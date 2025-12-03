Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialueen työhyvinvointikyselyn tulokset heikentyneet haastavassa taloustilanteessa

3.12.2025 14:30:13 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Työterveyslaitoksen toteuttaman Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyn tulokset ovat heikentyneet viime vuodesta Keski-Suomen hyvinvointialueella.

“Vuosittainen työhyvinvointikysely on tärkeä väylä kuulla meidän kaikkien hyvinvointialueella työtä tekevien ääntä ja kokemaa tilanteesta, jossa hyvinvointialueella olemme tällä hetkellä”, vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo sanoo.

Työstressiä kokevien osuus on lisääntynyt kaikilla toimialoilla. Lisäksi lähes 60 prosenttia vastaajista kokee, ettei heillä ole vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin työssä. Viime vuonna osuus oli 48 prosenttia.

Työstä hyvin palautuvien määrä on lisääntynyt hieman edellisvuodesta ollen tänä vuonna 37 prosenttia vastaajista. Työkykynsä alentuneeksi (0–7/10) kokee kuitenkin 42 prosenttia vastaajista, mikä on enemmän kuin viime vuonna (36 prosenttia). Myös työkykynsä huonoksi (0–5/10) kokevien osuus on noussut kyselyn perusteella 14 prosenttiin.

“Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat heikentyneet, ja pidämme tätä erittäin vakavasti otettavana viestinä. Kyselyn tulokset kertovat vahvasti tilanteesta, jossa olemme, ja miten se vaikuttaa hyvinvointialueen työntekijöihin ja työyhteisöihin. Kyselyn aikana ilmassa oli paljon keskeneräisiä asioita, jotka vaikuttavat laajasti eri työyhteisöihin. Johtona ja esihenkilöinä meidän vastuullamme on varmistaa, että henkilöstöllä on edellytykset onnistua työssään ja jaksaa arjessa. Näitä teemoja meidän on käsiteltävä edelleen niin ylimmässä johdossa kuin arjen esihenkilötyössä ”, sanoo Kallimo.

“Hyvinvointialueen heikko taloudellinen tilanne ja talouden korjaamiseen liittyvät toimet, kuten arviointimenettely, yhteistoimintamenettely ja lomautukset, tuovat epävarmuutta tulevasta. Meidän on saatava kestävät ratkaisut aikaiseksi talouden ja toiminnan yhteensovittamisessa sekä palvelurakenteissa, joiden päälle pystytään rakentamaan myös hyvää työarkea”, Kallimo lisää.

Työn voimavaratekijöissäkin on tapahtunut hiukan heikentymistä edellisvuoteen verrattuna. Työyhteisön toiminta on silti edelleen tärkeä voimavara ja suhteellisen hyvällä tasolla: 69 prosenttia kokee työyhteisön yhteistyön toimivana, 74 prosenttia kokee, että tietoa pyritään jakamaan työyhteisön sisällä ja 76 prosenttia, että toisia pidetään ajan tasalla työasioista. Lisäksi työyhteisön tuki esihenkilötyölle, jota mitattiin ensimmäistä kertaa, oli hyvällä tasolla, 64 prosenttia. Lähiesihenkilön toiminnan kokee edelleen oikeudenmukaiseksi 74 prosenttia. Sen sijaan päätöksenteon kokee oikeudenmukaisena vain 31 prosenttia.

Keski-Suomen hyvinvointialuetta työnantajana oli valmis suosittelemaan 52 prosenttia kyselyyn vastanneista työntekijöistä. Viime vuonna luku oli 66 prosenttia.

Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyyn vastasi tänä vuonna 6 199 työntekijää eli 53 prosenttia Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstöstä. Kysely toteutettiin 14.10.–10.11.2025. 

Avainsanat

työhyvinvointitaloustilannekeski-suomikyselytuloksettyöntekijät

Yhteyshenkilöt

Viestinnän yhteyshenkilö: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, emilia.nikkinen@hyvaks.fi, p. 050 517 5659

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.12.2025 03:33:08 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 2.12.2025 Liikenneonnettomuudet Nelostie Äänekoski ja Länsi-Päijänteentie Jyväskylä Äänekoskella Hirvaskankaalla Nelostiellä henkilöauto törmäsi tien reunakaiteeseen tiistain vastaisena yönä. Autossa oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet tapauksessa. Nelostien etelään menevä kaista oli reilun tunnin ajan poikki yöllä, mutta liikenne saatiin ohjattua Uuraistentien liittymien kautta takaisin Nelostielle siten, ettei matka-aika käytännössä pidentynyt. Jyväskylässä Myllyjärventien ja Länsi-Päijänteentien risteyksessä olevassa liikenneympyrässä henkilöauto törmäsi kiveen ja syttyi palamaan. Pelastuslaitos sammutti palon, ajoneuvosta ei aiheutunut liikenteelle haittaa sen ollessa ajoradan ulkopuolella. Kuljettaja oli päässyt omatoimisesti ajoneuvosta ulos ja hänet toimitetttiin sairaalaan jatkotutkimuksiin. Poliisi tutkii molempia tapauksia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye