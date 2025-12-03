Keski-Suomen hyvinvointialueen työhyvinvointikyselyn tulokset heikentyneet haastavassa taloustilanteessa
Työterveyslaitoksen toteuttaman Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyn tulokset ovat heikentyneet viime vuodesta Keski-Suomen hyvinvointialueella.
“Vuosittainen työhyvinvointikysely on tärkeä väylä kuulla meidän kaikkien hyvinvointialueella työtä tekevien ääntä ja kokemaa tilanteesta, jossa hyvinvointialueella olemme tällä hetkellä”, vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo sanoo.
Työstressiä kokevien osuus on lisääntynyt kaikilla toimialoilla. Lisäksi lähes 60 prosenttia vastaajista kokee, ettei heillä ole vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin työssä. Viime vuonna osuus oli 48 prosenttia.
Työstä hyvin palautuvien määrä on lisääntynyt hieman edellisvuodesta ollen tänä vuonna 37 prosenttia vastaajista. Työkykynsä alentuneeksi (0–7/10) kokee kuitenkin 42 prosenttia vastaajista, mikä on enemmän kuin viime vuonna (36 prosenttia). Myös työkykynsä huonoksi (0–5/10) kokevien osuus on noussut kyselyn perusteella 14 prosenttiin.
“Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat heikentyneet, ja pidämme tätä erittäin vakavasti otettavana viestinä. Kyselyn tulokset kertovat vahvasti tilanteesta, jossa olemme, ja miten se vaikuttaa hyvinvointialueen työntekijöihin ja työyhteisöihin. Kyselyn aikana ilmassa oli paljon keskeneräisiä asioita, jotka vaikuttavat laajasti eri työyhteisöihin. Johtona ja esihenkilöinä meidän vastuullamme on varmistaa, että henkilöstöllä on edellytykset onnistua työssään ja jaksaa arjessa. Näitä teemoja meidän on käsiteltävä edelleen niin ylimmässä johdossa kuin arjen esihenkilötyössä ”, sanoo Kallimo.
“Hyvinvointialueen heikko taloudellinen tilanne ja talouden korjaamiseen liittyvät toimet, kuten arviointimenettely, yhteistoimintamenettely ja lomautukset, tuovat epävarmuutta tulevasta. Meidän on saatava kestävät ratkaisut aikaiseksi talouden ja toiminnan yhteensovittamisessa sekä palvelurakenteissa, joiden päälle pystytään rakentamaan myös hyvää työarkea”, Kallimo lisää.
Työn voimavaratekijöissäkin on tapahtunut hiukan heikentymistä edellisvuoteen verrattuna. Työyhteisön toiminta on silti edelleen tärkeä voimavara ja suhteellisen hyvällä tasolla: 69 prosenttia kokee työyhteisön yhteistyön toimivana, 74 prosenttia kokee, että tietoa pyritään jakamaan työyhteisön sisällä ja 76 prosenttia, että toisia pidetään ajan tasalla työasioista. Lisäksi työyhteisön tuki esihenkilötyölle, jota mitattiin ensimmäistä kertaa, oli hyvällä tasolla, 64 prosenttia. Lähiesihenkilön toiminnan kokee edelleen oikeudenmukaiseksi 74 prosenttia. Sen sijaan päätöksenteon kokee oikeudenmukaisena vain 31 prosenttia.
Keski-Suomen hyvinvointialuetta työnantajana oli valmis suosittelemaan 52 prosenttia kyselyyn vastanneista työntekijöistä. Viime vuonna luku oli 66 prosenttia.
Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyyn vastasi tänä vuonna 6 199 työntekijää eli 53 prosenttia Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstöstä. Kysely toteutettiin 14.10.–10.11.2025.
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
