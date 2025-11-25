NestAI kehittää Business Finlandin tuella fyysistä tekoälyä miehittämättömiin järjestelmiin

Business Finland vauhdittaa NestAI:n kunnianhimoista tutkimus- ja kehitysohjelmaa

Keväällä 2025 NestAI käynnisti monivuotisen tutkimus- ja kehitysohjelman, joka kattaa miehittämättömät järjestelmät, sulautetut ohjelmistot, tekoälyn, parviälyn sekä edge–cloud-arkkitehtuurit. Ohjelman käynnistys sai vauhtia Business Finlandin rahoituksesta, joka mahdollisti nopean etenemisen ja ensimmäisten prototyyppien rakentamisen jo muutamassa kuukaudessa.

Tällainen ketteryys on ratkaisevaa aloilla, joilla kilpailukyky perustuu teknologiseen etumatkaan ja nopeisiin kehityssykleihin. Samalla se vastaa laajempaan tarpeeseen vahvistaa Suomen ja Euroopan puolustuskykyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Puolustusteknologian kehitys on siirtymässä yhä vahvemmin ketterään ekosysteemimalliin, jossa Business Finlandin rooli dynaamisena ja vaikuttavana TKI-kumppanina korostuu.

“NestAI:n kanssa pilotoimme uutta ketterää toimintamallia. Yhteistyö on toiminut erinomaisesti ja mahdollistanut nopean etenemisen ja hienot tulokset. Puolustus ja turvallisuus ovat Business Finlandin keskeisiä painopistealueita. Tavoitteemme on tukea uusien, strategisesti tärkeiden ekosysteemien syntymistä – kuten on nähty avaruus- ja pelialoilla – ja edistää vastaavaa kehitystä myös puolustussektorilla,” sanoo Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.

Reaaliaikaisesta datasta kohti tekoälyohjattua autonomiaa

NestAI:n vision ytimessä on avoin, modulaarinen ja yhteentoimiva tekoälypohjainen komentokeskus. Se yhdistää tietoa useista lähteistä – kuten UAV-sensoreista, reunalaitteista ja tilannetietoalustoista – ja hyödyntää sitä toimintojen ja päätöksenteon automatisointiin kriittisissä ympäristöissä.

“Kriittisissä ympäristöissä käytettävien tekoäly- ja autonomiajärjestelmien on oltava aina toimintavarmoja, läpinäkyviä ja luotettavia. Rakentamalla alusta alkaen avoimia ja yhteentoimivia järjestelmiä varmistamme mukautuvuuden, tietoturvan ja pitkäjänteisen teknologisen omavaraisuuden. Business Finlandin tuki oli ratkaiseva kehityksen vauhdittamisessa ja korostaa, kuinka tärkeää on vahva ekosysteemi Euroopan kilpailukyvyn ja resilienssin kannalta,” kertoo Peter Sarlin, NestAI:n taustalla toimivan PostScriptumin hallituksen puheenjohtaja.

NestAI:n järjestelmät on suunniteltu monialaisiin sovelluksiin vaativiin ja nopeasti kehittyviin ympäristöihin – tilanteisiin, joissa autonominen yhteistoiminta ja nopea tilannetieto ovat ratkaisevan tärkeitä. Tavoitteena on teknologia, joka laajentaa ihmisen tilannetietoisuutta ja toimintakykyä – turvallisesti, läpinäkyvästi ja tehtäväkohtaisesti mukautuen.

Eurooppalainen fyysisen tekoälyn edelläkävijä

NestAI:n uusien teknologioiden kehitys tapahtuu Euroopalle ratkaisevalla hetkellä, jolloin teknologinen suvereniteetti ja nopea innovaatio ovat nousseet keskeisiksi turvallisuuden ja kilpailukyvyn edellytyksiksi. Yhtiö on kertonut ensimmäistä kertaa toiminnastaan julkisesti syyskuussa, minkä jälkeen se on julkistanut yhden alkuvaiheen kumppanuuksistaan Puolustusvoimien kanssa sekä myöhemmin strategisen kumppanuuden Nokian kanssa. NestAI jatkaa nyt uuden eurooppalaisen yhteistyön mallin rakentamista strategisten ja missiolähtöisten kumppanuuksien kautta. Nämä kumppanuudet osoittavat, kuinka syväteknologiakehitys yhdistettynä teolliseen mittaluokkaan vauhdittavat eurooppalaisen omavaraisuuden ja kyvykkyyksien kehittämistä. Hitaiden ja pirstaleisten kehityssyklien korvaaminen nopealla, koordinoidulla ja missiolähtöisellä etenemisellä heijastaa uutta eurooppalaista ajatusmallia puolustusteollisten innovaatioiden ja kyvykkyyksien kehittämisessä: tärkeimpien etujen turvaamista syvenevän yhteistyön ja arvolähtöisen vaikuttavuuden kautta.

Business Finland julkaisi uuden strategiansa marraskuun 2025 lopussa. Tekoäly, puolustus ja turvallisuus muodostavat sen keskeisen painopisteen Suomen tulevassa innovaatioagendassa.