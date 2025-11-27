Europarlamentti ja jäsenmaat sopuun Venäjän fossiilien tiukasta tuontikiellosta

“Tämä on historiallinen lopputulos: EU ottaa valtavan harppauksen irti Venäjän kaasusta ja öljystä. Riippuvuuteen Venäjän energian tuonnista ei palata enää koskaan. Parlamentti sai läpi kantansa merkittävistä tiukennuksista EU-komission alkuperäiseen esitykseen, mikä tarkoittaa miljardien eurojen vientitulojen leikkaamista lisää pois Venäjältä. Kaasun tuonnin kielto aikaistuu, lain valvonta ja rangaistukset tiukkenevat sekä EU-komissio lupaa antaa alkuvuodesta 2026 uuden lakiesityksen myös öljyntuonnin kiellosta viimeistään 2027 loppuun mennessä”, Niinistö sanoo.

Niinistö pitää lopputulosta hyvin huomattavana parannuksena komission alkuperäiseen esitykseen.

“Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen ja parlamentin saamiin muutoksiin. Suomalaisena meppinä olen tehnyt jo vuosia töitä europarlamentissa sen puolesta, että Venäjän fossiilienergian tuonti saadaan lopetettua kokonaisuudessaan ja pysyvästi. Neuvotteluissa saimme Euroopan komissiolta sitoumuksen valmistella lakiehdotus öljyn tuontikiellosta vuoden 2026 alussa, jotta kielto tulisi voimaan niin nopeasti kuin mahdollista, viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämä on merkittävä edistysaskel”, Niinistö sanoo.

Neuvottelutulos tarkoittaa sitä, että Venäjän kaasun tuonti kielletään vaiheittain. Spot-markkinoiden kaasukauppa kielletään jo lain astuessa voimaan alkuvuodesta 2026. Pitkät sopimukset nesteytetyn maakaasun tuonnissa kielletään 2027 alusta alkaen ja putkikaasun osalta 30. syyskuuta 2027 mennessä. Tämän jälkeen kaikki kaasun tuonti Venäjältä EU-markkinoille on kielletty, ja kielto koskee kaikkia EU-maita ja maahantuovia yrityksiä. Kielto aikaistui merkittävästi, sillä EU-komission ja jäsenmaiden kanta oli kieltää pitkät sopimukset vasta vuoden 2027 loppuun mennessä.

Lisäksi europarlamentti sai läpi kantansa EU-tason yhtenäisistä valvontamenetelmistä ja rangaistuksista lainsäädännön rikkomuksista. Nämä varmistavat, että lakia ei voi kiertää.

“Vaikka osa Venäjän fossiilienergian tuonnista on jo pakotteiden piirissä, tämä lainsäädäntö tiukentaa huomattavasti myös niihin liittyvää valvontaa. Tuontikielto on pysyvä ja sen valvonta on huomattavasti tiukempaa kuin pakotteisiin liittyvä valvontalainsäädäntö. Siksi Venäjän on entistä vaikeampi tämän lainsäädännön astuttua voimaan kiertää EU-lainsäädäntöä. Tämän lain avulla Venäjä menettää verrattuna vuoteen 2024 noin 22 miljardin euron edestä tuloja fossiilienergian viennistä Eurooppaan. Siten tämä laki on hyvin tärkeä myös Ukrainan tukemisessa ja Venäjän sotatalouden pysäyttämisessä”, Niinistö korostaa.