Vetoomus: Uudenkaupungin rata on peruskorjattava viipymättä ja henkilöjunaliikenne käynnistettävä
Turku–Uusikaupunki-radan peruskorjaus on valtakunnallisesti merkittävä hanke, joka kuuluu Väyläviraston priorisoimaan rataverkon investointiohjelmaan. Radan nykyinen kunto ei täytä nykystandardeja. Peruskorjaus tukee huoltovarmuutta ja vaarallisten aineiden kuljetuksia. Hanke on suunnitteluvalmiudeltaan toteutettavissa heti, sillä ratasuunnitelma valmistuu kuluvan vuoden aikana.
Perusparannuksen ja radan kehittämisen kustannusarvio on yhteensä 180 miljoonaa euroa. Toteutus vahvistaa elinkeinoelämän kilpailukykyä, tukee vihreän siirtymän investointeja ja parantaa tasoristeysturvallisuutta. Lisäksi hanke on keskeinen osa Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen tavoiteverkkoa ja luo pitkän aikavälin mahdollisuuksia yhdyskuntarakenteen kehittämiseen.
Rataosuus yhdistää Varsinais-Suomen keskeisimpiä teollisuus- ja satamatoimintoja Turun kautta valtakunnalliseen rataverkkoon, ja sen toiminnan varmistaminen on keskeistä kriittisten kuljetusten varmistamiseksi myös poikkeusoloissa.
“Radan perusparannus tukee myös lähijunaliikenteen käynnistämistä. Alueella on kasvava tarve joustaville ja kestävälle liikkumisratkaisuille, jotka helpottavat työvoiman liikkuvuutta ja alueen kilpailukykyä. Raideliikenteen parantaminen lisäisi saavutettavuutta, vahvistaisi työssäkäyntialuetta ja tukisi alueen vetovoimaa asuin- ja työpaikkana”, sanoo Uudenkaupungin kauppakamariosaston puheenjohtaja Rami Tähtinen.
”Hanke olisi samalla merkittävä elinkeinoelämän vahvistaja sekä Turun seudun että Vakka-Suomen radanvarsikuntien alueella”, painottaa hankkeen tärkeyttä myös kansanedustaja ja Vahterus Oy:n perustaja Mauri Kontu.
Huoltovarmuus ja vihreä siirtymä kulkevat raiteilla
Yksi Uudenkaupungin rataa ja samalla Suomen suurimpia junarahtia käyttäviä toimijoita on Yara Suomi Oy. Yara tuottaa Suomessa lannoitteita, jotka ovat välttämättömiä kotimaiselle ruoantuotannolle ja ruokaturvalle. Yaran Uudenkaupungin, Siilinjärven ja Kokkolan tehtaat muodostavat tiiviin kokonaisuuden ja tehtaiden välillä kulkee noin 200 vaunua päivässä.
Yaran Uudenkaupungin tehdas ja satama muodostavat huoltovarmuuden kannalta kriittisen solmukohdan. Tehtaan sijainnin merkitys on vuosien varrella vain kasvanut. Nykyään sen satamassa käsitellään vuosittain noin 350 laivaa ja 1,7 miljoonaa tonnia erilaisia tuotteita. Kriisitilanteessa syväsatama soveltuu useiden tavaralajien käsittelyyn.
“Lannoitteiden valmistus on jatkuvasti käynnissä ja raaka-aineiden tulee liikkua tehtaiden välillä viikon jokaisena päivänä. Maailmanpoliittisen tilanteen kiristyessä Suomen ruokaturva ja huoltovarmuus on turvattava ja Yara Suomen tuotanto on tässä avainasemassa”, korostaa Yaran Uudenkaupungin tehtaanjohtaja Lauri Heimala.
Green North Energy kehittää Naantaliin Suomen ensimmäistä vihreän ammoniakin tuotantolaitosta, jonka huoltovarmuudellinen merkitys niin lannoitetuotannossa kuin muussa kemianteollisuudessa on merkittävä. Naantalin hankkeen täyden kapasiteetin arvioidaan olevan noin 200 000 tonnia ammoniakkia vuodessa.
"Ammoniakin turvallinen ja vähäpäästöinen logistiikka edellyttää kattavaa ja luotettavaa raideverkostoa. Kotimaiset toimitukset tapahtuisivat tehokkaimmin rautateitse, jolloin vaikutus Varsinais-Suomen rataverkon käyttöasteeseen olisi huomattava," huomauttaa Green North Energyn toimitusjohtaja Jussi Ylinen.
Lähijunaliikenne on edellytys toimivalle työssäkäyntialueelle
Yksi Varsinais-Suomen merkittävimmistä työllistäjistä on Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdas, jonka sarjatuotanto-osaaminen on Suomessa poikkeuksellista. Sopimusvalmistajana se mahdollistaa kansainvälisten asiakkaiden tuotantotarpeiden täyttämisen yhtenä vientiteollisuuden veturina. Huoltovarmuuden näkökulmasta tehdas tarjoaa keskeistä teollista kyvykkyyttä länsirannikolla.
Tehtaan tuotannon noustessa ja työntekijämäärän kasvaessa Turku ja sen ympäryskunnat ovat välttämättömiä tehtaan työvoiman saatavuudelle. Uusikaupunki−Turku-rautatieyhteys on merkittävä mahdollistaja työssäkäyntialueen toimivuudelle.
“Rautatieyhteyden aikaansaama työvoiman sujuvampi liikkuvuus mahdollistaa osaajien sitoutumisen ja työvoiman riittävyyden, mutta myös koko alueen teollisen kehityksen ja kilpailukyvyn vahvistumisen”, kertoo Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaan tehtaanjohtaja Antero Karhu.
Uudenkaupungin radan investointia on kiirehdittävä
Turku–Uusikaupunki-radan peruskorjaus on Suomelle strateginen investointi, joka vahvistaa huoltovarmuutta ja osaajien liikkuvuutta.
“Uudenkaupungin radan peruskorjaus on tunnistettu yhdeksi Suomen kriittisimmistä rataverkon korjauskohteista. Ratasuunnitelmat mahdollistavat sen toteuttamisen heti. Seuraavassa Liikenne 12 -suunnitelmaa tarkentavassa väyläverkon investointiohjelmassa, se tulee nostaa kiireellisten hankkeiden prioriteettikoriin 1. Osana hanketta on tärkeä toteuttaa Naantaliin johtavan radan peruskorjaus ja sähköistäminen”, toteaa Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Malla Rannikko-Laine.
Uudenkaupungin rata ja Naantalin yhteys muodostavat yhdessä kriittisen logistisen kokonaisuuden, joka tukee sekä huoltovarmuutta että vihreän siirtymän investointeja. Kokonaisuus vahvistaa samalla rautatiekuljetusten roolia teollisuuden logistiikassa ja tukisi Suomen ilmastotavoitteita.
