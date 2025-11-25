NestAI kehittää Business Finlandin tuella fyysistä tekoälyä miehittämättömiin järjestelmiin
NestAI, nopeasti kasvava eurooppalainen fyysisen tekoälyn tutkimus- ja kehityslaboratorio, rakentaa seuraavan sukupolven tekoälyratkaisuja aloille kuten logistiikka, tarkastus, valvonta, turvallisuus ja puolustus. Yrityksen ytimessä ovat sen miehittämättömien järjestelmien ja komentokeskusten (C2) avoimet, modulaariset ja yhteentoimivat alustat. Yhtiö aloitti kehitystyön alkuvuodesta 2025 Business Finlandin tuella, jonka avulla rakennettiin ensimmäiset toimivat prototyypit.
Business Finland vauhdittaa NestAI:n kunnianhimoista tutkimus- ja kehitysohjelmaa
Keväällä 2025 NestAI käynnisti monivuotisen tutkimus- ja kehitysohjelman, joka kattaa miehittämättömät järjestelmät, sulautetut ohjelmistot, tekoälyn, parviälyn sekä edge–cloud-arkkitehtuurit. Ohjelman käynnistys sai vauhtia Business Finlandin rahoituksesta, joka mahdollisti nopean etenemisen ja ensimmäisten prototyyppien rakentamisen jo muutamassa kuukaudessa.
Tällainen ketteryys on ratkaisevaa aloilla, joilla kilpailukyky perustuu teknologiseen etumatkaan ja nopeisiin kehityssykleihin. Samalla se vastaa laajempaan tarpeeseen vahvistaa Suomen ja Euroopan puolustuskykyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Puolustusteknologian kehitys on siirtymässä yhä vahvemmin ketterään ekosysteemimalliin, jossa Business Finlandin rooli dynaamisena ja vaikuttavana TKI-kumppanina korostuu.
“NestAI:n kanssa pilotoimme uutta ketterää toimintamallia. Yhteistyö on toiminut erinomaisesti ja mahdollistanut nopean etenemisen ja hienot tulokset. Puolustus ja turvallisuus ovat Business Finlandin keskeisiä painopistealueita. Tavoitteemme on tukea uusien, strategisesti tärkeiden ekosysteemien syntymistä – kuten on nähty avaruus- ja pelialoilla – ja edistää vastaavaa kehitystä myös puolustussektorilla,” sanoo Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.
Reaaliaikaisesta datasta kohti tekoälyohjattua autonomiaa
NestAI:n vision ytimessä on avoin, modulaarinen ja yhteentoimiva tekoälypohjainen komentokeskus. Se yhdistää tietoa useista lähteistä – kuten UAV-sensoreista, reunalaitteista ja tilannetietoalustoista – ja hyödyntää sitä toimintojen ja päätöksenteon automatisointiin kriittisissä ympäristöissä.
“Kriittisissä ympäristöissä käytettävien tekoäly- ja autonomiajärjestelmien on oltava aina toimintavarmoja, läpinäkyviä ja luotettavia. Rakentamalla alusta alkaen avoimia ja yhteentoimivia järjestelmiä varmistamme mukautuvuuden, tietoturvan ja pitkäjänteisen teknologisen omavaraisuuden. Business Finlandin tuki oli ratkaiseva kehityksen vauhdittamisessa ja korostaa, kuinka tärkeää on vahva ekosysteemi Euroopan kilpailukyvyn ja resilienssin kannalta,” kertoo Peter Sarlin, NestAI:n taustalla toimivan PostScriptumin hallituksen puheenjohtaja.
NestAI:n järjestelmät on suunniteltu monialaisiin sovelluksiin vaativiin ja nopeasti kehittyviin ympäristöihin – tilanteisiin, joissa autonominen yhteistoiminta ja nopea tilannetieto ovat ratkaisevan tärkeitä. Tavoitteena on teknologia, joka laajentaa ihmisen tilannetietoisuutta ja toimintakykyä – turvallisesti, läpinäkyvästi ja tehtäväkohtaisesti mukautuen.
Eurooppalainen fyysisen tekoälyn edelläkävijä
NestAI:n uusien teknologioiden kehitys tapahtuu Euroopalle ratkaisevalla hetkellä, jolloin teknologinen suvereniteetti ja nopea innovaatio ovat nousseet keskeisiksi turvallisuuden ja kilpailukyvyn edellytyksiksi. Yhtiö on kertonut ensimmäistä kertaa toiminnastaan julkisesti syyskuussa, minkä jälkeen se on julkistanut yhden alkuvaiheen kumppanuuksistaan Puolustusvoimien kanssa sekä myöhemmin strategisen kumppanuuden Nokian kanssa. NestAI jatkaa nyt uuden eurooppalaisen yhteistyön mallin rakentamista strategisten ja missiolähtöisten kumppanuuksien kautta. Nämä kumppanuudet osoittavat, kuinka syväteknologiakehitys yhdistettynä teolliseen mittaluokkaan vauhdittavat eurooppalaisen omavaraisuuden ja kyvykkyyksien kehittämistä. Hitaiden ja pirstaleisten kehityssyklien korvaaminen nopealla, koordinoidulla ja missiolähtöisellä etenemisellä heijastaa uutta eurooppalaista ajatusmallia puolustusteollisten innovaatioiden ja kyvykkyyksien kehittämisessä: tärkeimpien etujen turvaamista syvenevän yhteistyön ja arvolähtöisen vaikuttavuuden kautta.
Business Finland julkaisi uuden strategiansa marraskuun 2025 lopussa. Tekoäly, puolustus ja turvallisuus muodostavat sen keskeisen painopisteen Suomen tulevassa innovaatioagendassa.
Yhteyshenkilöt
Tomi KorhonenHead of PR and MediaBusiness FinlandPuh:+358 50 449 9575tomi.korhonen@businessfinland.fi
Kuvat
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 650 asiantuntijaa 37 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
NestAI on nopeasti kasvava eurooppalainen tekoälylaboratorio, joka rakentaa seuraavan sukupolven fyysistä tekoälyteknologiaa. Pääkonttoriaan Suomessa pitävä NestAI kehittää avoimia, modulaarisia ja yhteentoimivia alustoja sekä AI -järjestelmiä miehittämättömiin ja command-and-control-ratkaisuihin eri sektoreille, kuten logistiikkaan, turvallisuuteen, valvontaan, puolustukseen ja kriittiseen infrastruktuuriin. PostScriptumin luotsaamana NestAI rakentaa tekoälyjärjestelmiä, jotka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin ja pitkäjänteiseen kestävyyteen, ja muovaavat fyysisen AI:n tulevaisuutta vahvistaen Euroopan teknologista kilpailukykyä.
