Sormi imeytyi kuljetinlinjan nieluun – yhtiölle ja sen edustajille tuomio työturvallisuusrikoksesta

Kuljetinlinjalla työskennelleelle työntekijälle sattui huhtikuussa 2023 sormivamman aiheuttanut tapaturma. Työntekijä oli nostanut käsin sanomalehtinippua linjalta, jolloin hänen kädessään ollut hanska ja sen jälkeen sormi oli imeytynyt linjalla olevien moottoroitujen rullien väliin.

Syytteessä olleet toimitusjohtaja ja tuotantopäällikkö vetosivat käräjillä muun muassa siihen, että yhtiössä oli järjestetty esihenkilöiden työturvallisuusvastuut ja tehty vaarojen arvioinnit asianmukaisesti. Heidän mukaansa kyseisellä kuljettimella olleiden rullien väli oli niin pieni, että siinä ei ollut havaittu turvallisuusriskejä. Heidän mukaansa tapaturma aiheutui siitä, että työntekijä ei ollut noudattanut yhtiön antamaa selvää kieltoa, jonka mukaan lehtinippuja ei saa nostaa pois kuljettimelta nippujen pohjasta käsin nostamalla.

Käräjäoikeus totesi, että yhtiö oli kyllä järjestänyt työsuojelutoiminnan ja vaarojen arvioinnit, mutta työnantajalla on velvollisuus huolehtia ja valvoa, että vaarojen selvittäminen tehdään niin huolellisesti, että kaikki mahdolliset vaarat tulevat tunnistetuiksi.

Käräjäoikeus totesi myös, että koneiden suojausten on oltava teknisesti niin turvallisia, että tapaturmia ei pääse tapahtumaan, vaikka työntekijät käyttäisivät koneita huolimattomasti. Oikeus totesi, että työnantajan on varauduttava myös siihen, että työntekijät saattavat toimia esimerkiksi häiriötilanteissa virheellisesti ja jopa heille annettujen ohjeiden vastaisesti. Oikeus totesi myös, että työnantajan rikosoikeudelliseen vastuuseen ei vaikuta se, että työntekijä on rikkonut työnantajan antamia ohjeita, vaan työnantajan edustajan omien velvollisuuksien täyttyminen arvioidaan asiassa itsenäisesti.

Käräjäoikeus tuomitsi yhtiön toimitusjohtajan ja tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta molemmille 35 päiväsakkoa, josta toimitusjohtajalle tulee maksettavaa reilut 2 800 euroa ja tuotantopäällikölle reilut 2 200 euroa. Lehtisepät Oy:n oikeus tuomitsi 10 000 euron yhteisösakkoon.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio R 726/2025/903. Tuomio ei ole lainvoimainen.