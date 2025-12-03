Mai Kivelä: Hallituksen on reagoitava Puolan päätökseen turkistarhauksen kieltämisestä
Puolan presidentti allekirjoitti eilen lain, joka kieltää turkistarhauksen maassa vuoteen 2033 mennessä. Puola on Euroopan suurin turkistuottajamaa ja koko maailman toiseksi suurin heti Kiinan jälkeen. Päätöksen myötä turkistarhaus saa jatkua merkittävässä mittakaavassa EU-maista enää ainoastaan Suomessa ja Kreikassa.
– Hallituksen tulee reagoida Puolan päätökseen, joka on hieno voitto eläimille ja inhimillistä yhteiskuntaa kannattaville. Aikooko pääministeri Orpo osoittaa minkäänlaista johtajuutta asiassa? Suomenkin on viimeistään nyt aika siirtyä tähän huomattavaan eurooppalaisten maiden joukkoon, jotka ovat kieltäneet turkistarhauksen. Eläinrääkkäystä täysin tarpeettomien luksustuotteiden markkinoille saattamiseksi ei yksinkertaisesti voi perustella millään, Kivelä sanoo.
Paitsi että turkistarhaus on suuri eettinen vääryys, se on myös taloudellisesti kannattamatonta. Tarhoja on Suomessa enää alle 300, ja niiden toimintaa ylläpidetään pitkälti keinotekoisesti vuosittain jaettavilla kymmenien miljoonien korvauksilla. Lisäksi turkistarhat muodostavat suuren kansanterveydellisen riskin.
– Perustelut turkistarhauksen lopettamiselle ovat aivan ilmiselvät. Sillä ei ole myöskään enää laajan kansan tukea. Meidän ei pidä käyttää enää penniäkään veronmaksajien rahoja eläinrääkkäyksen jatkamiseen. Hallituksen olisi korkea aika myöntää tilanne itselleen ja tuoda eduskuntaan esitys turkisalan alasajamiseksi. Odotan vastausta hallitukselta, Kivelä sanoo.
– Nyt Suomi on jäämässä yksin jälkijättöisen suhtautumisensa kanssa. Turkistarhaus on Suomelle mainehaitta. Meidän tulee seurata eurooppalaista eläinoikeuskehitystä ja kieltää turkistarhaus, Kivelä jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
