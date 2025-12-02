Kokoomuksen Partanen: SDP sortuu jälleen populismiin – hallituksen uudistukset toimivat ja työmarkkinoilla on kasvua

– Mäkysen kritiikissä sivuutetaan täysin se, mitä työmarkkinoilla oikeasti tapahtuu. Uusimmat työttömyysluvut nousevat ennen kaikkea siksi, että ihmisiä on historiallisen vähän työvoiman ulkopuolella, Partanen sanoo.

– Hallituksen uudistukset toimivat. Ihmiset tulevat takaisin työmarkkinoille, eivät pois niiltä, hän jatkaa.

Samalla työllisten määrä kasvaa edelleen, mikä kertoo talouden elpymisestä ja työvoiman kysynnän vahvistumisesta. Tilanne on monilla aloilla rohkaiseva.

– Esimerkiksi telakkateollisuudessa on parhaillaan tarvetta tuhansille työntekijöille. Tätä kasvusignaalia SDP ei halua nähdä.

Edustaja myös muistuttaa siitä, että SDP:n syytökset hallituksen toimettomuudesta ovat ristiriidassa sen kanssa, millaisessa tilassa Suomi oli heidän jäljiltään:

– Kesällä 2023 meitä oli edellisen hallituksen jäljiltä vastassa Suomi, jossa kaikki välttämättömät työmarkkinauudistukset oli jäänyt tekemättä, jossa kannustinloukut olivat entistä syvemmät ja jossa julkinen talous velkaantui hurjaa vauhtia. Tämä hallitus on koko alkukauden tehnyt hartiavoimin töitä Suomen työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi, Partanen jyrähtää.

Edustajan mukaan Suomen suunta kääntyy nimenomaan työn ja uudistusten kautta, ei velkarahalla tehtyjen tulonsiirtojen varassa. Samaa ei voi sanoa SDP:n linjasta ainakaan viime viikolla julkaistun vaihtoehtobudjetin osalta.

– SDP esittää jälleen listan toiveita – lisää rahaa, vähemmän leikkauksia, “parannetaan palveluja” – mutta ei kerro, mistä rahat otetaan, eikä miten työllisyys oikeasti nousisi. Suojaosien palauttaminen ja tukien kasvattaminen ei nosta työllisyyttä, se lisää julkisia menoja ja heikentää työn vastaanottamisen kannustimia, Partanen toteaa.

Samalla SDP vastustaa jokaista rakenneuudistusta – siis juuri niitä toimia, joilla Suomeen luodaan pysyviä työpaikkoja.

– SDP:ltä odotetaan realismia ja tosiasioiden tunnustamista, ei vastuun pakoilua. Suomi ei nouse populismilla eikä sillä, ettei Venäjän laittoman hyökkäyssodan vaikutuksia Suomen talouteen tunnusteta, vaan aidoilla päätöksillä, jotka vahvistavat työtä ja kasvua, Partanen päättää.