkalan suomalainen bagel, Elina Leskisen ravistettava salaatti, Samuli Wirgentiuksen valmislettutaikina, Iita Tyykiluodon siemenrieska ja Kaisa Somerpalon hybridipyörykkä. Resepteissä yhdistyy luova kekseliäisyys ja suomalaisen ruokaperinteen kunnioitus.
– On hienoa huomata kuinka innovatiivisia ja määrätietoisia ruoka-alan tekijöitä Suomesta löytyy. Tänä vuonna taso on ollut äärimmäisen kova, kilpailun tuomari, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Antti Oksa iloitsee.
Suomalainen menestysresepti on S-ryhmälle tärkeä tapa tukea ruoka-alan yrityksiä ja nostaa alan kehittäjiä esiin. Jokaisen kauden voittajatuotteet ovat nousseet vuoden kiinnostavimmaksi uutuustuotteeksi ruokakauppojen hyllyille.
Kilpailun voittaja selviää finaalijaksossa tiistaina 27.1.2026. Finaaliin asti yltäneet tuotteet ovat myynnissä S-ryhmän kaupoissa heti seuraavana aamuna.
Finalistit resepteineen
Anemone Aaltonen kahvimarja-energiajuoma, Lahti
Anemone on 31-vuotias lahtelainen, joka toimii Kaffa Roasteryn markkinointipäällikkönä Helsingissä. Kahvipavun sivuvirtatuote kahvimarja on kiinnostanut kahvipaahtimossa työstentelevää Anemonea jo pitkään. Anemone kilpailee kisan voitosta ennennäkemättömällä kahvimarjasta valmistetulla luonnollisella energiajuomalla.
Antti Helkala, suomalainen bagel, Espoo
Kuudennen sukupolven leipuri Antti Helkala, 43, pyörittää Lappeenrannassa 150-vuotiasta Juho Pulli -leipomoa, joka valmistaa edelleen käsityönä viipurinrinkeleitä perinteisin menetelmin tori- ja markettimyyntiin. Pitkän historian kätköistä löytyi unohtunut karjalainen perinneresepti, suomalainen bagel, jota perheenisä on lähtenyt kehittämään tämän päivän makutottumuksia silmällä pitäen.
Elina Leskinen, ravistettava salaatti, Helsinki
Mikkelistä Helsinkiin muuttaneen 34-vuotiaan Elina Leskisen päivät täyttyvät lapsiperhearjen pyörityksestä. Somevaikuttajana toimivan Elinan intohimona ovat ruokaisat salaatit, ja hän on yhdessä Rebl Eatsin kanssa kehittänyt uudenlaisen ravistettavan salaatin, joka ratkoo hektisten päivien ruokaongelmat käden käänteessä.
Samuli Wirgentius, valmislettutaikina, Porvoo
Porvoon jäätelötehtaan jäätelömestari Samuli Wirgentius on tuttu kasvo viime kaudelta. Tällä kertaa Samuli kisaa voitosta heti käyttövalmiilla valmislettutaikinalla, joka on suunniteltu helpottamaan arjen ruokahetkiä. 47-vuotias perheenisä ja Michelin-kokki taitaa keittiömaailman salat. Samulin haaveena on laajentaa osaamista tuotekehityksen puolelle ja luotsata valtakunnallisesti tunnettua brändiä.
Iita Tyykiluoto, siemenrieska, Oulu
Kisan kuopus Iita Tyykiluoto, 24, on päättänyt päivittää pohjoisen rieskan uuden sukupolven tarpeisiin. Iita työskentelee Haukiputaalla isovanhempiensa perustamassa Putaan Pulla -perheyrityksessä, joka on ollut hänelle kuin toinen koti aivan pikkulapsesta saakka. Suvun kannustamana Iita tavoittelee nyt Suomalaisen menestysreseptin voittoa siemenrieskalla, joka taipuu moneen.
Kaisa Somerpalo, hybridipyörykkä, Helsinki
29-vuotias elintarviketieteilijä Kaisa Somerpalo on mukana kilpailussa jo kolmannen kerran. Elintarvikealan vaikuttajana toimiva Kaisa kisaa voitosta tällä kertaa täysin omalla ideallaan ja yrityksellään. Onko Kaisan liha- ja kasviproteiinit yhdistävä uudenlainen eineslihapulla seuraava suomalainen ruokahitti?
