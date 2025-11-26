Yli 500 kesätyöpaikkaa jo julki – näillä aloilla on eniten kesätöitä
Kesätyöntekijöiden rekrytointi on alkanut, vaikka suurin osa hakijoista aloittaa paikan etsinnän myöhemmin. Duunitorin data näyttää, että varhaisia kesätyöpaikkoja on viime vuotta vähemmän. Katso myös, milloin kesätyönhaku käy kuumimmillaan ja millä aloilla on nyt eniten kesätyöpaikkoja.
Kesä tuntuu joulun alla kaukaiselta, mutta osalla työnantajista ja työnhakijoista katseet ovat jo ensi kesässä.
-
Ensimmäiset kesätyöpaikat aukeavat jo syksyllä.
-
Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla on tällä hetkellä yli 500 kesätyöilmoitusta kesälle 2026. Näet täältä reaaliaikaisen tilanteen ja auki olevat paikat.
-
Kesätyöpaikkoja on todellisuudessa enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä ilmoituksella voi hakea kymmeniä tai jopa satoja kesätyöntekijöitä.
-
Kesätyöntekijöiden rekrytoiminen on alkanut vaisusti: marraskuussa julkaistiin noin 240 kesätyöpaikkailmoitusta, mikä oli noin 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna ja noin 31 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.
-
Kesätöiden määrä ei ole vähentynyt yhtä paljon kuin kaikkien avoimien työpaikkojen määrä. Marraskuussa Duunitorilla julkaistiin kaikkiaan noin 20 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 19 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.
-
Kesälle 2025 julkaistiin marras–heinäkuussa noin 25 500 kesätyöilmoitusta, mikä oli noin 12 prosenttia vähemmän kuin edelliselle kesälle. Viime kesän ilmoitukset keräsivät lähes 16 miljoonaa lukukertaa, mikä oli noin 37 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
”Synkkä taloustilanne vähentää valitettavasti myös nuorten mahdollisuuksia päästä kesätöihin. Laskua on nähty jo useana vuonna. Se on surullista, sillä kesätyö ei ole vain muutaman kuukauden määräaikaisuus. Se on monen ensikosketus työelämään ja voi vaikuttaa suurestikin nuorten tulevaisuuteen”, sanoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.
Kasvava työttömyys ja vaikeudet työllistyä ovat saaneet myös kokeneemmat osaajat hakemaan kesätöitä.
”Onneksi kausi on vasta alussa, joten toivottavasti kesätyömarkkina piristyy vielä. Haluan myös kannustaa nuoria hakemaan kesätöitä olosuhteista huolimatta. Kesäavun tarve ei koskaan katoa täysin, ja vaikeassakin markkinatilanteessa voi hyvin napata työpaikan.”
Millaiset kesätyöpaikat aukeavat jo ennen joulua?
Aiempien vuosien tapaan monet varhaiset kesätyöpaikat ovat eri alojen opiskelijoiden harjoittelu- tai kesätyöpaikkoja. Tyypillisesti nuoremmille ja kokemattomammille hakijoille aukeaa enemmän mahdollisuuksia keväällä. Niitä on eniten nuorten suosimilla myynnin ja kaupan alalla sekä ravintola- ja matkailualalla. Alle 18-vuotiaille suunnattuja kesätyöpaikkoja ei ole vielä juurikaan julki.
”Jokaisen kesätyönhakijan kannattaa kuitenkin aloittaa hakeminen mahdollisimman hyvissä ajoin. Mitä aikaisemmin ryhtyy toimeen, sitä paremmat mahdollisuudet on napata kesätyöpaikka. Useimmista paikoista käy nimittäin kova kilpailu”, Salonen kertoo.
Duunitorin kesätyökyselyn mukaan yksi kesätyönhakija hakee keskimäärin yli kymmentä kesätyöpaikkaa.
Neljä alaa, joilla on eniten varhaisia avoimia kesätyöpaikkoja
Näillä toimialoilla julkaistiin Duunitorilla eniten kesätyöilmoituksia marraskuussa:
-
Rakennusala
-
Terveydenhuoltoala
-
Ravintola- ja matkailuala
-
Teollisuus ja teknologia
Terveydenhuollon paikkoja oli auki merkittävästi enemmän kuin viime vuonna. Muiden alojen kesätyöilmoituksia oli vähemmän kuin vuosi sitten.
Marraskuussa kesätyöpaikoista suurimman huomion saivat esimerkiksi Rambollin kesäharjoittelijoiden haku, Elon ICT-trainee-haku ja Tjäreborgin matkaoppaiden rekrytointi.
Jos joulukuun ensimmäiset päivät ottaa mukaan, selväksi ykköseksi ilmoitusten määrissä nousee teollisuus ja teknologia. Nyt joulukuun alussa kesätyöntekijöitä etsivät esimerkiksi suuryritykset, kuten UPM, Ramboll, Sweco ja Stora Enso, sekä sosiaali- ja terveysalan suuret työllistäjät, kuten hyvinvointialueet, kunnat, kaupungit ja yksityiseltä sektorilta Mehiläinen. Yli kolmasosa tämän hetken kesätyöilmoituksista on UPM:n paikkoja.
Milloin kesätyönhaku käy kuumimmillaan?
-
Eniten kesätyöpaikkoja on perinteisesti tarjolla tammi–maaliskuussa.
-
Alkuvuoden jälkeen kesätöiden määrä kääntyy yleensä laskuun, mutta kesätyöpaikan voi napata vielä loppukeväästä ja alkukesästäkin. Viime vuosina näitä viime hetken kesätöitä on ollut tarjolla runsaasti, eli kesätyörekrytointien kausi on pidentynyt molemmista päistä.
-
Duunitorin kesätyökyselyn mukaan 78 prosenttia hakijoista aloittaa kesätyöpaikan etsimisen tammi–helmikuussa. Vain 17 prosenttia aloittaa hakemisen ennen joulua, mutta aikaisten aloittajien osuus on kasvanut aiemmista vuosista.
”Näin kesätyönhakukauden alussa voi siis olla paremmat mahdollisuudet erottua joukosta, koska vielä ei ole niin valtava joukko hakijoita liikkeellä”, Salonen vinkkaa.
Katso tutkitusti parhaat kesätyöpaikat
-
Duunitori toteutti tänä vuonna ensimmäistä kertaa Hyvä kesäduuni -tutkimuksen, jossa kesätyöntekijät arvioivat omia työnantajiaan.
-
Duunitorin uuden hakutoiminnon avulla hakija voi selata vain Tutkitusti hyvä kesäduuni -tunnuksen saaneita työpaikkoja.
-
Lue, mikä oli tärkeintä kesätyöntekijöille ja mitkä olivat tutkitusti parhaat kesätyöpaikat vuonna 2025.
Kaipaatko lisätietoa?
Liitteenä olevasta tiedostosta voit lukea lisää Duunitorin kesätyökyselyn 2025 tuloksista. Kyselyyn vastasi yli 6 000 kesätyönhakijaa.
Haluatko tietää lisää työmarkkinasta tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä!
