Vihreät Euroopan parlamentissa

Europarlamentti ja jäsenmaat sopuun Venäjän fossiilien tiukasta tuontikiellosta

3.12.2025 03:27:15 EET | Vihreät Euroopan parlamentissa | Tiedote

Jaa

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä parlamentti ja EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Tanska saivat neuvoteltua sovun Venäjän fossiilienergian tuontikiellon tiukentamisesta. Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) on ollut parlamentin pääneuvottelija yhdessä EPP-ryhmän latvialaisen europarlamentaarikko Inese Vaideren kanssa.

Parlamentin, neuvoston ja komission edustajat sovun syntymisen jälkeen tiistaiyönä EU-parlamentissa Brysselissä
Parlamentin, neuvoston ja komission edustajat sovun syntymisen jälkeen tiistaiyönä EU-parlamentissa Brysselissä Minna Manninen

“Tämä on historiallinen lopputulos: EU ottaa valtavan harppauksen irti Venäjän kaasusta ja öljystä. Riippuvuuteen Venäjän energian tuonnista ei palata enää koskaan. Parlamentti sai läpi kantansa merkittävistä tiukennuksista EU-komission alkuperäiseen esitykseen, mikä tarkoittaa miljardien eurojen vientitulojen leikkaamista lisää pois Venäjältä. Kaasun tuonnin kielto aikaistuu, lain valvonta ja rangaistukset tiukkenevat sekä EU-komissio lupaa antaa alkuvuodesta 2026 uuden lakiesityksen myös öljyntuonnin kiellosta viimeistään 2027 loppuun mennessä”, Niinistö sanoo.

Niinistö pitää lopputulosta hyvin huomattavana parannuksena komission alkuperäiseen esitykseen.

“Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen ja parlamentin saamiin muutoksiin. Suomalaisena meppinä olen tehnyt jo vuosia töitä europarlamentissa sen puolesta, että Venäjän fossiilienergian tuonti saadaan lopetettua kokonaisuudessaan ja pysyvästi. Neuvotteluissa saimme Euroopan komissiolta sitoumuksen valmistella lakiehdotus öljyn tuontikiellosta vuoden 2026 alussa, jotta kielto tulisi voimaan niin nopeasti kuin mahdollista, viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämä on merkittävä edistysaskel”, Niinistö sanoo. 

Neuvottelutulos tarkoittaa sitä, että Venäjän kaasun tuonti kielletään vaiheittain. Spot-markkinoiden kaasukauppa kielletään jo lain astuessa voimaan alkuvuodesta 2026. Pitkät sopimukset nesteytetyn maakaasun tuonnissa kielletään 2027 alusta alkaen ja putkikaasun osalta 30. syyskuuta 2027 mennessä. Tämän jälkeen kaikki kaasun tuonti Venäjältä EU-markkinoille on kielletty, ja kielto koskee kaikkia EU-maita ja maahantuovia yrityksiä. Kielto aikaistui merkittävästi, sillä EU-komission ja jäsenmaiden kanta oli kieltää pitkät sopimukset vasta vuoden 2027 loppuun mennessä.

Lisäksi europarlamentti sai läpi kantansa EU-tason yhtenäisistä valvontamenetelmistä ja rangaistuksista lainsäädännön rikkomuksista. Nämä varmistavat, että lakia ei voi kiertää.

“Vaikka osa Venäjän fossiilienergian tuonnista on jo pakotteiden piirissä, tämä lainsäädäntö tiukentaa huomattavasti myös niihin liittyvää valvontaa. Tuontikielto on pysyvä ja sen valvonta on huomattavasti tiukempaa kuin pakotteisiin liittyvä valvontalainsäädäntö. Siksi Venäjän on entistä vaikeampi tämän lainsäädännön astuttua voimaan kiertää EU-lainsäädäntöä. Tämän lain avulla Venäjä menettää verrattuna vuoteen 2024 noin 22 miljardin euron edestä tuloja fossiilienergian viennistä Eurooppaan. Siten tämä laki on hyvin tärkeä myös Ukrainan tukemisessa ja Venäjän sotatalouden pysäyttämisessä”, Niinistö korostaa.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät Euroopan parlamentissa

Vihreiden MEP Ohisalo: Sosiaalisen median ikärajat lapsille ja nuorille ovat tervetullut aloite europarlamentilta27.11.2025 09:50:54 EET | Tiedote

Euroopan parlamentti hyväksyi eilen täysistunnossaan päätöslauselman, jossa se vaatii komissiolta useita toimia lasten ja nuorten suojelemiseksi digialustoilla. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo pitää europarlamentin uutta kantaa tervetulleena aloitteena ja kannattaa vahvaa uutta sääntelyä lasten ja nuorten suojaksi esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla.

Europarlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtaja Ville Niinistö: Uusi EU:n pakotepaketti syventää kiristysruuvia Venäjän talouteen23.10.2025 11:36:41 EEST | Tiedote

Europarlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtaja Ville Niinistö (vihr) kiittää EU-komissiota ja jäsenmaita uuden 19. pakotepaketin hyväksymisestä. Siinä pakotteiden piiriin tulee Venäjän LNG-kaasuntuonti Eurooppaan ja siinä lisätään toimia Venäjän varjolaivaston pysäyttämiseksi. Niinistö peräänkuuluttaa sen vaikutusten vahvistamista sillä, että parlamentin ja jäsenmaiden energiaministerineuvoston käsittelyssä parhaillaan oleva laki kaasuntuonnin pysyvästä kiellosta hyväksytään mahdollisimman tiukkana. Niinistö on asiassa parlamentin pääneuvottelijana.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye