Apulaispormestari Vanhanen arviointineuvoston varhaiskasvatusraportista: “Tasa-arvoisten varhaiskasvatusmahdollisuuksien parantamista on välttämätöntä jatkaa”

Reetta Vanhanen: Sophie Mannerheimin sairaalakoulu saa vihdoin pysyvät hyvät tilat 7.11.2025 14:16:16 EET | Tiedote

Sophie Mannerheimin koulu on odottanut pitkään pysyviä tiloja ja toiminnot siirtyvät väliaikaisista tiloista tulevaisuudessa Laakson yhteissairaalan lähelle. Kasvatus- ja koulutuslautakunta teki kokouksessaan 21.10. päätöksen tarveselvityksestä ja tilojen suunnittelun aloittamisesta Laakson sairaalan yhteyteen. Opetustiloja toteutetaan noin 140:lle oppilaalle perusparannettaviin ja laajennettavaan tiloihin osoitteessa Lääkärinkatu 6. Uudet tilat otetaan käyttöön elokuuhun 2029 mennessä. Päätös on merkittävä ja tärkeä parannus sairaalakoulun oppilaille. “Tarjoamme sairaalakoulussa vaativan erityistuen ohjausta sekä sairaalaopetusta psykiatrian ja somaattisten sairauksien osastoilla oleville peruskouluikäisille lapsillemme. Olen tavattoman iloinen, että sairaalakoulu on saamassa vihdoin pysyvät toimivat tilat lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen välittömästä läheisyydestä. Oppiminen ja koulunkäynti on jokaisen lapsen oikeus”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari ja lääkä