Tämä “jäätelökioski” on auki ympäri vuoden – Hesburgereissa myydään talvikaudella liki miljoona jäätelöannosta

Hesburgerin viestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtaja Ieva Salmela kertoo, että jäätelöannosten kysyntä on Hesburgereissa melko tasaista ympäri vuoden. Korkein myyntipiikki on nähtävissä kesäkuukausina (touko-elokuu), jolloin jäätelöannoksia on myyty kuluneen vuoden kesänä yli 1 470 000 kappaletta. Jäätelöä myydään kuitenkin runsaasti myös talvikuukausina.

– Moni kuvittelee, että jäätelöä ostetaan vain kesäisin, mutta me myymme yli neljäsosan jäätelöstämme marras-helmikuussa. Viime talvena Hesburgereissa myytiin yli 928 000 jäätelöannosta ja koko vuoden aikana yli 3,5 miljoonaa, Salmela kertoo.

Hesburgerin suosituin jäätelöannos on Kinuskipehmyt, ja eniten jäätelöä on viimeisen vuoden aikana myyty kauppakeskusten yhteydessä olevissa Hesburgereissa. Myyntitilaston kärjessä ovat Triplan Hesburger Pasilassa, Jumbon Hesburger Vantaalla ja Antintalon Hesburger Turussa.

Suomessa valmistetut pirtelömaut kulkevat myös Eurooppaan

Hesburgerin pehmytit saavat täyteläisen makunsa suomalaisesta maidosta – tarkemmin sanottuna Valion kotimaisesta ja vastuullisesti tuotetusta maidosta. Myös pirtelöiden makuaineet valmistetaan Suomessa, Suonenjoella ja Hesburgerille räätälöidyillä resepteillä. Hesburgerin jäätelömassan valmistaa nykyisin Valio, jonka kanssa Hesburger on tehnyt yhteistyötä jo yli 15 vuotta. Hesburger otti Valion valmistaman jäätelömassan käyttöön Pehmyt-tuotteissaan syksyllä 2023, ja tänä kesänä Valio lanseerasi Hesburgerille myös uudet pirtelömaut.

– Kehitimme jäätelömassan varta vasten maku edellä, ja Valion valmistama massa oli yksinkertaisesti paras. Raaka-aineiden valinnassa huomioimme kuitenkin aina myös laadun, toimitusvarmuuden, vastuullisuusnäkökulmat ja hinnan. Myös kotimaisuus on meille tärkeä tekijä, Salmela kertoo.

Valion Suomessa valmistetut pirtelömaut kulkevat paitsi Suomen Hesburgereihin, myös yhtiön ulkomailla sijaitseviin toimipisteisiin. Ketjulla on tällä hetkellä toimintaa yhdeksässä Euroopan maassa.

– Suomalaisista pirtelömauistamme voi siis nauttia nykyisin myös ulkomailla, Salmela vinkkaa.